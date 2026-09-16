Alexander Stubb îl laudă pe Donald Trump pentru schimbarea din NATO: A făcut bine în sensul în care statele membre şi-au crescut cheltuielile de apărare

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a afirmat marți că omologul său american, Donald Trump, a avut un efect pozitiv asupra NATO prin faptul că statele membre și-au majorat cheltuielile pentru apărare.

Într-un interviu acordat AFP, Stubb a apreciat totodată că Statele Unite rămân cu siguranță un partener în Arctica și și-a prezentat analiza asupra unei lumi afectate de șocuri repetate.

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, europenii caută în permanență cea mai bună modalitate de a gestiona relația cu președintele republican. Alexander Stubb, care conduce Finlanda din martie 2024, este prezentat în mod regulat drept un interlocutor privilegiat și o posibilă punte de legătură între Washington și capitalele europene.

Președintele finlandez, în vârstă de 58 de ani, are avantajul de a fi jucat deja golf cu Donald Trump și de a conduce o țară care are graniță cu Rusia. Stubb a subliniat însă că nu dorește să exagereze importanța propriului rol sau a relației sale cu președintele Statelor Unite. El a explicat că Finlanda este un stat mic, în timp ce Donald Trump reprezintă o superputere.

Cu toate acestea, în cazul unor dosare precum Ucraina, liderul Finlandei, țară cu 5,6 milioane de locuitori, a fost implicat direct în discuțiile lui Donald Trump cu marile puteri europene.

„Nu vreau să exagerez importanţa rolului meu sau a relaţiei mele cu preşedintele Statelor Unite. Iar motivul este foarte simplu: eu vin dintr-un stat mic, iar el reprezintă o superputere”, a declarat acesta pentru AFP.

Următoarea discuție dintre Alexander Stubb și Donald Trump este programată săptămâna viitoare, în cadrul unei recepții organizate de președintele american în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Stubb a descris relația cu Donald Trump drept una pragmatică, dar a atras atenția că președintele american acționează după propriile decizii și impulsuri.

Un exemplu în acest sens îl reprezintă investiția anunțată de Google în Finlanda. Pe 9 septembrie, compania americană a anunțat cu mare fast o investiție de 13 miliarde de euro în proiecte legate de inteligența artificială în Finlanda.

Luni, Donald Trump a publicat un mesaj critic pe propria rețea de socializare, exprimându-și nemulțumirea față de faptul că investițiile Google sunt realizate în afara Statelor Unite și cerând companiei să își schimbe decizia.

Alexander Stubb a încercat să tempereze această dispută, apreciind că mega-investiția Google va avea efecte pozitive asupra relațiilor bilaterale dintre Statele Unite și Finlanda.

O altă problemă importantă în relația dintre Statele Unite și aliații europeni este reprezentată de Groenlanda. Ambițiile lui Donald Trump în privința teritoriului autonom danez au provocat o criză majoră între aliați la începutul anului.

Alexander Stubb a recunoscut că retorica politică referitoare la Groenlanda creează disconfort. Președintele finlandez a precizat că Finlanda este pe deplin alături de Danemarca în această chestiune.

În același timp, Stubb consideră că situația are și o altă latură. În opinia sa, americanii înțeleg în sfârșit importanța strategică a Arcticii.

Președintele Finlandei, descris drept un eurofil convins, consideră că Donald Trump a avut un efect pozitiv asupra NATO, în pofida criticilor formulate aproape zilnic de președintele american la adresa Alianței Nord-Atlantice.

Stubb a explicat că apreciază faptul că statele membre NATO și-au crescut cheltuielile pentru apărare. Pentru Finlanda, care este o țară aflată în prima linie, el consideră că această evoluție este benefică.

„A făcut bine NATO în sensul în care statele membre şi-au crescut cheltuielile de apărare. Pentru o ţară din prima linie precum Finlanda, acesta este un lucru bun”, a mai spus acesta.

Relația Finlandei cu Rusia s-a schimbat semnificativ față de perioada președintelui Sauli Niinisto, predecesorul lui Alexander Stubb. Niinisto era cunoscut pentru legăturile sale strânse cu Vladimir Putin, alimentând inclusiv speculațiile că s-ar fi întâlnit cu liderul rus mai des decât orice alt lider european.

În prezent, Alexander Stubb afirmă că Finlanda încearcă să îi ajute pe ucraineni cât poate de bine și menține în același timp canale de comunicare active cu negociatorii americani.

Ideea desemnării unui trimis special european care să discute în numele Europei despre războiul din Ucraina, poziție pentru care fusese vehiculat inclusiv numele lui Alexander Stubb, pare însă să fi trecut în plan secund.

Președintele finlandez consideră că este clar că Europa nu va reuși să vorbească la unison în această chestiune.

Stubb continuă să pledeze pentru un răspuns ferm din partea europenilor în fața războiului hibrid dus de Rusia pe continent. El consideră că granița dintre război și pace s-a estompat și că aceasta reprezintă noua realitate cu care Europa trebuie să se confrunte în prezent.