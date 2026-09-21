Uleiul de floarea-soarelui din Ucraina, în centrul unei dispute de preț. Pragul de export este cu 225 de dolari peste ofertele din piață

Ucraina se confruntă cu diferențe mari între prețul minim oficial și ofertele reale pentru uleiul de floarea-soarelui, în timp ce Letonia pregătește taxe feroviare mai mari pentru cerealele rusești. Măsurile vin pe fondul unor fluxuri comerciale perturbate și al unei cereri globale active.

În ultima săptămână, piața fizică de la Constanța a evoluat în sens opus față de Bursa Euronext. Porumbul, orzul și grâul, tranzacționate pe baza DAP, s-au scumpit, pe fondul fluxurilor globale neobișnuit de lente semnalate de Consiliul Internațional al Cerealelor. În acest context, cererea se orientează către originile disponibile imediat, inclusiv către marfa românească.

Bursa de la Paris a încheiat săptămâna trecută pe minus la toate culturile, însă amplitudinea scăderilor a fost diferită. Grâul cu livrare în decembrie 2026 a pierdut doar 1 euro, până la 238 de euro pe tonă, în timp ce contractul pentru martie 2027 a coborât cu 2 euro. Evoluția săptămânală a fost însă volatilă. Contractul a atins luni minimul lunii septembrie, de 238 de euro pe tonă, după care a urcat joi până la 246 de euro pe tonă. La finalul ședinței, prețul a fost tras în jos de evoluția grâului din Chicago.

Presiunea asupra grâului a venit din scăderea prețului petrolului, aprecierea dolarului și relansarea discuțiilor privind un posibil armistițiu maritim în Marea Neagră. Propunerea a fost făcută de Turcia către Rusia și Ucraina. Piața rămâne însă sceptică, în condițiile în care atacurile continuă, iar exporturile rusești prin rutele din Marea Baltică și Marea Caspică reduc temerile privind aprovizionarea.

Porumbul a pierdut între 3 și 4 euro pe bursă, ambele contracte ajungând la 262 de euro pe tonă. Curba s-a aplatizat complet, ceea ce arată că bursa nu mai oferă un avantaj financiar pentru depozitarea porumbului până în primăvară. Cea mai mare scădere a fost înregistrată de rapiță, care a pierdut 9 euro la contractul din noiembrie, evoluție ce reflectă legătura strânsă dintre prețul petrolului și piața biocombustibililor.

În portul Constanța, situația a fost diferită. Cerealele au evoluat în sens opus bursei, pe baza DAP, iar prima, respectiv basis-ul față de MATIF, s-a întărit vizibil. Porumbul a înregistrat cea mai importantă creștere, cu un avans de 1 euro, ajungând la un nivel cu 28 de euro pe tonă mai mic decât prețul de la Euronext. Grâul și orzul furajer au câștigat câte 5 euro, în timp ce grâul furajer s-a apreciat cu doar 1 euro.

Evoluția este explicată prin fluxurile globale neobișnuit de lente semnalate joi de Consiliul Internațional al Cerealelor, pe fondul perturbărilor exporturilor din Rusia și Ucraina. În aceste condiții, cererea se mută către originile disponibile imediat, ceea ce susține inclusiv marfa românească.

La oleaginoase, tabloul este diferit. Floarea-soarelui a înregistrat cea mai mare corecție, cu o scădere de 27 de euro pe tonă, pe fondul presiunii specifice perioadei de recoltare. Rapița a pierdut doar 4 euro și a rezistat mai bine decât piața futures.

Pentru fermieri, nivelurile ferme ale prețurilor fizice la porumb și orz susțin o strategie de vânzare eșalonată, atât timp cât basis-ul rămâne favorabil. În cazul florii-soarelui, presiunea sezonieră recomandă prudență înaintea vânzării unor volume mari la nivelurile actuale.

Pe baza cotațiilor FOB, grâul românesc cu un conținut de proteină de 12,5% este evaluat la aproximativ 284-287 de dolari pe tonă. Prețul este cu circa 15-16 dolari pe tonă peste cel al grâului rusesc de aceeași calitate, ofertat la 269-271 de dolari pe tonă FOB pentru livrare din porturile baltice.

În același timp, grâul francez se situa la aproximativ 289-291 de dolari pe tonă FOB, cu circa 20 de dolari peste originea rusească. Diferențialul de preț menține presiunea asupra grâului european, în condițiile în care Rusia continuă să ofere volume competitive prin rutele baltice, chiar dacă exporturile din zona Mării Negre sunt puternic afectate.

Ministerul Economiei din Ucraina a stabilit, începând cu 11 septembrie, un preț minim de export pentru uleiul de floarea-soarelui de 1.350 de dolari pe tonă CPT. Ofertele efective din piață se situează însă în jurul valorii de 1.125 de dolari pe tonă, cu aproximativ 225 de dolari sub pragul stabilit, potrivit participanților la piață.

Ordinul nr. 1369, emis la 10 septembrie, a introdus și un preț minim de 873 de dolari pe tonă FAS, nivel contestat de comercianți și procesatori. Diferența dintre pragurile impuse și prețurile efective din piață complică încheierea contractelor, iar comercianții ucraineni cer revizuirea metodologiei de calcul și clarificarea tranzacțiilor și cotațiilor utilizate pentru stabilirea acestor niveluri.

Pe piața fizică, uleiul ucrainean este ofertat la aproximativ 1.360 de dolari pe tonă CIF Turcia, în timp ce cotațiile FOB din cele șase porturi europene se situează între 1.385 și 1.390 de dolari pe tonă. Uleiul de floarea-soarelui din Rusia se tranzacționează la 1.306-1.310 dolari pe tonă, iar unele livrări către China ar fi fost contractate la aproximativ 1.250 de dolari pe tonă.

În Asia, cumpărătorii sud-coreeni au achiziționat joi aproximativ 260.000 de tone de porumb furajer, în trei tranzacții, la prețuri de aproximativ 294-295 de dolari pe tonă C&F. Achizițiile indică o cerere solidă pentru livrările din lunile următoare.

Porumbul urmează să provină în principal din America de Sud sau Africa de Sud, însă pentru unele loturi sunt posibile și origini din SUA. Diferențele de preț dintre oferte sunt reduse, ceea ce indică o piață competitivă, în care cumpărătorii sud-coreeni își asigură deja volume importante pentru sfârșitul anului 2026 și începutul lui 2027.

În Europa, Parlamentul Letoniei a adoptat, pe 17 septembrie, amendamente urgente la Legea feroviară, care permit modificarea mai rapidă a taxelor de infrastructură pentru cerealele provenite din Rusia.

Procedura specială va fi valabilă până la 31 decembrie 2026, iar administratorul infrastructurii feroviare ar putea majora tarifele pentru aceste transporturi cu până la 300% față de nivelul actual. Modificările se aplică cerealelor al căror punct de origine menționat în documentele de transport se află în Rusia, inclusiv transporturilor feroviare către porturile letone destinate reexportului.

Nivelul exact al taxei nu a fost încă stabilit. Acesta va necesita consultări, justificare economică și verificarea din partea autorităților de reglementare. Separat, parlamentul leton a trimis spre analiză un proiect de lege care prevede interzicerea tranzitului și depozitării în porturile țării a produselor agricole și furajere provenite din Rusia și Belarus.