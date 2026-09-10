Trump promite un „dividend” de 5.000 de dolari pentru fiecare adult, dacă republicanii păstrează controlul Congresului

Donald Trump promite americanilor 5.000 de dolari dacă republicanii își păstrează controlul asupra Congresului după alegerile din luna noiembrie. Anunțul său vine însă într-un moment dificil: popularitatea sa este în scădere, americanii reclamă probleme financiare, iar democrații au câștigat teren în sondajele electorale.

Preşedintele american Donald Trump a promis miercuri seară plata unui „dividend” în valoare de 5.000 de dolari pentru fiecare cetăţean adult. Plata ar urma să fie acordată în cazul în care partidul său reuşeşte să păstreze controlul asupra ambelor camere ale Congresului în urma alegerilor legislative programate pentru luna noiembrie.

Trump a făcut această declaraţie în cadrul unei convenţii republicane organizate la Dallas, în Texas, unde a vorbit despre posibilitatea acordării acestei sume către cetăţenii adulţi. Potrivit precizărilor făcute de preşedintele american, banii ar urma să fie cheltuiţi doar „în Statele Unite ale Americii”.

Promisiunea vine cu mai puţin de două luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie. Un sondaj naţional realizat de Focaldata în parteneriat cu Financial Times arată că doar 33% dintre alegătorii înregistraţi din SUA aprobă activitatea lui Trump în calitate de preşedinte.

Gradul de aprobare al lui Trump în rândul alegătorilor republicani a scăzut, de asemenea, cu peste 2%, ajungând la 72%. Potrivit sondajului, acesta reprezintă încă un minim istoric în cercetările realizate de Financial Times.

În acelaşi timp, aproximativ 57% dintre respondenţi au declarat că situaţia lor financiară s-a înrăutăţit, invocând costul ridicat al vieţii şi inflaţia. De asemenea, 56% dintre cei chestionaţi s-au opus tarifelor vamale recente impuse de administraţia americană asupra unor bunuri din Canada.

Datele sondajului indică şi un avantaj de 7% al Partidului Democrat în faţa republicanilor în rândul electoratului probabil. Rezultatul pune presiune asupra majorităţii fragile deţinute de republicani în Congres.

Sondajul Focaldata, realizat în parteneriat cu Financial Times, a fost efectuat în perioada 28 august 2026 – 2 septembrie 2026, pe un eşantion de peste 2.100 de adulţi americani.