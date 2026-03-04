Costul lunar de întreținere pentru apartamentele din România a crescut semnificativ în 2026, pe fondul liberalizării prețurilor la energie și gaz, introducerii taxei de carbon și majorării impozitelor locale.

Experții au avertizat deja că această tendință va afecta bugetele familiilor, în special pe perioada iernii, când consumul pentru încălzire este cel mai ridicat.

Cheltuielile medii pentru întreținerea unui apartament depind de tipul locuinței, oraș și sursa de încălzire:

Garsonieră: aproximativ 350 – 450 lei/lună

Apartament 2 camere: 550 – 800 lei/lună

Apartament 3 camere: 800 – 1.200 lei/lună

Diferențele mari se explică prin tipul de încălzire (centralizată sau centrală proprie) și eficiența energetică a clădirii.

Liberalizarea energiei și gazelor – schema de plafonare a prețurilor a expirat: energia electrică în iulie 2025, gazele naturale în aprilie 2026. Astfel, consumatorii plătesc acum tarife de piață.

Taxa de carbon – aplicată de la 1 ianuarie 2026, adaugă costuri suplimentare pentru combustibilii fosili folosiți la încălzire.

Majorarea impozitelor pe proprietate – multe primării au recalculat impozitele după valoarea de piață, ducând la creșteri de peste 100% pentru un apartament standard (ex: de la 146 lei la 318 lei anual).

Proprietarii și chiriașii din Germania se confruntă cu creșteri semnificative ale costurilor de întreținere (Nebenkosten sau Betriebskosten). Factorii principali sunt majorarea prețului certificatelor de carbon (taxa CO2), inflația serviciilor și costurile ridicate pentru administrarea clădirilor.

Costurile de întreținere „warm” – care includ încălzirea și apa caldă – variază în medie între 2,50 € și 4,50 € pe metru pătrat pe lună. Astfel, facturile medii se situează aproximativ astfel:

Garsonieră (30 m²): 100 – 135 €/lună

Apartament 2 camere (60 m²): 180 – 270 €/lună

Apartament 3 camere (85 m²): 250 – 380 €/lună

Creșterile depind de zona geografică, tipul de încălzire și eficiența energetică a clădirii. În orașe precum Hamburg, termoficarea centralizată (Fernwärme) a înregistrat majorări de până la 30% în 2026.

Taxa CO2: Prețul unei tone de CO2 pentru combustibili fosili (gaz, păcură) a crescut la 55 – 65 € pe tonă. Aceasta se traduce prin costuri suplimentare de aproximativ 1,5 cenți pe kWh pentru consumul de gaz.

Hausgeld (pentru proprietari): Proprietarii plătesc o taxă de administrare care include fondul de rezervă pentru reparații (Instandhaltungsrücklage), cu valori între 2,50 și 4,00 €/m², contribuind la creșterea cheltuielilor lunare.

Termoficarea centralizată: În regiunile unde încălzirea se face prin Fernwärme, costurile pentru încălzire au crescut semnificativ, afectând în special apartamentele de dimensiuni medii și mari.

Cheltuielile lunare sunt împărțite de regulă în două categorii principale:

Costuri „calde” (Warmkosten): încălzirea și apa caldă, care reprezintă cea mai mare parte a facturii

Costuri „reci” (Kaltkosten): evacuarea gunoiului, curățenia scării, iluminatul spațiilor comune, asigurarea clădirii, îngrijirea grădinii și apa rece/canalizarea

Costul de întreținere pentru apartamentele din Franța în 2026 continuă să crească, pe fondul noilor reglementări de eficiență energetică și al inflației serviciilor. Atât cheltuielile comune, cât și taxele de proprietate înregistrează majorări importante, ceea ce afectează bugetul lunar al locatarilor și al proprietarilor.

Cheltuielile comune includ administrarea clădirii, curățenia, întreținerea liftului și, în unele cazuri, încălzirea colectivă. În medie, acestea se situează între 25 și 50 €/m²/an, dar variază în funcție de dimensiunea locuinței:

Garsonieră (25 m²): 50 – 105 €/lună

Apartament 2 camere (50 m²): 105 – 210 €/lună

Apartament 3 camere (75 m²): 155 – 315 €/lună

Creșterea acestor cheltuieli este determinată în parte de noile obligații privind Diagnostic de Performanță Energetică (DPE) pentru clădirile cu peste 50 de unități, ceea ce poate conduce la apeluri de fonduri pentru renovări și eficientizare energetică.

Taxa fonciară în 2026 este în creștere automată datorită revalorizării bazelor cadastrale și indexării cu inflația. Majorările estimate includ:

Creștere minimă națională: 0,8% – 0,9%

Impact pentru 7,4 milioane de locuințe: +~63 €/an/locuință, pentru a reflecta elemente de confort suplimentare, cum ar fi piscine sau terase noi

Costurile de întreținere pentru apartamentele din Austria în 2026 (Betriebskosten) sunt influențate de stabilitatea pieței energetice locale și de noile taxe de mediu la nivel european. Cheltuielile medii de administrare și mentenanță se situează între 2,50 € și 5,00 € pe m² pe lună, fără a include consumul individual de electricitate.

În marile orașe austriece – Viena, Graz sau Linz – costurile totale, incluzând întreținerea clădirii, încălzirea și apa, se estimează astfel:

Garsonieră (30-40 m²): 150 – 220 €/lună

Apartament 2 camere (60 m²): 250 – 380 €/lună

Apartament 3 camere (85 m²): 350 – 550 €/lună

Aceste valori pot varia în funcție de tipul de încălzire, eficiența energetică a clădirii și reglementările locale privind taxele și serviciile comune.

Cheltuielile de întreținere sunt reglementate și includ:

Servicii comune: salubritate, alimentarea cu apă și canalizarea, asigurarea clădirii, curățenia scării și iluminatul spațiilor comune. Mentenanță: îndepărtarea zăpezii (obligatorie în timpul iernii), îngrijirea spațiilor verzi și întreținerea liftului. Fondul de rezervă (Instandhaltungsrücklage): contribuție lunară fixă pentru reparații structurale viitoare ale clădirii.

Pentru un apartament standard de aproximativ 85 m², cheltuielile cu utilitățile – electricitate, încălzire, apă și gestionarea deșeurilor – se estimează între 125 € și 300 €/lună, în funcție de consum și regiune.

Electricitate: ~0,28 €/kWh, printre cele mai mari prețuri din UE

Gaz: ~0,077 €/kWh

Apă: cost mediu de 3,24 €/m³ Bruxelles: ~4,76 €/m³ (cea mai scumpă) Valonia: ~2,80 €/m³ Flandra: 2,36 – 2,67 €/m³



Apartamentele din blocuri au și taxe suplimentare pentru administrare (syndic), curățenie, întreținerea liftului și alte servicii:

Medie: 100 – 250 €/lună, în funcție de vechimea clădirii și serviciile incluse (ex: portar, grădină)

Fond de rezervă: obligatoriu pentru reparații viitoare, reprezentând aproximativ 5% din cheltuielile comune

În Bulgaria, majoritatea apartamentelor plătesc o taxă anuală fixă pentru întreținerea părților comune, diferențiată în funcție de tipul clădirii și facilitățile oferite:

Complexe cu facilități (piscină, pază): 10 – 20 € pe m² pe an Exemplu: un apartament de 60 m² poate plăti între 600 și 1.200 € pe an

Blocuri obișnuite (fără infrastructură suplimentară): 80 – 150 leva (~40–75 €) pe an

Costurile variază și în funcție de regiune: în Sofia, taxele sunt între 7 și 12 €/m²/an, în timp ce în stațiunile de pe litoral, precum Varna sau Burgas, acestea pot ajunge la 15 €/m²/an, datorită serviciilor sezoniere și facilităților pentru turiști.

Cheltuielile totale, incluzând utilitățile și întreținerea clădirii, variază în funcție de dimensiunea apartamentului și orașul în care se află:

Garsonieră/Studio (45 m²): ~80 €/lună (aprox. 31.500 HUF)

Apartament 2 camere (60 m²): 120 – 180 €/lună (aprox. 47.000 – 71.000 HUF)

Apartament 3 camere (85 m²): 200 – 250 €/lună (aprox. 79.000 – 98.500 HUF)

Aceste estimări includ atât cheltuielile pentru utilități, cât și contribuția la administrarea clădirii.

Taxa de administrare este adesea fixă și acoperă mentenanța clădirii și serviciile comune:

Apartamente standard: 65 – 100 €/lună (25.000 – 40.000 HUF)

Clădiri premium/noi: peste 120 €/lună (48.000 HUF), incluzând pază 24/7, sală de sport sau spa

Serviciile acoperite includ curățenia spațiilor comune, iluminatul scării, întreținerea liftului, evacuarea deșeurilor și fondul de reparații.