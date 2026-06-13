NATO pregătește reguli noi împotriva dronelor. Comandantul suprem al Alianței ar putea primi puteri extinse

Statele membre NATO discută acordarea unor atribuții suplimentare comandantului militar suprem al Alianței pentru a răspunde mai rapid amenințărilor aeriene, în special celor reprezentate de drone. Propunerea ar putea fi aprobată la summitul NATO programat în luna iulie la Ankara.

Măsura vine pe fondul creșterii numărului de incidente care au implicat drone și încălcări ale spațiului aerian în mai multe state aflate pe flancul estic al Alianței.

Potrivit informațiilor discutate în cadrul NATO, statele membre doresc să îi ofere generalului american Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, mai multă flexibilitate în gestionarea amenințărilor aeriene, transmite Politico.

În prezent, fiecare stat stabilește propriile reguli privind utilizarea anumitor sisteme de armament și condițiile în care acestea pot fi folosite. Acest sistem obligă NATO să țină cont de numeroase restricții naționale înainte de a lua măsuri în anumite situații.

Noua propunere ar permite comandantului suprem să mute mai ușor active de apărare în interiorul Alianței și să modifice nivelurile de alertă ale unor echipamente militare fără a mai solicita aprobări formale de fiecare dată.

Discuțiile au fost accelerate de numărul tot mai mare de incidente înregistrate în ultimii ani.

Printre acestea se numără pătrunderea unor drone în spațiul aerian al Poloniei și României, încălcări ale spațiului aerian în Estonia și apariția unor drone suspecte deasupra Letoniei. Unele incidente au provocat pagube materiale și victime, alimentând preocupările de securitate ale statelor din estul NATO.

Potrivit oficialilor Alianței, statele membre discută încă din toamna anului trecut despre reducerea restricțiilor naționale care pot încetini reacția militară în astfel de situații.

O altă schimbare importantă prevăzută în propunere vizează integrarea formală a sistemelor de apărare antirachetă și antiaeriană în misiunile de poliție aeriană desfășurate de NATO.

Astfel, sistemele de apărare balistică ale Alianței ar putea fi folosite într-un mod mai coordonat pentru protejarea spațiului aerian al statelor membre, în special pe flancul estic.

Oficialii NATO consideră că actualul sistem, bazat pe numeroase excepții și limitări impuse la nivel național, creează diferențe de reacție între state și poate îngreuna gestionarea unor amenințări care necesită intervenții rapide.

Surse din cadrul Alianței au precizat că propunerea a fost prezentată ambasadorilor celor 32 de state membre de către generalul Alexus Grynkewich la începutul acestui an.

Negocierile sunt într-un stadiu avansat, iar obiectivul este ca noul mecanism să fie aprobat până la summitul NATO programat pentru 7-8 iulie.

Dacă va fi adoptată, reforma ar oferi comandamentului militar al Alianței instrumente suplimentare pentru a răspunde mai rapid incidentelor care implică drone, rachete sau alte amenințări aeriene, într-un context în care securitatea spațiului aerian a devenit una dintre principalele preocupări ale NATO.