NATO anunță că aliații europeni au acoperit aproape toate reducerile făcute de SUA în planurile de apărare. Rămân probleme în câteva domenii

Aliații europeni din NATO au reușit să acopere în mare măsură reducerea contribuțiilor militare anunțate de Statele Unite în planurile de apărare ale alianței, potrivit comandantului suprem al NATO. Totuși, în câteva domenii, organizația caută în continuare soluții alternative.

Comandantul suprem al NATO (SACEUR), generalul Forțelor Aeriene ale SUA Alexus Grynkewich, a declarat că, în doar câteva săptămâni, aliații europeni au acoperit în mare parte golurile create după reducerea contribuțiilor americane la Modelul de Forțe al NATO, potrivit Reuters.

Generalul a afirmat că, în domeniile în care statele europene nu dispun încă de capacități similare celor americane, alianța analizează variante alternative care să ofere un efect echivalent.

În luna mai, Statele Unite și-au informat aliații că vor reduce fondul de capacități militare angajate în cadrul alianței pentru situații de criză.

Potrivit lui Alexus Grynkewich, măsura urmărește reducerea dependenței aliaților de forțele americane, în contextul în care Washingtonul ia în calcul posibilitatea apariției unor conflicte simultane în mai multe regiuni.

La jumătatea lunii iunie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, declara că ceilalți aliați își sporesc contribuțiile și vor acoperi o mare parte dintre capacitățile reduse de Statele Unite, fără a oferi însă detalii.

Potrivit Reuters, care citează o sursă din cadrul NATO, alianța va anunța la summitul programat la Ankara, în perioada 7-8 iulie, că membrii europeni au reușit să acopere aproape toate lacunele lăsate de Statele Unite în planurile de apărare.

Sursa a precizat că principala capacitate care nu a fost încă înlocuită este cea privind bombardierele strategice, după ce Statele Unite au decis să pună la dispoziția alianței un singur bombardier în loc de două.

Statele Unite nu au făcut publice detaliile reducerilor, însă acestea au fost prezentate agenției de o sursă militară.

Potrivit informațiilor, numărul avioanelor de luptă americane F-15 și F-15E alocate NATO va scădea cu o treime, până la 99 de aparate. Numărul dronelor MQ-4 și MQ-9 Reaper va fi redus la jumătate, până la 12 unități.

Totodată, numărul avioanelor de realimentare KC-135 și KC-46 va scădea de la 79 la 63, iar alianța va beneficia de un singur bombardier strategic și un singur portavion, în loc de două.

Reduceri sunt prevăzute și în cazul avioanelor de patrulare maritimă, al căror număr va scădea de la 26 la 15, precum și al distrugătoarelor, care vor fi reduse de la 17 la nouă. De asemenea, singurul submarin echipat cu rachete de croazieră nu va mai face parte din angajamentele asumate de Statele Unite în cadrul alianței.

NATO traversează o perioadă de presiune, în condițiile în care unele state europene își exprimă îngrijorarea că administrația președintelui american Donald Trump ar putea pune în aplicare amenințările repetate privind retragerea Statelor Unite din alianță.