AUR nu va vota în favoarea lui Siegfried Mureșan. Reacția lui George Simion după decizia lui Nicușor Dan: Nu votăm nici Germania, nici Franța
George Simion, presedintele AUR / SURSA FOTO: Facebook, George Simion
Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a transmis joi un mesaj după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.
George Simion a transmis că AUR nu va vota în favoarea lui Siegfried Mureșan
În mesajul publicat pe Facebook de George Simion, acesta a subliniat că Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) nu va vota nici Germania, nici Franța, nici „trandafirii”.
„Nu votăm nici 🇩🇪, nici 🇫🇷, nici 🌹🌹🌹. Doar 🇷🇴”, a transmis acesta pe Facebook.
Postarea poate fi vizualizată aici.
Criticile la adresa desemnării lui Siegfried Mureșan nu au venit doar din partea lui Simion
Criticile la adresa desemnării lui Siegfried Mureșan nu au venit doar din partea lui George Simion. Deputatul PSD Marius Budăi și fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan au reacționat, la rândul lor, după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentar pentru funcția de prim-ministru.
Marius Budăi a transmis că PSD privește cu îngrijorare propunerea privind viitorul premier al României. Deputatul social-democrat consideră că actualul context nu este unul potrivit pentru orgolii politice, calcule de partid sau pentru situații în care, în numele unei confruntări politice, interesele României ajung să fie trecute în plan secund.
În opinia lui Marius Budăi, existența unor adversari politici, diferențele de opinie și chiar conflictele politice dure fac parte din viața politică, însă interesul României reprezintă o limită care nu ar trebui depășită.
Deputatul PSD a legat această poziție și de fondurile europene și de resursele financiare de care România are nevoie pentru investiții, infrastructură, spitale, școli și economie. Potrivit acestuia, atunci când sunt în discuție aceste obiective, nu mai este vorba despre o confruntare politică obișnuită, ci despre interesele concrete ale românilor.
Marius Budăi a mai susținut că România nu își permite ca reprezentanții săi să acționeze împotriva intereselor țării, indiferent dacă își desfășoară activitatea la București sau la Bruxelles.
„PSD a luat act, cu îngrijorare, de propunerea privind viitorul prim-ministru al României. Nu este momentul pentru orgolii politice, pentru calcule de partid sau pentru oameni care, în numele unei bătălii politice, ajung să pună interesele României în plan secund.
În politică putem avea adversari. Putem avea opinii diferite. Putem avea chiar conflicte politice foarte dure. Dar există o limită pe care nu ar trebui să o depășim niciodată: interesul României.
Când vorbim despre fondurile europene, despre banii de care România are nevoie pentru investiții, infrastructură, spitale, școli și economie, nu mai vorbim despre o confruntare politică oarecare. Vorbim despre interesul concret al românilor. România nu își permite ca reprezentanții săi să lupte împotriva României, indiferent unde se află: la București sau la Bruxelles”, a scris Marius Budăi pe Facebook.
La rândul său, fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a reacționat după desemnarea lui Siegfried Mureșan, făcută de Nicușor Dan în urma consultărilor cu reprezentanții partidelor.
Bogdan Ivan a afirmat că nominalizarea făcută de șeful statului l-a surprins și și-a exprimat îndoiala că Siegfried Mureșan ar putea, în actualul context, să schimbe direcția pe care o consideră dezastruoasă pentru România și pe care o atribuie Guvernului Bolojan.
Fostul ministru al Energiei susține că Siegfried Mureșan este asociat aceluiași stil de politică și guvernare pe care îl atribuie lui Ilie Bolojan. În acest context, Bogdan Ivan îl consideră pe Mureșan o altă variantă a lui Ilie Bolojan.
„Muresan. Pentru noi, ești tot un Bolojan. După consultările de astăzi cu președintele Nicușor Dan, recunosc că sunt surprins de nominalizarea pe care a făcut-o. Este dificil de crezut, în acest moment, că Siegfried Mureșan va reuși să schimbe direcția dezastruoasă în care guvernul Bolojan a băgat România, fiind captiv aceluiași stil de a face politică și guvernare.
Siegfried Mureșan este doar un alt Ilie Bolojan.
Cu maximă îngrijorare aștept să văd programul de guvernare. Sper să nu fie un copy paste după programul de austeritate al lui Ilie Bolojan. Nu putem vota un Guvern fără un program serios de ieșire din criză și de relansare economică. România are nevoie de soluții. Nu de încă un experiment politic eșuat. În opinia mea, Sigfried Mureșan e un alt Ilie Bolojan”, a scris acesta pe Facebook.
Recomandările noastre
Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.