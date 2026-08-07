Caniculă într-o parte a țării, vijelii în alta. Harta fenomenelor meteo anunțate de meteorologi

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, mai multe avertizări meteorologice valabile până sâmbătă seara, fiind anunțate fenomene meteo diferite în funcție de regiune.

În vestul țării sunt prognozate temperaturi ridicate, cu valori care pot ajunge la 39 de grade Celsius, în timp ce alte zone se vor confrunta cu perioade de instabilitate atmosferică, vijelii, averse torențiale și grindină.

Cele mai mari valori termice sunt așteptate în județele Arad și Timiș, unde meteorologii au emis cod portocaliu de caniculă valabil până sâmbătă dimineață, la ora 10:00. În aceste zone este prognozat un val de căldură persistent și intens, cu temperaturi maxime cuprinse între 35 și 39 de grade Celsius.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile nocturne vor rămâne ridicate, între 20 și 22 de grade Celsius, ceea ce va determina apariția nopților tropicale.

Pentru intervalul 7 august, ora 10:30 – 8 august, ora 10:00, ANM a emis cod galben de val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă locală, disconfort termic ridicat și nopți tropicale.

Zonele vizate sunt Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, sudul și vestul Olteniei, sud-vestul și nord-vestul Transilvaniei, precum și centrul și nordul Crișanei.

Vineri, 7 august, valul de căldură va persista în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, sudul și vestul Olteniei, sud-vestul și nord-vestul Transilvaniei, centrul și nordul Crișanei.

Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 37 de grade, iar cele minime vor fi de 20…21 de grade mai ridicate pe litoral până la 24 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

În același interval, județele Arad și Timiș se află sub cod portocaliu de caniculă. Meteorologii avertizează asupra unui val de căldură persistent și intens, cu temperaturi ridicate, disconfort termic accentuat și nopți tropicale.

Vineri (7 august) valul de căldură va fi persistent și intens în județele Arad și Timiș. Vafi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 39 de grade. Local noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 20…22 de grade.

Pe lângă temperaturile ridicate, meteorologii au emis avertizări pentru instabilitate atmosferică în mai multe regiuni. Un cod galben este valabil în intervalul 7 august, ora 12:00 – 7 august, ora 23:00, pentru Banat, Crișana, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei, precum și nordul Olteniei.

Fenomenele vizate includ intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale cu cantități importante de apă, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.

În intervalul menționat în Banat, Crișana, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei, precum și în nordul Oltenieivor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

În intervale scurte de timp (1…3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30…50 l/mp.

Un alt cod portocaliu de instabilitate atmosferică este valabil vineri, între orele 12:00 și 23:00, în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, precum și în nordul și nord-vestul Moldovei.

Avertizarea vizează vijelii puternice, rafale de vânt cu viteze ridicate, averse torențiale, grindină de dimensiuni medii și posibil mari, precum și descărcări electrice.

În cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, precum și în nordul și nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin intensificări ale vântului, vijelii puternice (rafale de 70…90 km/h), averse torențiale importante cantitativ, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2…4 cm) și descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 25…40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.