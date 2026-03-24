Diana Buzoianu a anunțat pe Facebook că a pus în transparență un ordin de ministru care stabilește clar obligația comisarilor Gărzii de Mediu de a utiliza bodycam-uri în toate acțiunile de control.

”Am pus în transparenţă ordinul de ministrul prin care se stabileşte clar obligaţia pentru comisarii gărzii de mediu să folosească bodycam-uri în toate acţiunile de control”, scrie Diana Buzoianu pe Facebook.

Ministrul a explicat că ordinul urmărește să rezolve mai multe probleme, precizând că, în primul rând, acesta oferă o protecție reală comisarilor aflați pe teren, întrucât orice incident sau agresiune va fi înregistrată și poate constitui probă în instanță. În al doilea rând, măsura contribuie la prevenirea actelor de corupție, promovând astfel normalitatea și corectitudinea în activitate.

Totodată, ministrul mediului a felicitat Garda Națională de Mediu pentru deschiderea de a implementa proceduri clare în desfășurarea activității zilnice.

”În primul rând, asigură protecţia reală a comisarilor aflaţi pe teren pentru că orice agresiune va fi surprinsă de camere şi va putea fi probă în instanţă. În al doilea rând, previne acte de corupţie. Adică normalitate. Şi corectitudine”, subliniază Buzoianu.

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au desfășurat 83 de percheziții domiciliare în București și în mai multe județe, într-un dosar ce vizează infracțiuni economice în domeniul gestionării deșeurilor. Acțiunea a avut loc în contextul unor anchete privind activități de colectare, finanțare și decontare a operațiunilor comerciale din acest sector.

Potrivit anchetatorilor, mai multe societăți comerciale ar fi pus la punct, în perioada decembrie 2021 – noiembrie 2025, mecanisme fictive prin care raportau cantități de deșeuri semnificativ mai mari decât cele reale. Aceste date ar fi fost transmise către organizații de transfer de responsabilitate și acceptate în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și obținerii de fonduri în mod necuvenit.

În urma acestor practici, autoritățile estimează un prejudiciu total de aproximativ 237 de milioane de lei, reprezentând diferențele dintre cantitățile reale de deșeuri colectate și cele raportate. Sumele ar fi fost obținute prin raportări false și documente întocmite în fals, în scopul de a justifica plăți nejustificate.

La acțiune au participat, pe lângă polițiștii din structurile economice, și efective din cadrul mai multor servicii de poliție, inclusiv sprijin din teritoriu la nivel național. Persoanele vizate au fost identificate și urmează să fie audiate, urmând ca în funcție de rezultate să fie dispuse măsurile legale.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fiind vizate infracțiuni precum înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălarea banilor. Ancheta se află în desfășurare, iar autoritățile precizează că perchezițiile reprezintă un procedeu legal pentru strângerea probelor și nu afectează prezumția de nevinovăție.