Sistemul judiciar din România traversează o perioadă critică după decizia recentă a Curții Constituționale a României privind regimul de pensionare al magistraților.

Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, Bogdan Staicu, avertizează că efectele noilor reguli pot genera dezechilibre majore în interiorul profesiei și pot afecta calitatea actului de justiție.

Hotărârea CCR referitoare la pensiile de serviciu ale magistraților a venit după ani de dezbateri intense și polarizare socială pe tema pensiilor speciale. Noua configurare legislativă modifică atât condițiile de vârstă și vechime, cât și modalitatea de calcul a pensiei.

Potrivit lui Bogdan Staicu, sistemul se află într-un „punct de cotitură”, întrucât schimbările afectează direct statutul magistratului – un pilon esențial pentru independența justiției. În prezent, în magistratură coexistă trei regimuri distincte de pensionare, ceea ce amplifică percepția de inechitate între generații.

”Cred că foarte important este statutul magistratului. Ştim cu toţii, anul 2025 a fost unul intens din acest punct de vedere. Este evident că la momentul actual întreaga magistratură se află la un punct de cotitură pe fondul deciziei recente a Curţii Constituţionale privind regimul de pensionare, precedată de dezbaterile care au polarizat societatea românească în ultimii ani pe această temă”, a declarat Bogdan Staicu, marţi, la bilanţul Ministerului Public.

Unul dintre cele mai sensibile aspecte este existența a trei categorii diferite de pensionare pentru aceeași profesie. Această fragmentare legislativă generează frustrare, în special în rândul magistraților activi care se supun celor mai recente condiții.

Conform declarațiilor făcute la bilanțul Ministerul Public, unii magistrați s-au confruntat cu creșterea vechimii necesare pentru pensionare cu până la 17 ani față de condițiile existente la momentul intrării în sistem. În plus, noul cuantum al pensiei de serviciu ar fi semnificativ diminuat comparativ cu situația celor care îndeplineau condițiile până la sfârșitul anului 2023.

Staicu subliniază că o eventuală acceptare a noii reforme ar fi fost posibilă dacă:

etapizarea aplicării noilor condiții ar fi fost echitabilă;

cuantumul pensiei ar fi fost stabilit într-o manieră rezonabilă, în acord cu jurisprudența Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

”Dacă etapizarea ar fi fost configurată într-o modalitate echitabilă şi dacă ar fi fost rezonabil cuantumul pensiei de serviciu în concordanţă cu jurisprudenţa CJUE. La acest moment nu am argumente care să-i contrazică pe colegii care consideră că noile condiţii sunt profund inechitabile pentru magistraţii aflaţi în activitate, atât în privinţa condiţiilor de vârstă sau vechime. Există colegi cărora li s-au adăugat 17 ani necesari pentru pensionare faţă de momentul intrării în magistratură. Noile condiţii au dus cuantumul la jumătate faţă de cei care îndeplineau condiţiile de pensionare la sfârşitul anului 2023”, a mai afirmat vicepreşedintele CSM.

Dincolo de aspectele financiare, conducerea CSM atrage atenția asupra consecințelor profesionale și instituționale. Un climat marcat de incertitudine și percepție de nedreptate poate duce la:

scăderea motivației profesionale;

exercitarea formală, mecanică a atribuțiilor;

accentuarea unei conduite conformiste în sistemul judiciar.

Aceste riscuri sunt considerate incompatibile cu exigențele unei justiții moderne, unde spiritul critic, independența și atitudinea proactivă sunt fundamentale.