Captură de aproape 1,8 milioane de lei la frontiera din Constanța. Polițiștii au găsit mii de produse suspectate ca fiind contrafăcute

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, în urma unor controale desfășurate în această săptămână, aproximativ 2.000 de bunuri susceptibile să aducă atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute. Printre acestea se află articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, produse cosmetice și parfumuri, estimate la o valoare totală de aproximativ 1,8 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră, polițiștii din cadrul Grupului de Nave Mangalia au efectuat controale pe DN 39, în timp ce își desfășurau atribuțiile de serviciu. Verificările au vizat două autocare și un microbuz care circulau pe ruta Turcia – România.

În urma acestor controale au fost descoperite peste 900 de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, produse cosmetice și parfumuri. Bunurile, estimate la o valoare de peste 200.000 de lei, purtau însemnele unor mărci cunoscute și sunt susceptibile a fi contrafăcute.

Produsele se aflau în posesia a patru cetățeni români, care nu au putut prezenta documente privind proveniența acestora. De asemenea, persoanele respective nu dețineau acordul titularilor mărcilor pentru punerea produselor în circulație.

Tot în această săptămână, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negru Vodă au efectuat un control pe DN 38 asupra unui ansamblu rutier înmatriculat în Republica Moldova.

În interiorul mijlocului de transport au fost descoperite peste 1.000 de articole de îmbrăcăminte. Acestea purtau însemnele unor mărci cunoscute și sunt susceptibile a fi contrafăcute.

Valoarea estimată a articolelor descoperite în acest caz este de aproximativ 1,6 milioane de lei.

Astfel, cele două acțiuni de control au dus la descoperirea a peste 1.900 de articole, cu o valoare estimată de aproximativ 1,8 milioane de lei, bunurile fiind suspectate că încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru punerea în circulație a unui produs care poartă o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare și care prejudiciază titularul mărcii înregistrate.

Bunurile descoperite au fost ridicate pentru a fi expertizate și pentru continuarea cercetărilor. La finalizarea verificărilor urmează să fie dispuse măsurile legale care se impun.