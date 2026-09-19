Piața cerealelor se reașază. Porumbul se scumpește, grâul se ieftinește. Ce se întâmplă în România

Piața cerealelor și oleaginoaselor din Europa evoluează diferit în această toamnă. În timp ce grâul este mai ieftin decât în urmă cu un an, oferta redusă pune presiune asupra porumbului. Pentru România, cele mai recente estimări indică o producție de porumb revizuită în creștere, în timp ce prognoza pentru rapiță a fost redusă cu 300.000 de tone. La floarea-soarelui, perspectiva unei recolte mai mari a adus deja scăderi ale prețurilor.

Prima jumătate a lunii septembrie a adus evoluții divergente pe principalele piețe agricole. În cazul grâului, prețurile sunt mai reduse decât anul trecut, chiar dacă estimările privind producția mondială indică o scădere.

Potrivit prognozei USDA din septembrie, recolta globală de grâu din sezonul 2026/2027 este estimată la aproximativ 822 de milioane de tone, cu circa 3% sub nivelul sezonului precedent.

Consumul mondial ar urma să ajungă la 827 de milioane de tone, depășind astfel producția, iar stocurile finale sunt estimate la 276 de milioane de tone.

La nivelul Uniunii Europene, Expana anticipează o producție de grâu moale de 126,1 milioane de tone, cu 8% mai mică.

Situația diferă considerabil de la o țară europeană la alta. În Franța, cantitatea recoltată este mai redusă, însă indicatorii de calitate sunt foarte buni.

Ponderea grâului premium ar fi ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani. Datele FranceAgriMer indică un conținut mediu de proteină de 11,8%, față de 11,3% în 2025. Greutatea hectolitrică a urcat de la 78,6 la 79,3 kg/hl, iar umiditatea medie a coborât de la 12,6% la 11,3%.

Germania ar urma să obțină o recoltă de aproximativ 20,6 milioane de tone. În Polonia, lucrările de recoltare s-au prelungit până la începutul lunii septembrie, după precipitațiile abundente din august.

Pentru România, cea mai recentă prognoză WASDE a USDA indică o producție de grâu de 12,5 milioane de tone. Acest nivel sugerează o ofertă internă relativ stabilă.

Situația este mai tensionată pe piața porumbului. USDA estimează pentru sezonul 2026/2027 o producție mondială de 1,291 miliarde de tone, cu aproximativ 3% sub cea din sezonul precedent.

Consumul este estimat la 1,320 miliarde de tone, ceea ce înseamnă că ar depăși producția. În aceste condiții, stocurile finale ar urma să se reducă la aproximativ 272 de milioane de tone.

La nivelul UE, Expana estimează o recoltă de numai 46,2 milioane de tone, în scădere cu 19% față de anul anterior.

Franța a fost afectată de valurile de căldură din timpul verii și de riscul apariției aflatoxinelor, în timp ce în Germania seceta și distribuția neuniformă a precipitațiilor au deteriorat perspectivele pentru recoltă.

România are însă o evoluție diferită față de tendința europeană. USDA și-a îmbunătățit în septembrie estimarea privind producția românească de porumb cu 600.000 de tone.

Noua prognoză indică o recoltă de 7,837 milioane de tone.

Revizuirea vine dintr-o estimare mai bună a randamentului, într-un context în care unele regiuni ale țării au fost puternic afectate de secetă. Chiar și așa, România rămâne una dintre puținele surse europene pentru care perspectivele privind oferta de porumb au fost îmbunătățite.

Pe segmentul oleaginoaselor, piața florii-soarelui este susținută de perspectiva unei producții globale mai mari.

Oil World estimează pentru sezonul 2026/2027 o recoltă mondială de aproximativ 64 de milioane de tone, în timp ce prognoza USDA indică 63,65 milioane de tone. Comparativ cu sezonul anterior, creșterea ar fi de aproximativ 10%.

Pentru Uniunea Europeană, Expana estimează 9,5 milioane de tone, în timp ce USDA indică 9,72 milioane de tone.

În cazul României, WASDE anticipează o producție de floarea-soarelui de 2,8 milioane de tone, cu 200.000 de tone peste estimarea precedentă.

Oferta mai mare a început să se reflecte și în cotații. La mijlocul săptămânii, prețurile DAP Constanța au scăzut cu 18 euro pe tonă, până la puțin peste pragul de 500 de euro pe tonă.

În cazul rapiței, situația este diferită. USDA estimează o producție mondială de 99,974 milioane de tone, cu aproape patru milioane de tone mai mare decât în sezonul anterior.

La nivelul UE însă, producția ar urma să scadă cu aproximativ 500.000 de tone, până la 20,15 milioane de tone.

Pentru România, USDA a operat prima revizuire negativă a actualului sezon. Estimarea privind recolta de rapiță a fost coborâtă de la 3,52 milioane de tone la 3,22 milioane de tone.

Diferența este de 300.000 de tone, echivalentul unei reduceri de aproximativ 8,5%, pentru o suprafață cultivată de un milion de hectare.

În ciuda revizuirii, piața locală nu a înregistrat până acum fluctuații majore de preț. Situația este diferită pe MATIF, unde cotațiile rapiței s-au mișcat în intervalul 530–560 euro pe tonă, pe fondul cererii din industria biocombustibililor și al incertitudinilor privind însămânțările din UE pentru recolta din 2027.