Autoritățile aeroportuare au transmis că alerta privind o dronă a declanșat o reacție rapidă a Controlului Traficului Aerian, Poliției de Frontieră și a altor servicii la sol. Ca măsură de precauție, un avion de pasageri care sosea din Koln a fost redirecționat și a aterizat în siguranță la Aeroportul Varna, potrivit Novinite.

Echipajul zborului a fost notificat în timp ce se apropia de spațiul aerian bulgar, iar redirecționarea a fost menită să prevină orice risc potențial, în timp ce autoritățile evaluau situația de la Sofia. Spațiul aerian de deasupra aeroportului a rămas închis doar pentru scurt timp, măsura fiind aplicată strict ca precauție până când drona a fost neutralizată. După securizarea zonei, operațiunile normale de trafic aerian la aeroportul capitalei au fost reluate.

Incidentul survine pe fondul creșterii atenției asupra securității aeriene în Bulgaria în ultimele zile. Ieri, ambasadorul Iranului la Sofia, Ali Reza Irvash, a declarat pentru Bulgarian National Radio că Bulgaria nu este văzută de Teheran drept o țintă militară legitimă și că Iranul nu are intenții ostile față de țară.

Diplomatul a subliniat că Iranul urmărește consolidarea relațiilor prietenoase cu Bulgaria și a insistat că populația iraniană nu poartă ostilitate față de bulgari. El a menționat că încercările de a răspândi frica în rândul bulgarilor sunt folosite de adversarii Iranului pentru a crea diviziuni și a submina relațiile bilaterale.

Întrebat dacă o rachetă sau o dronă rătăcită iraniană ar putea ajunge teoretic în Bulgaria, Irvash a precizat că nu poate prezice viitorul, dar a evidențiat că operațiunile militare împotriva Iranului sunt și pentru prevenirea unor astfel de incidente. Ambasadorul a sugerat ca atenția să se concentreze pe eliminarea factorilor care generează temeri, inclusiv prezența nejustificată a unor aeronave în Sofia, și a îndemnat Bulgaria să își folosească vocea pe plan internațional pentru susținerea păcii, cu sprijinul sistemului integrat de apărare aeriană al Alianței, la care contribuie România și Turcia pentru protecția spațiului aerian regional.