INML, în criză de bani și personal: Datoriile au ajuns la aproape 5 milioane de lei

Institutul Național de Medicină Legală (INML) se confruntă cu probleme financiare și de personal care afectează activitatea de zi cu zi. Datoriile au ajuns aproape de 5 milioane de lei, numărul autopsierilor a scăzut, iar specialiștii se pensionează. În același timp, tarifele pentru expertize sunt calculate după reguli stabilite în urmă cu decenii.

Directorul Institutului Național de Medicină Legală (INML), medicul legist Sorin Hostiuc, a vorbit pentru News.ro despre principalele probleme cu care se confruntă Institutul, dar și medicina legală din România, în ansamblu. Cea mai gravă problemă este legată de finanțare. În acest moment, datoriile diverselor instituții beneficiare care solicită rapoarte medico-legale se apropie de 5 milioane de lei, fiind de peste două ori mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Situația financiară a fost agravată și de reducerea cu 10% a fondului de salarii, în urma măsurilor de reducere a cheltuielilor din sistem. Directorul INML a explicat că resursele alocate sistemului medico-legal sunt insuficiente, iar inclusiv fondurile care erau disponibile până anul trecut au fost diminuate.

Potrivit lui Sorin Hostiuc, în aceeași perioadă a anului trecut, datoriile Poliției și ale celorlalți beneficiari către INML erau de aproximativ 2 milioane de lei. În prezent, acestea au ajuns aproape de 5 milioane de lei. El a precizat că problemele financiare au fost agravate și de Ordonanța 7, prin care institutele medico-legale au avut o reducere cu 10% a fondului de salarii.

Directorul INML a arătat că toate aceste probleme au ajuns să afecteze, în anumite situații, desfășurarea activității chiar și la nivelurile minime necesare. Una dintre consecințe este imposibilitatea de a efectua uneori autopsiile în ziua următoare celei în care cadavrul este adus la Institut.

O altă problemă importantă este numărul redus de autopsieri. În prezent, INML are patru autopsieri, după ce doi au plecat în ultimul an. În aceeași perioadă a anului trecut erau șase autopsieri.

Sorin Hostiuc a explicat că, pentru ca Institutul să poată funcționa în limite cât de cât normale, ținând cont de volumul de activitate din București, ar fi nevoie de aproximativ șase-șapte autopsieri. El a precizat că efectuarea unei autopsii este extrem de dificilă atât din punct de vedere mental, cât și fizic.

Suprasolicitarea autopsierilor vine și cu riscuri pentru aceștia. Directorul INML a atras atenția că, atunci când sunt obligați să lucreze peste ceea ce pot face fizic, crește riscul să se taie sau să se înțepe. În plus, mulți dintre decedații asupra cărora sunt efectuate autopsii prezintă un risc biologic crescut, fiind vorba inclusiv despre cazuri de HIV, hepatite, tuberculoză și diverse virusuri.

În aceste condiții, autopsierii nu pot fi forțați să facă mai mult decât le permite capacitatea fizică, a explicat medicul legist.

Situația din ultimele zile arată și modul în care lipsa personalului poate duce la amânarea unor autopsii. Între marți, 8 septembrie, și miercuri, 9 septembrie, la INML au intrat încă șapte ordonanțe. Miercuri erau programate opt cazuri, întrucât toți cei patru autopsieri erau disponibili, iar alte două cazuri au rămas pentru ziua următoare.

În prezent, timpul de așteptare este de maximum o zi. Directorul INML a precizat însă că Institutul încearcă să evite ca aparținătorii să aștepte, având în vedere că este vorba despre o situație socială dificilă, și încearcă să predea decedații cât mai repede posibil.

Autopsiile sunt solicitate fie de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în cazul celor din București, fie de Serviciul Omoruri. Pentru efectuarea unei autopsii este necesar un act prin care organele judiciare dispun realizarea acestei expertize, a explicat directorul INML.

O altă problemă gravă cu care se confruntă sistemul de medicină legală este lipsa personalului de specialitate. Mulți dintre angajații din domeniu se află la limita vârstei de pensionare, iar în locul celor care ies din activitate nu vin suficienți specialiști care să preia munca.

Sorin Hostiuc a explicat că problemele sunt cu atât mai mari cu cât, în anumite județe sau regiuni, în următorii doi-trei ani se vor pensiona mai mult de jumătate dintre medicii legiști.

Situația este dificilă inclusiv la INML. Hostiuc a precizat că, în acest an, va trebui să desființeze compartimentul de laborator medico-legal, deoarece ambii angajați se pensionează. În aceste condiții, va fi nevoie de realocări între laboratoare.

Potrivit directorului INML, problemele legate de personal sunt cronice și devin din ce în ce mai severe. El a arătat că este nevoie atât de o alocare financiară corespunzătoare, cât și de sprijin pentru angajarea și pregătirea unor noi specialiști.

Formarea personalului durează însă câțiva ani, deoarece medicina legală este diferită de activitatea desfășurată într-un spital. Un asistent medical dintr-un spital nu poate fi preluat pur și simplu pentru a lucra în medicina legală, la fel cum un biolog dintr-un spital nu poate desfășura automat aceeași activitate într-un laborator de medicină legală.

Din acest motiv, este necesară o perioadă de pregătire de câțiva ani și trebuie să existe un paralelism între angajatul care urmează să vină și cel care urmează să plece, a explicat Sorin Hostiuc.

Directorul INML avertizează că lipsa specialiștilor poate duce la realizarea expertizelor într-un timp tot mai lung și la scăderea calității acestora. Institutul încearcă să evite aceste situații, mai ales că expertizele sunt efectuate în cazuri extrem de sensibile.

Problemele de personal vor afecta și laboratorul de toxicologie. În lunile următoare, jumătate dintre cadrele superioare din acest laborator urmează să se pensioneze, ceea ce va face dificilă procesarea la timp a tuturor probelor biologice.

În acest an, presiunea asupra laboratorului medico-legal, în special pe partea de toxicologie, a fost mai redusă față de anii anteriori, deoarece au scăzut semnificativ testările în trafic pentru droguri. Dacă anul trecut erau realizate între 2.000 și 3.400 de analize pe lună la solicitarea Poliției, în prezent numărul acestora a coborât sub 100 pe lună.

Această reducere a volumului de muncă a oferit laboratorului un oarecare răgaz. Situația s-ar putea schimba însă în cazul în care testările în masă în trafic vor fi reluate. În lipsa posibilității de a aduce personal specializat, Institutul s-ar putea confrunta atunci cu o situație foarte dificilă.

INML a încercat să obțină posturi noi printr-un memorandum, însă solicitarea nu a fost aprobată. Ulterior, la câteva zile, a intrat în vigoare o lege care a deblocat posturile până la sfârșitul anului.

Problema este că deblocarea posturilor nu rezolvă automat și problema angajărilor deoarece pentru ocuparea acestora este nevoie de buget. În plus, noul buget de salarii pentru ultimele șase luni a fost redus cu 20%.

În aceste condiții, dacă directorul INML ar angaja o persoană nouă, ar trebui să ia bani din fondurile destinate celorlalți angajați ai Institutului, ceea ce face situația dificilă.

Cu toate acestea, în septembrie, imediat după adoptarea legii care a deblocat posturile, INML a scos la concurs un post de autopsier deoarece situația în acest sector era critică. În prezent, concursul pentru ocuparea postului este în desfășurare, iar conducerea Institutului speră să reușească să angajeze o persoană.

În ultimul an, INML a încercat de aproximativ patru ori să aducă un autopsier prin transfer, singura variantă disponibilă la acel moment, însă nimeni nu a dorit să vină la Institut, a precizat Sorin Hostiuc.

O altă problemă financiară cu care se confruntă INML este reprezentată de tarifele pentru expertizele medico-legale. Potrivit directorului INML, Sorin Hostiuc, acestea sunt stabilite în baza unor tarife aprobate în 2002, iar în 2006 au fost eliminate patru zerouri.

Fiecare expertiză medico-legală presupune anumite costuri, însă tarifele actuale sunt foarte departe de costurile reale ale analizelor. Sorin Hostiuc a dat ca exemplu expertizele pentru culpă, care presupun în medie câteva zeci de ore de analiză, dar pentru care tariful este de 25 de lei.

În cazul unei expertize pentru culpă poate fi vorba despre 100-200 de pagini de tehnoredactat și despre zeci sau chiar sute de ore de lucru pentru citirea, conspectarea și analizarea documentelor, precum și pentru discuțiile purtate în comisii cu specialiști. Cu toate acestea, tariful pentru o astfel de expertiză este de 25 de lei.

Și în cazul autopsiilor există o diferență semnificativă între tarif și costurile reale. O autopsie fără analize de laborator este tarifată la puțin peste 400 de lei, însă această sumă nu acoperă nici jumătate din costurile materiale necesare efectuării autopsiei, potrivit directorului INML.

Pentru realizarea unei autopsii sunt necesare materiale precum saci, recipiente pentru recoltarea probelor și diferite tipuri de borcănașe, iar aceste costuri nu sunt acoperite de suma încasată pentru serviciu.

Sorin Hostiuc a explicat că, în aceste condiții, finanțarea sistemului de medicină legală este foarte redusă. Lipsa resurselor afectează inclusiv posibilitatea Institutului de a achiziționa aparatură cât de cât modernă și de a introduce proceduri mai sigure pentru transportul și manipularea probelor.