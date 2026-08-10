Cod portocaliu de caniculă în România. Temperaturile ajung la 39 de grade, iar Bucureștiul intră sub cod galben

Un nou episod de caniculă afectează România în perioada 10-12 august, iar temperaturile vor urca până la 39 de grade Celsius. Șapte județe vor fi marți sub cod portocaliu, în timp ce Bucureștiul intră sub cod galben și va avea temperaturi de până la 36 de grade.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță temperaturi deosebit de ridicate în mai multe regiuni ale țării. Luni, 10 august, canicula va afecta în special vestul, iar marți valul de căldură se va extinde în vest, nord-vest și sud, precum și local în restul țării. Miercuri, temperaturile ridicate vor persista în sud-vest și în extremitatea sudică.

Temperaturile maxime se vor situa în general între 30 și 36 de grade, însă marți vor ajunge la 37-39 de grade în Câmpia de Vest.

Pentru luni, ANM a emis cod galben în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș. Avertizarea este valabilă de la ora 10:00 până marți la aceeași oră. Maximele vor ajunge la 33-34 de grade în Maramureș și nord-vestul Transilvaniei și la 35-36 de grade în Banat și Crișana.

De marți, cele șapte județe vor trece sub cod portocaliu. Avertizarea este valabilă între 11 august, ora 10:00, și 12 august, ora 10:00.

Canicula se va intensifica, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, iar în Câmpia de Vest vor ajunge izolat la 39 de grade.

Tot marți, codul galben va viza Oltenia, Muntenia, sudul și local centrul Moldovei, precum și cea mai mare parte a Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sud-vestul Olteniei.

Disconfortul termic va fi în creștere, iar pe arii restrânse indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

În vestul și sudul țării sunt așteptate și nopți tropicale. Cele mai ridicate minime vor fi în Dealurile de Vest și pe litoral, unde temperaturile pot rămâne la 22-23 de grade.

ANM anunță și perioade de instabilitate atmosferică. Marți, acestea vor apărea izolat în Carpații Orientali și Munții Apuseni, iar miercuri local în zonele montane, în sud-vest și centru. În noaptea de marți spre miercuri și pe parcursul zilei de miercuri, vântul va avea intensificări temporare în vest și sud-est, cu viteze de 40-50 km/h.

Pentru Capitală, ANM a emis o prognoză specială pentru perioada 10 august, ora 10:00 – 12 august, ora 21:00.

Luni, vremea va fi călduroasă, iar temperatura maximă se va situa între 31 și 33 de grade. Minimele vor coborî la 16-19 grade.

Marți, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar maxima va ajunge la 35-36 de grade. Minima va fi cuprinsă între 17 și 20 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Capitala se va afla sub cod galben în intervalul 11 august, ora 10:00 – 12 august, ora 10:00, pentru temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală.

Miercuri, între orele 09:00 și 21:00, vremea va rămâne călduroasă, cu maxime de 32-34 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat, iar vântul va avea temporar intensificări, cu rafale de 35-45 km/h.