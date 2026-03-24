Noile reglementări privind amenzile pentru produsele second-hand neconforme, propuse de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, introduc un mecanism strict de control încă de la intrarea în țară, cu implicarea mai multor instituții și verificări aprofundate asupra transporturilor

Proiectul stabilește că verificările vor fi realizate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, în colaborare cu Garda Națională de Mediu, Autoritatea Vamală Română, Registrul Auto Român și structuri ale Ministerului Afacerilor Interne. Această cooperare interinstituțională are ca scop depistarea rapidă a eventualelor nereguli și blocarea produselor care nu respectă standardele.

În practică, fiecare transport de produse second-hand va fi analizat comparativ cu documentele prezentate. Dacă autoritățile constată diferențe între declarații și starea reală a bunurilor, cazul va fi transmis către ANPC, instituția care va decide dacă produsele pot fi acceptate sau respinse la intrarea în România.

Operatorii economici vor avea obligația să furnizeze documente complete privind proveniența mărfurilor, statutul vamal și traseul acestora. Scopul este de a elimina situațiile în care produse declarate ca reutilizabile sunt, în realitate, deșeuri.

„Prevederile existente sunt insuficiente în combaterea fenomenului de punere pe piață a produselor cu risc crescut”, se arată în nota de fundamentare.

Noile norme impun condiții detaliate de igienizare și certificare, iar nerespectarea acestora atrage amenzi semnificative și chiar retragerea produselor de pe piață.

Articolele de îmbrăcăminte, textilele și încălțămintea vor putea fi comercializate doar dacă au fost sortate și supuse unor operațiuni de curățare, dezinfecție și dezinsecție efectuate de firme autorizate. Fiecare lot trebuie să fie însoțit de documente care atestă aceste proceduri, iar produsele vor trebui etichetate corespunzător.

Produsele care nu respectă aceste cerințe sunt considerate periculoase. În situația în care sunt identificate la frontieră, nu vor fi acceptate, iar dacă sunt descoperite ulterior pe piață, vor fi retrase și returnate în țara de origine în termen de 48 de ore, costurile fiind suportate de operatorul economic.

În paralel, comercianții vor avea obligația de a furniza consumatorilor informații detaliate despre caracteristicile produselor, compoziție, riscuri și modul de utilizare. Pentru produsele de folosință îndelungată, precum electrocasnicele, va fi obligatorie prezentarea certificatului de garanție, a instrucțiunilor de utilizare și a declarației de conformitate.

De asemenea, operatorii vor trebui să demonstreze funcționalitatea produselor la momentul vânzării și să țină evidențe lunare într-un registru electronic, disponibil autorităților la cerere.

Reglementările nu se limitează la sectorul textilelor, ci vizează o gamă largă de produse second-hand, pentru care sunt stabilite criterii clare de siguranță și utilizare.

Anvelopele uzate vor putea fi comercializate doar dacă respectă cerințe stricte privind gradul de uzură, vechimea și starea tehnică, în scopul prevenirii riscurilor rutiere. Mobilierul second-hand va trebui curățat și dezinfectat și însoțit de informații privind întreținerea și proveniența.

În cazul jucăriilor, introducerea pe piață va fi permisă doar dacă acestea respectă standardele de siguranță în vigoare. Echipamentele electrice vor trebui testate și însoțite de certificate care confirmă funcționalitatea.

Produsele care nu îndeplinesc aceste condiții vor fi clasificate ca periculoase și vor fi eliminate de pe piață, în conformitate cu noile prevederi.

Proiectul introduce interdicții clare pentru anumite categorii de bunuri și instituie un sistem digital de monitorizare pentru a urmări traseul produselor.

Nu vor putea fi introduse în România autovehicule declarate daună totală, cele care nu pot fi înmatriculate în țara de origine sau cele care nu respectă standardele minime de poluare, respectiv norma Euro 3. În plus, este interzisă introducerea produselor second-hand în scopul eliminării, pentru a evita transformarea țării într-o destinație pentru deșeuri.

Operatorii economici vor avea obligația să notifice autoritățile cu cel puțin 24 de ore înainte de introducerea produselor și să înregistreze toate transporturile într-un sistem informatic special, SIATD. Acest sistem va permite monitorizarea completă a traseului bunurilor.

De asemenea, toate operațiunile trebuie declarate în termen de 48 de ore de la intrarea în țară.

„Nedeclararea operațiunilor constituie infracțiune”, potrivit proiectului.

Pentru nerespectarea acestor reguli, sunt prevăzute amenzi de până la 100.000 de lei, iar în cazuri grave, faptele pot fi încadrate ca infracțiuni, inclusiv pentru introducerea intenționată a produselor periculoase. Proiectul se află în prezent în consultare publică și urmează să fie analizat înainte de adoptare.