Protest în Capitală de Ziua Mondială a Animalelor. Marșul are loc pe 4 octombrie. Ce vor să schimbe organizatorii

Federația Împreună pentru Animale (FIA) organizează, pe 4 octombrie, un protest dedicat drepturilor animalelor, în Capitală. Marșul va începe în fața Teatrului Național și se va îndrepta spre Piața Victoriei.

Un nou protest va avea loc în Capitală, fiind dedicat drepturilor animalelor. Acțiunea este anunțată pentru duminică, 4 octombrie, de Ziua Mondială a Animalelor, iar organizatorii vor să atragă atenția inclusiv asupra animalelor crescute în ferme și asupra modului în care acestea sunt tratate în cazul focarelor de boală.

Federația Împreună pentru Animale (FIA) a anunțat în mediul online că va organiza protestul în fața Teatrului Național din București. Acțiunea va avea forma unui marș, care va începe la ora 14:00, de la punctul de întâlnire, urmând ca participanții să se îndrepte către Piața Victoriei.

Organizatorii susțin că, în cazul animalelor de fermă, discuțiile publice se concentrează frecvent asupra efectivelor, producției, pierderilor economice și despăgubirilor, în timp ce aspectele legate de bunăstarea animalelor ajung mai puțin vizibile.

„4 Octombrie – Ziua Mondială a Animalelor. Dar cine se gândește la animalele din ferme?”, au transmis reprezentanții FIA. Aceștia spun că, de Ziua Mondială a Animalelor, atenția se îndreaptă în mod firesc către protecție, respectul față de viață și responsabilitatea oamenilor față de animale, însă din această discuție sunt adesea omise animalele pe care societatea a ajuns să le privească mai degrabă ca efective, producție, pierderi sau despăgubiri.

Potrivit organizatorilor, este vorba despre oi, vaci, porci, capre, găini și celelalte animale crescute în ferme, despre care afirmă că simt durerea, frica, stresul, setea, căldura, frigul și epuizarea, chiar dacă rolul lor economic a făcut ca acestea să fie privite tot mai mult prin prisma produselor obținute de la ele.

FIA a mai atras atenția că, săptămâna trecută, numai în județul Buzău, aproximativ 1.000 de oi au fost ucise, susținând că acestea nu reprezintă un caz izolat.

Organizatorii au făcut referire și la imaginile apărute în ultimii ani cu animale ucise în contextul focarelor de boală. Potrivit acestora, animalele au fost în unele situații manipulate brutal, împușcate sau aruncate în gropi comune.

FIA consideră că astfel de imagini ar trebui să ridice întrebări nu doar despre ceea ce se întâmplă în momentul uciderii animalelor, ci și despre modul în care s-a ajuns în acea situație și despre măsurile care ar fi putut fi luate anterior pentru a preveni asemenea cazuri.

Printre solicitările formulate de organizatorii protestului din 4 octombrie se numără controale reale, măsuri de prevenție, transparență și sancțiuni în cazul încălcării regulilor privind protecția și bunăstarea animalelor.

Organizatorii recunosc faptul că există situații în care măsurile sanitar-veterinare impun uciderea animalelor pentru limitarea răspândirii unei boli. În opinia acestora, însă, existența unei obligații legale nu suspendă responsabilitatea de a limita durerea, frica și suferința animalelor. Totodată, consideră că trebuie analizat dacă au existat măsuri reale de prevenție, cât de bine au fost respectate regulile de biosecuritate, dacă riscurile au fost identificate la timp și dacă verificările au fost suficient de riguroase înainte ca uciderea unor efective întregi să devină singura soluție.

FIA susține că nu poate fi acceptată situația în care, de fiecare dată când prevenția se dovedește insuficientă, consecințele sunt suportate aproape exclusiv de animale, prin propria lor viață. Organizatorii mai spun că necesitatea combaterii unei boli nu ar trebui să devină o justificare pentru manipularea brutală a animalelor, pentru folosirea unor metode care provoacă suferință evitabilă sau pentru tratarea acestora ca simple cifre într-un tabel.

Potrivit reprezentanților Federației Împreună pentru Animale, animalele de fermă ajung să fie prezentate în spațiul public aproape exclusiv printr-un limbaj economic, în care se vorbește despre efective, producție, randament, pierderi și despăgubiri. În acest context, susțin organizatorii, sunt trecute prea ușor cu vederea nevoile animalelor, precum și frica, durerea, nevoia de apă, spațiu, îngrijire, adăpost și tratament atunci când acestea sunt bolnave.

Organizatorii consideră că faptul că un animal este crescut într-o fermă nu înseamnă că bunăstarea sa devine opțională și nici că suferința lui este mai puțin importantă. Din contră, atunci când viața unui animal se află în totalitate sub controlul oamenilor, responsabilitatea față de acesta ar trebui să fie cu atât mai mare, mai arată FIA.

„Pe 4 octombrie vrem să vorbim și despre aceste animale, tocmai pentru că sunt atât de ușor făcute invizibile”, au transmis organizatorii. Aceștia spun că vor să atragă atenția asupra oilor care ajung în gropi comune, asupra animalelor care trăiesc în exploatații unde condițiile de bunăstare nu sunt respectate și asupra tuturor ființelor ale căror suferințe dispar în spatele cifrelor, al producției și al intereselor economice.

FIA cere controale reale, prevenție, transparență, sancțiuni atunci când sunt constatate încălcări și responsabilitate din partea tuturor celor care au obligația de a proteja animalele. Potrivit Federației, protecția animalelor nu poate funcționa selectiv și nu poate exista doar pentru animalele crescute în case, dispărând în momentul în care acestea se află în interiorul unei ferme.