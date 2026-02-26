La Gala Sportului Paralimpic, Nadia a transmis un mesaj de apreciere și inspirație pentru participanți, salutând campionii, antrenorii și susținătorii mișcării sportive. Ea a evidențiat curajul sportivilor paralimpici și impactul pozitiv al prietenului său, Eduard Novak, în dezvoltarea sportului paralimpic din România.

Nadia a subliniat că adevărata perfecțiune în viață nu constă doar în rezultate, ci în implicare, dorința de autodepășire și determinarea de a merge mai departe. Sportivii paralimpici, a spus ea, demonstrează că succesul nu depinde doar de limitele fizice, ci de forța minții și a inimii. Mesajul său a fost un omagiu pentru reprezentarea României cu demnitate și un exemplu pentru noile generații, evidențiind motto-ul „Spirit in Motion” ca simbol al perseverenței și evoluției continue.

„Bună seara, București! Bună seara tuturor campionilor, antrenorilor și celorlalți susținători ai mișcării sportive prezenți în sală! Mă bucur nespus să vă transmit acest mesaj cu ocazia Galei Sportului Paralimpic. De fiecare dată când mă gândesc la voi, nu văd doar sportivi de elită, ci văd o definiție vie a curajului.

Vreau să îl salut în mod special pe prietenul meu, Eduard Novak. Eduard, tu știi mai bine ca oricine ce înseamnă să transformi o provocare într-o medalie de aur și să conduci această mișcare cu aceeași determinare cu care ai pedalat spre podium. Sub viziunea ta, sportul paralimpic din România a căpătat vocea și respectul pe care le merită.

Dragilor, în gimnastică căutăm perfecțiunea. Dar în viață, adevărata perfecțiune este implicarea, dorința de a merge mai departe, de a te autodepăși.

Voi ne demonstrați în fiecare zi că sportul nu este despre ceea ce corpul nu poate face, ci despre tot ceea ce mintea și inima pot cuceri.

Sunt onorată să vă cunosc pe o parte dintre voi și să urmăresc cu mândrie rezultatele voastre. Reprezentați România cu o demnitate care ne inspiră pe toți. Felicitări pentru rezultatele extraordinare și pentru lecția de neprețuit pe care o oferiți noilor generații!

Voi sunteți dovada vie a motto-ului, ‘Spirit in Motion’. Ne arătați că, indiferent de obstacole, spiritul nu stă niciodată pe loc; el se mișcă, evoluează și cucerește noi înălțimi.

Vă doresc o seară minunată, plină de recunoaștere, și mult succes în tot ceea ce urmează!”, a spus campioana României.

Un moment de referință al serii l-a reprezentat prezența, în premieră la București, a lui Andrew Parsons, Președintele Comitetului Paralimpic Internațional, care a subliniat, în discursul său, importanța dezvoltării sustenabile a mișcării paralimpice și rolul României în ecosistemul sportiv global: „Prima Gală de premiere care recunoaște performanțele, eforturile, rezultatele, răbdarea, lupta și forța sportivilor paralimpici este o dovadă a nivelului la care a ajuns sportul paralimpic în România. Sunt cu adevărat mândru de această primă Gală. Mișcarea paralimpică nu este doar despre sport. Sportul este o platformă prin care ne dorim să contribuim la construirea unei lumi mai incluzive. Ceea ce facem în sportul paralimpic înseamnă să eliminăm barierele necesare pentru ca sportivii să poată reuși, să poată excela și să poată inspira lumea. Iar ceea ce ei fac în sportul paralimpic trebuie să se transforme în schimbare reală. Pentru a avea un impact real, este important să oferim sportivilor paralimpici cele mai bune platforme, servicii și sprijin posibil. Dar este la fel de important ca societatea și autoritățile să fie mândre de ei, să îi admire și, de ce nu, să se lase inspirate de ei.”

Președintele Comitetului Național Paralimpic, Carol-Eduard Novák, a evidențiat: „Prima ediție a Galei Sportului Paralimpic a fost mai mult decât un eveniment de premiere. A fost o declarație de respect și normalitate. Am arătat că performanța paralimpică merită aceeași recunoaștere, aceeași vizibilitate și același standard de excelență ca orice alt sport de elită. Sportivii noștri nu cer compasiune, ci șanse egale și încredere. Iar noi, ca instituție, ne asumăm misiunea de a construi un sistem în care talentul, munca și determinarea lor să fie susținute la cel mai înalt nivel. România are campioni care nu renunță niciodată, iar viitorul sportului paralimpic românesc începe chiar de aici”, reafirmând angajamentul instituțional pentru creșterea performanței și a accesului la sport.

În urma unui proces de jurizare realizat de Comisia Tehnică de Performanță a CNP, alături de jurnaliști sportivi recunoscuți, au fost desemnați câștigătorii celor 10 categorii ale Galei:

Speranța Paralimpică a Anului – Darius Dumitru ( Locul 8 – 100m liber, clasa S7 – Campionatele Mondiale Singapore 2025; prezența într-o finală mondială reprezintă o premieră pentru România.)

Locul II: Alexandru-Mihai Părăușanu

Locul III: David-Alexandru Areșan

Premiul a fost înmânat de Constantin Popovici.

Sportivul Special Olympics al Anului: Casian Munteanu (două medalii de aur și una de argint – Jocurile Mondiale Special Olympics Torino 2025)

Locul II: Andrei Cupșa

Locul III: Karina Popa

Premiul a fost înmânat de Andrei Muntean.

Mesaj video special: Nadia Comăneci.

Clubul Sportiv al Anului: CSM Cluj-Napoca (Unul dintre cele mai puternice centre paralimpice din România.)

Locul II: ACS Climb Again

Locul III: ACS Paralimpic Salvia 2000

Premiul a fost înmânat de Cosmin Tabără (vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport).

Antrenorul Anului – Tamas Gergely (para judo, CSM Cluj-Napoca – antrenorul campionului mondial și european Florin-Alexandru Bologa.)

Locul II: Ovidiu Dan Ciupei

Locul III: Gigi Pușcă

Premiul a fost înmânat de Florentin Marinescu.

Echipa Anului – Naționala de Fotbal pentru Nevăzători a României (Locul 2 la Campionatul European IBSA Divizia B – calificare în Divizia A)

Locul II: Echipa Națională de Handbal în Fotoliu Rulant

Locul III: Echipa Națională de Baschet în Fotoliu Rulant

Premiul a fost înmânat de Ilgar Rahimov, Președintele IBSA (Federația Internațională a Sporturilor pentru Nevăzători).

Premiul pentru Carieră și Excelență: Paula Cristea (Membru fondator al Comitetului Național Paralimpic, pionier al mișcării paralimpice românești.)

Premiul a fost acordat de Carol-Eduard Novák.

Sportiva Non-Paralimpică a Anului – Adriana Tofan (Locul IV – Campionatele Mondiale Para Climbing Seoul 2025, clasa B1)

Locurile II–V:

Lorena-Maria-Narcisa Cantea

Ionela Drăgan

Florica Ștefanovici

Florentina Hrișcu

Premiul a fost înmânat de Narcisa Lecușanu.

Sportivul Non-Paralimpic al Anului – Cosmin-Florin Candoi (Campion mondial Para Escaladă B3 – Seoul 2025 ; 3 medalii de aur în Cupa Mondială.)

Locurile II–V:

Nedu Răzvan

Andrei Daniel-Bebe-Vasilica

Mihai Bursuc

Dorin Alexe

Premiul a fost înmânat de Irina Deleanu.

Sportiva Paralimpică a Anului – Gabriela Constantin (Locul 5 european – simplu și dublu – Campionatele Europene Helsingborg 2025)

Locurile II–V:

Camelia-Ioana-Roxana Ciripan

Tabita Vulturar

Ioana-Monica Glijin

Anda-Valentina Arghir

Premiul a fost înmânat de Ciprian Paraschiv, președintele Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților.

Sportivul Paralimpic al Anului: Florin-Alexandru Bologa (Campion Mondial – Astana 2025; Campion European – Tbilisi 2025; palmares: 3 medalii paralimpice, 2 titluri mondiale, 5 europene.)

Locurile II–V:

Petre Prundaru

Octavian-Vasile Tucaliuc

Bobi Simion

Eneea-Dacian Makszin-Roman

Premiul a fost înmânat de Andrew Parsons, Președintele IPC.

În cadrul ceremoniei, președintele CNP, Carol-Eduard Novák a acordat Diplome de Onoare pentru excelență olimpică în anul 2025 sportivilor:

Constantin Popovici , campion mondial la high diving

Amalia Lică , vicecampioană mondială la gimnastică ritmică

Prin aceste distincții, Comitetul Național Paralimpic a transmis un mesaj clar de solidaritate între elitele sportului românesc.

O gală construită pe rigoare și standard internațional

Procesul de jurizare a îmbinat expertiza tehnică a Comisiei de Performanță cu evaluarea independentă a presei sportive, asigurând comparabilitatea rezultatelor și aplicarea acelorași standarde ca în orice sport de elită.

Gala a inclus și momente artistice susținute de tenorul Teodor Adrian Ilincăi, soprana Paula-Alexandra Iancic-Ilincăi și pianistul Alexandru Burcă, oferind ceremoniei o dimensiune solemnă și elegantă.

Un mesaj pentru viitor

Evenimentul a transmis un mesaj ferm: Performanța paralimpică are standarde internaționale. Exigența este aceeași. Munca este aceeași. Excelența este aceeași.