Sportiva, recunoscută pentru performanțele sale excepționale la Jocurile Olimpice, a ales să își exprime gândurile și speranțele într‑o postare video în care a combinat urările în limbile română și engleză.

Purtând o rochie cu aspect metalic, Comăneci i‑a salutat pe cei care o urmăresc și a făcut referire la anul următor ca fiind unul special. În mesajul său, ea a spus: „Sărbători fericite vouă, familiilor voastre, prietenilor voştri şi să aveţi un an 2026 extraordinar, care este de asemenea an olimpic.”

Fostă campioană olimpică, virtuoză a gimnasticii mondiale și una dintre cele mai apreciate sportive din istoria României, a continuat urarea: „Sărbători fericite! Sărbători frumoase alături de cei dragi. Multă sănătate vă doresc şi un an minunat! La mulţi ani!”

Anul viitor este marcat de un obiectiv oficial în România: 2026 va fi celebrat drept „Anul Nadia Comăneci”, în contextul împlinirii a 50 de ani de la performanța istorică a gimnastei la Jocurile Olimpice de la Montreal (1976), unde a obținut primele note de 10 perfecte. De asemenea, pentru a omagia această ocazie, este programată organizarea unei gale dedicate Nadiei Comăneci pe 29 mai 2026.

Pe lângă gândurile personale pentru sărbători și anul olimpic ce urmează, mesajul sportivei se înscrie într‑o serie de evenimente planificate la nivel național pentru promovarea sportului și a valorilor pe care performanța le inspiră.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român va coordona activitățile dedicate acestui an omagial, care include competiții, evenimente educative și manifestări în memoria carierei sale de excepție.

Mesajul Nadiei Comăneci vine într-un context în care sportul românesc caută să își reînnoiască imaginea și să inspire tinerele generații să practice gimnastica și alte discipline olimpice. Fosta gimnastă a subliniat că „performanța nu se măsoară doar în medalii, ci și în dedicare și pasiune pentru ceea ce faci”, îndemnând tinerii să își urmeze visurile cu perseverență.

De asemenea, Comăneci a transmis că va fi prezentă la evenimentele dedicate aniversării a 50 de ani de la Montreal, în cadrul cărora va interacționa cu sportivi, oficiali și fani.

„Abia aștept să împărtășesc cu toți oamenii care au urmărit cariera mea momentele speciale din viața mea și să celebrăm împreună 2026, anul care ne leagă prin istoria sportului românesc”, a adăugat legenda gimnasticii.