Dan Motreanu anunță schimbări pentru firmele românești. Înregistrare digitală în maximum 48 de ore

Uniunea Europeană pregătește o nouă formă de societate cu răspundere limitată, care ar urma să fie recunoscută în toate statele membre și să poată fi înregistrată digital în cel mult 48 de ore, pentru un cost de maximum 100 de euro. Europarlamentarul PPE Dan Motreanu anunță că măsurile au primit votul Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale a Parlamentului European. Propunerea nu este însă încă definitivă, urmând noi etape în procesul legislativ european.

Înființarea și dezvoltarea unei companii la nivel european ar putea deveni mai simplă prin inițiativa EU Inc., care urmărește reducerea diferențelor administrative și juridice dintre statele membre.

Europarlamentarul PPE Dan Motreanu a anunțat că, în Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale a Parlamentului European, au fost votate reguli care prevăd apariția unei noi forme de societate cu răspundere limitată, recunoscută în toate țările UE.

Una dintre principalele prevederi vizează procedura de înregistrare. Aceasta ar urma să poată fi realizată integral digital, într-un interval de maximum 48 de ore și pentru un cost care să nu depășească 100 de euro.

„Am votat reguli care vor simplifica înființarea unei firme în Uniunea Europeană și vor proteja mai bine drepturile angajaților. O firmă românească trebuie să se poată dezvolta în Europa fără să fie blocată de birocrație și reguli diferite de la o țară la alta. EU Inc. merge exact în această direcție: mai puțină birocrație, firme care se pot dezvolta mai ușor și mai multe oportunități pentru oameni”, a transmis Dan Motreanu.

Miza proiectului este reducerea obstacolelor întâmpinate de companiile care vor să desfășoare activități în mai multe state membre.

În prezent, firmele care se extind dincolo de granițele statului în care au fost înființate trebuie să se adapteze unor sisteme juridice și unor proceduri administrative diferite.

Noua formă de societate cu răspundere limitată ar urma să ofere un cadru recunoscut la nivelul întregii Uniuni.

Pentru companiile românești, Motreanu consideră că acest lucru ar putea facilita extinderea pe piața europeană.

„Prin apartenența la Uniunea Europeană, România are acces liber la o piață de aproape 450 de milioane de locuitori. Companiile care vor să se extindă dincolo de granițele unei țări se lovesc încă de sisteme juridice și proceduri diferite. O companie românească trebuie să poată gândi de la început la scară europeană, fără ca fragmentarea administrativă și juridică să devină un dezavantaj competitiv.”

Inițiativa nu se limitează la simplificarea procedurilor pentru firme. Comisia parlamentară a votat și garanții suplimentare privind respectarea legislației muncii și a normelor de securitate socială.

Sunt vizate, de asemenea, drepturile angajaților la informare, consultare și participare.

O altă componentă a proiectului privește posibilitatea ca angajații să primească acțiuni la companiile pentru care lucrează.

Potrivit europarlamentarului, un asemenea mecanism ar putea ajuta firmele europene să atragă și să păstreze angajații bine pregătiți.

Noile reguli nu intră în vigoare în urma votului din comisia Parlamentului European.

Procesul legislativ continuă, Parlamentul European urmând să își definitiveze poziția asupra proiectului.

Ulterior vor avea loc negocierile cu Consiliul Uniunii Europene pentru stabilirea formei finale a textului.

Prin urmare, termenul de 48 de ore și plafonul de 100 de euro reprezintă în această etapă prevederi aflate în procesul legislativ european, nu reguli care se aplică deja firmelor din România.