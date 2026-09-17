AUR nu va vota în favoarea lui Siegfried Mureșan. Reacția lui George Simion după decizia lui Nicușor Dan: Nu votăm nici Germania, nici Franța

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a transmis joi un mesaj după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

În mesajul publicat pe Facebook de George Simion, acesta a subliniat că Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) nu va vota nici Germania, nici Franța, nici „trandafirii”.

„Nu votăm nici 🇩🇪, nici 🇫🇷, nici 🌹🌹🌹. Doar 🇷🇴”, a transmis acesta pe Facebook.

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Criticile la adresa desemnării lui Siegfried Mureșan nu au venit doar din partea lui George Simion. Deputatul PSD Marius Budăi și fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan au reacționat, la rândul lor, după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentar pentru funcția de prim-ministru.

Marius Budăi a transmis că PSD privește cu îngrijorare propunerea privind viitorul premier al României. Deputatul social-democrat consideră că actualul context nu este unul potrivit pentru orgolii politice, calcule de partid sau pentru situații în care, în numele unei confruntări politice, interesele României ajung să fie trecute în plan secund.

În opinia lui Marius Budăi, existența unor adversari politici, diferențele de opinie și chiar conflictele politice dure fac parte din viața politică, însă interesul României reprezintă o limită care nu ar trebui depășită.

Deputatul PSD a legat această poziție și de fondurile europene și de resursele financiare de care România are nevoie pentru investiții, infrastructură, spitale, școli și economie. Potrivit acestuia, atunci când sunt în discuție aceste obiective, nu mai este vorba despre o confruntare politică obișnuită, ci despre interesele concrete ale românilor.

Marius Budăi a mai susținut că România nu își permite ca reprezentanții săi să acționeze împotriva intereselor țării, indiferent dacă își desfășoară activitatea la București sau la Bruxelles.

„PSD a luat act, cu îngrijorare, de propunerea privind viitorul prim-ministru al României. Nu este momentul pentru orgolii politice, pentru calcule de partid sau pentru oameni care, în numele unei bătălii politice, ajung să pună interesele României în plan secund. În politică putem avea adversari. Putem avea opinii diferite. Putem avea chiar conflicte politice foarte dure. Dar există o limită pe care nu ar trebui să o depășim niciodată: interesul României. Când vorbim despre fondurile europene, despre banii de care România are nevoie pentru investiții, infrastructură, spitale, școli și economie, nu mai vorbim despre o confruntare politică oarecare. Vorbim despre interesul concret al românilor. România nu își permite ca reprezentanții săi să lupte împotriva României, indiferent unde se află: la București sau la Bruxelles”, a scris Marius Budăi pe Facebook.

La rândul său, fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a reacționat după desemnarea lui Siegfried Mureșan, făcută de Nicușor Dan în urma consultărilor cu reprezentanții partidelor.

Bogdan Ivan a afirmat că nominalizarea făcută de șeful statului l-a surprins și și-a exprimat îndoiala că Siegfried Mureșan ar putea, în actualul context, să schimbe direcția pe care o consideră dezastruoasă pentru România și pe care o atribuie Guvernului Bolojan.

Fostul ministru al Energiei susține că Siegfried Mureșan este asociat aceluiași stil de politică și guvernare pe care îl atribuie lui Ilie Bolojan. În acest context, Bogdan Ivan îl consideră pe Mureșan o altă variantă a lui Ilie Bolojan.