141 de localități au impus restricții la apă. Lista cu râurile și zonele afectate
Apă de la robinet / SURSA FOTO: Dreamstime
Seceta severă continuă să afecteze resursele de apă din România, iar efectele se resimt în tot mai multe zone ale țării. Potrivit Administrației Naționale Apele Române (ANAR), 141 de localități se confruntă în prezent cu restricții privind alimentarea cu apă, după ce principalele bazine hidrografice au înregistrat debite mult sub valorile normale.
Ce se întâmplă cu apa din România. 141 de localități au intrat deja sub restricții
Reprezentanții instituției atrag atenția că situația hidrologică rămâne dificilă, iar fenomenele de secare a unor cursuri de apă se extind inclusiv în bazine importante din interiorul țării.
„În ceea ce privește seceta, la nivel național vorbim despre un regim deficitar atât în bazinul Crișanei, Olteniei, Munteniei, Moldovei. De altfel, în bazinul Crișanei se înregistrează sectoare de râuri care prezintă fenomene de secare și debite minime sub cel necesar în mai multe zone ale țării”, a declarat Ana-Maria Agiu, purtătoarea de cuvânt a Administrației Naționale „Apele Române”.
Zeci de localități au impus restricții la alimentarea cu apă
Datele centralizate de ANAR arată că autoritățile locale au introdus restricții de utilizare a apei în 141 de localități din România, pe fondul reducerii resurselor disponibile.
Dintre acestea, 80 de localități din 12 județe sunt alimentate prin sisteme centralizate și aplică măsuri de restricționare a consumului. Alte 61 de localități din trei județe nu dispun de rețele centralizate și se aprovizionează din puțuri și fântâni, surse afectate la rândul lor de lipsa precipitațiilor.
„Din monitorizarea pe care am realizat-o și care conține informații, până la sfârșitul lunii iulie, avem 80 de localități din 12 județe care au în acest moment restricții în alimentarea cu apă în sistem centralizat. Vorbim despre județul Neamț 26 de localități, Bihor 15 localități, Bacău 10 localități, Galați opt localități, Vaslui opt localități, Maramureș șapte localități.
În ceea ce privește impunerea de restricții în localitățile care nu beneficiază de sisteme centralizate de alimentare cu apă, respectiv se alimentează din puțuri și fântâni, avem la nivel național 61 de localități din trei județe Botoșani 55 de localități, Gorj trei localități, Iași trei localități”, a precizat Ana-Maria Agiu.
Rezervele din lacurile de acumulare sunt păstrate pentru alimentarea populației
Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, gradul de umplere al principalelor 40 de lacuri de acumulare din țară este în prezent de 71%. Instituția precizează că această cantitate reprezintă o rezervă strategică, menținută pentru asigurarea alimentării cu apă a populației din sursele de suprafață, prin sistemele centralizate, fără aplicarea unor restricții suplimentare.
Prognozele meteorologilor indică însă că deficitul hidrologic și pedologic nu va fi recuperat în perioada imediat următoare. Deși sunt așteptate precipitații, acestea vor avea caracter torențial și se vor manifesta pe intervale scurte de timp, fără să contribuie semnificativ la refacerea rezervelor de apă.
„Vorbim de cantități care la nivel punctiform pot să atingă valori de 30-40 l/mp, dar caracterul torențial pe intervale scurte de timp nu vor putea compensa atât seceta pedologică care la acest moment înregistrează valori deosebit de ridicate în special în partea de vest, nord-vest, centru, est sud-est și sud-vest a țării”, a declarat directoarea ANM, Elena Mateescu.
Dunărea rămâne la un nivel minim istoric, iar afluenții sunt afectați de secetă
Efectele secetei se resimt și pe Dunăre, precum și pe afluenții fluviului, unde debitele continuă să scadă. Potrivit ANAR, Dunărea a ajuns la un nou minim istoric, situație care este monitorizată atent și din perspectiva funcționării Centralei de la Cernavodă, unde este în exploatare doar Unitatea 2.
„Dunărea înregistrează astăzi un nou minim istoric, de 1.400m³/s iar acest debit minim se va menține staționar până cel puțin pe 12 august. Aceasta este o veste relativ bună, în sensul în care vorbim despre o staționalitate a debitelor pe o durată de o săptămână. În ceea ce privește nivelul Dunării, la Cernavodă, acesta este astăzi de -218cm și va ajunge în data de 12 august la -228 cm aceasta înseamnă o scădere cu 10 cm.
Putem constata faptul că, raportându-ne la prognoza de luni, scăderea în 7 zile este de 10cm. De asemenea, dacă în data de luni aveam -218 deci centimetri, iar astăzi avem tot aceeași valoare la Cernavodă, putem constata faptul că am câștigat trei-4 zile în plus pentru menținerea unor debite minime în vederea funcționării în siguranță a centralei de la Cernavodă. În același timp, din monitorizarea debitelor de astăzi constatăm faptul că nivelul Dunării a scăzut de ieri până astăzi cu 2 cm”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR).
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