Alertă aeriană în Ungaria. Un Airbus cu sute de pasageri a fost interceptat de avioane NATO

Ungaria a activat joi cel mai ridicat nivel de alertă aeriană, după ce un avion de pasageri care zbura pe ruta Tel Aviv – Praga nu a mai răspuns comunicațiilor cu controlul traficului aerian. La solicitarea Centrului NATO pentru Operațiuni Aeriene Combinate, Forțele Armate Ungare au ridicat de urgență în aer două avioane de luptă JAS-39 Gripen. Incidentul s-a produs în timpul traversării spațiului aerian ungar de către aeronava civilă Airbus A321. După interceptare, comunicațiile au fost restabilite, iar zborul și-a continuat ruta către capitala Cehiei.

Ungaria a declanșat procedurile de urgență pentru apărarea spațiului aerian după ce un avion de pasageri aflat în tranzit nu a mai răspuns apelurilor controlorilor de trafic aerian.

Anunțul a fost făcut de premierul ungar, care a precizat că măsura a fost luată la solicitarea Centrului NATO pentru Operațiuni Aeriene Combinate. Potrivit oficialului, situația a fost tratată conform protocoalelor aplicate în cazul unei aeronave care pierde contactul radio cu autoritățile de control.

În acest context, autoritățile militare au decis ridicarea imediată în aer a unei perechi de avioane JAS-39 Gripen aflate în serviciul de poliție aeriană.

„Perechea de avioane Gripen aflată în serviciul de poliție aeriană a stabilit rapid contactul vizual cu aeronava”, a transmis premierul ungar.

Misiunea de interceptare a vizat un Airbus A321 care efectua o cursă de pasageri între Tel Aviv și Praga și care traversa spațiul aerian ungar în momentul producerii incidentului.

La scurt timp după decolare, piloții militari au ajuns în apropierea aeronavei civile și au confirmat vizual identitatea acesteia. În timpul operațiunii, echipajul avionului de pasageri a reluat comunicațiile radio cu autoritățile de control al traficului aerian.

Reluarea contactului a permis clarificarea situației fără a fi necesare măsuri suplimentare de securitate.

Incidentul a fost monitorizat în permanență de structurile responsabile de apărarea aeriană și de coordonarea traficului aerian din regiune.

Conform procedurilor NATO și regulilor aplicabile în astfel de situații, aeronava civilă a fost escortată de avioanele de luptă până la limita spațiului aerian al Ungariei.

După încheierea verificărilor și restabilirea comunicațiilor, Airbusul și-a continuat zborul conform planului de zbor, îndreptându-se către Austria și ulterior către destinația finală, Praga.

Autoritățile au precizat că aeronava a părăsit spațiul aerian al Ungariei la ora 20:10.

După finalizarea misiunii, cele două avioane Gripen s-au întors fără incidente la baza aeriană de la Kecskemét.

Evaluând desfășurarea operațiunii, autoritățile ungare au subliniat că toate structurile implicate au acționat conform procedurilor stabilite pentru astfel de incidente.

Premierul ungar a evidențiat cooperarea dintre serviciul de poliție aeriană al Forțelor Armate Ungare și sistemul integrat de apărare aeriană al NATO, precizând că reacția a fost una rapidă și coordonată.

„Serviciul de poliție aeriană al Forțelor Armate Ungare și sistemul integrat de apărare aeriană al NATO au funcționat eficient pe parcursul întregului incident”, a afirmat premierul.

Până în prezent, autoritățile nu au indicat existența unei amenințări la adresa siguranței zborului. De asemenea, cauza exactă a întreruperii comunicațiilor radio dintre aeronava civilă și controlul traficului aerian nu a fost anunțată.