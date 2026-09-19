Nicușor Dan: Bineînţeles că România are corupţie, că are grupuri de interese, dar când avem nişte succese, să ne uităm la ele ca la nişte succese!

Președintele Nicușor Dan a făcut sâmbătă un apel la o evaluare mai echilibrată a situației din România, susținând că problemele existente nu trebuie să ducă la ignorarea progreselor înregistrate. Prezent la inaugurarea lucrărilor de extindere și modernizare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, șeful statului a recunoscut existența corupției și a grupurilor de interese, dar a insistat că realizările trebuie, la rândul lor, recunoscute.

Președintele a pornit de la importanța existenței unor unități medicale moderne în apropierea comunităților. În opinia sa, infrastructura performantă poate contribui inclusiv la atragerea medicilor.

Discursul său a depășit însă subiectul sistemului sanitar. Nicușor Dan a vorbit despre modul în care societatea privește situația actuală a țării și a susținut că imaginea transmisă în spațiul public poate fi mult mai sumbră decât realitatea.

„E important să ai un spital modern lângă comunitate, pentru că un spital modern atrage medici buni. (…) Nu vreau să vorbesc despre sistemul medical, vreau să spun un lucru care cred că e important în zilele astea: să ne bucurăm când avem succese şi să ne uităm la noi cu echilibru, pentru că pare, dacă citim presa, dacă ne uităm la televizor, pare că suntem în preajma apocalipsei. Nu suntem deloc aşa! Bineînţeles că România are corupţie, bineînţeles că România are grupuri de interese care acţionează în interes propriu şi nu în interesul public, bineînţeles că am fi putut să fim mult mai digitalizaţi decât suntem, bineînţeles că am fi putut să fim mult mai departe decât suntem, dar când avem nişte succese, să ne uităm la ele ca la nişte succese! Am avut nişte oameni care au avut un termen limită, au avut nişte bani europeni şi s-au încadrat în termenul limită, ăsta e un succes şi sunt multe altele”, a afirmat Nicuşor Dan.

Mesajul transmis de președinte a inclus astfel două componente. Pe de o parte, Nicușor Dan a admis existența unor probleme care continuă să afecteze România, menționând explicit corupția, grupurile de interese și întârzierile în procesul de digitalizare.

Pe de altă parte, șeful statului a susținut că aceste dificultăți nu anulează proiectele care au fost duse la bun sfârșit.

În cazul investiției de la Bistrița, Nicușor Dan a evidențiat respectarea termenelor și utilizarea finanțării europene drept exemple de rezultate care trebuie recunoscute.

Lucrările de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița au vizat extinderea, modernizarea și digitalizarea unității medicale, proiectul beneficiind de finanțare prin PNRR.

În susținerea mesajului său, președintele a făcut referire și la discuțiile avute cu o zi înainte în Ucraina, unde a participat la summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, desfășurat în regiunea Ivano-Frankivsk.

Potrivit lui Nicușor Dan, președintele Serbiei s-a declarat impresionat de evoluția României, în condițiile în care nu mai vizitase țara de aproximativ două decenii.

Șeful statului a folosit exemplul pentru a argumenta că transformările prin care a trecut România devin uneori mai evidente atunci când sunt privite din exterior și după o perioadă mai lungă de timp.

El a subliniat că aceste rezultate nu trebuie atribuite unei singure persoane sau unei singure administrații, ci reprezintă rezultatul eforturilor întregii societăți.

Nicușor Dan a admis că ritmul de dezvoltare ar fi putut fi mai rapid și că situația actuală nu este una perfectă. Mesajul său a fost însă că progresele realizate până acum pot reprezenta un motiv de încredere în capacitatea României de a continua dezvoltarea.

„De aici speranţa. Dacă noi am făcut drumul ăsta – am fi putut să-l facem mai repede, bineînţeles – nu spun că totul este perfect, dar să ne uităm cu echilibru la unde suntem şi în felul ăsta o să reuşim să facem mai bine societatea noastră, pentru noi şi pentru copiii noştri”, a adăugat şeful statului.

La ceremonia organizată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița au participat reprezentanți ai administrației locale și centrale, între care președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, parlamentari, miniștri și primari din județ.

În discursul susținut la eveniment, Emil Radu Moldovan a pus accent pe rolul fondurilor europene în realizarea investiției.

Președintele Consiliului Județean a susținut că, fără apartenența României la Uniunea Europeană, proiectul privind modernizarea spitalului nu ar fi putut fi transformat în realitate, afirmând că „visul ar fi rămas vis”.

Evenimentul de la unitatea medicală a făcut parte din programul vizitei de sâmbătă a președintelui Nicușor Dan în Bistrița-Năsăud. Șeful statului a participat anterior și la Via Transilvanica Business Fest, la Piatra Fântânele.