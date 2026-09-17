Donald Tusk avertizează asupra unor posibile atacuri rusești în țări NATO. Polonia s-ar putea afla printre ținte
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Premierul polonez Donald Tusk a avertizat joi că Rusia ar putea lansa atacuri „de tip hibrid” cu drone sau rachete asupra unor state care sprijină Ucraina, inclusiv Polonia. Liderul de la Varșovia a precizat că acesta este „scenariul cel mai probabil” indicat de informațiile serviciilor de informații.
Tusk: Există un risc real ca drone sau rachete să ajungă pe teritoriul NATO
Într-un discurs susținut în Parlament, Donald Tusk a declarat că obiectivul Moscovei ar fi distrugerea economiei și infrastructurii logistice a Ucrainei, dar și slăbirea hotărârii statelor NATO prin acțiuni îndreptate împotriva membrilor Alianței.
„Există un risc real ca drone sau alte tipuri de rachete să ajungă pe teritoriul uneia sau mai multor țări NATO de pe flancul estic și chiar să provoace distrugeri”, a afirmat Tusk, potrivit Bloomberg.
Potrivit premierului polonez, într-un asemenea scenariu, Moscova ar putea prezenta incidentele drept accidente pentru a evita o reacție a NATO. Declarațiile reprezintă evaluarea prezentată de Tusk pe baza informațiilor serviciilor și nu confirmarea existenței unei decizii a Rusiei de a ataca un stat NATO.
Polonia și-a întărit în ultimele zile măsurile de protecție în apropierea frontierei cu Ucraina, pe fondul intensificării atacurilor rusești în regiune. Guvernul polonez avertizase încă din 13 septembrie că următoarele săptămâni și luni ar putea aduce o intensificare a acțiunilor Rusiei și că nu poate fi exclusă extinderea acestora asupra teritoriului polonez.
Rusia și-ar putea intensifica atacurile asupra marilor orașe ucrainene
Tusk a declarat că sunt așteptate atacuri „susținute, foarte frecvente și intense” asupra a șase mari orașe din Ucraina. Printre ținte s-ar putea afla depozitele cu produse esențiale pentru apărarea țării și infrastructura feroviară.
Avertismentul vine într-un moment în care Rusia și-a intensificat atacurile. Joi, Moscova a lansat un nou val de rachete și drone asupra Kievului și altor orașe ucrainene, fiind vizate opt regiuni. Polonia a ridicat avioane de luptă în contextul atacurilor desfășurate în apropierea granițelor sale, fără să raporteze încălcarea spațiului aerian.
Tensiunile sunt amplificate și de incidentele din alte state NATO. Marți, un avion de luptă italian aflat într-o misiune NATO a doborât deasupra Lituaniei o dronă Gerbera de fabricație rusească. Autoritățile lituaniene au precizat că aceasta era probabil destinată Ucrainei și că ar fi putut fi deviată de sistemele de război electronic, investigația fiind încă în desfășurare.
Declarațiile lui Donald Tusk au fost făcute cu câteva ore înainte ca premierul polonez să plece într-o vizită în Ucraina.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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