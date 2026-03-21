APIA a transmis că toți fermierii care primesc plăți directe sau finanțări pentru dezvoltare rurală trebuie să respecte interdicția de a incendia miriștile și vegetația pajiștilor permanente.

Excepțiile sunt limitate și se aplică doar în cazuri justificate din motive fitosanitare, însă acestea trebuie documentate corespunzător. În rest, orice ardere neautorizată poate atrage sancțiuni directe asupra subvențiilor.

În același timp, fermierii incluși în Planul Național Strategic 2023-2027 au obligația de a respecta normele de condiționalitate pe întreaga exploatație și pe tot parcursul anului de cerere.

Respectarea standardelor GAEC 3 și GAEC 10 este obligatorie pentru toți fermierii care doresc să beneficieze de sprijin financiar.

Aceste norme interzic arderea miriștilor, a resturilor vegetale și a vegetației uscate de pe terenurile arabile, precum și de pe pajiștile permanente. Practic, fermierii nu au voie să ardă paie, coceni de porumb, tulpini de floarea-soarelui, rapiță sau alte resturi rezultate după recoltare.

De asemenea, interdicția vizează și vegetația de pe pășuni și fânețe, inclusiv resturile rămase după pășunat sau cosit, precum și plantele invazive.

Scopul acestor reguli este protejarea solului, menținerea materiei organice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură.

Pentru a asigura respectarea acestor reguli, APIA a încheiat un protocol de colaborare cu Garda Națională de Mediu și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Prin acest acord, instituțiile vor desfășura acțiuni comune de monitorizare și control, inclusiv în zonele protejate Natura 2000, unde interdicțiile sunt și mai stricte.

Totodată, vor fi organizate campanii de informare publică, prin distribuirea de materiale precum afișe, pliante sau comunicate, pentru a crește gradul de conștientizare în rândul fermierilor.

APIA precizează că, în situațiile în care arderea unei parcele nu este provocată intenționat de fermier, acesta trebuie să demonstreze acest lucru pentru a evita sancțiunile.

Astfel, fermierii trebuie să prezinte la centrele APIA copia procesului-verbal de intervenție emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență sau dovada sesizării depuse la Poliție. După finalizarea anchetei, este necesară și prezentarea documentului de soluționare.

Aceste documente trebuie să fie întocmite înainte de efectuarea controlului și să fie valabile la momentul verificării.

Instituția avertizează că lipsa documentelor justificative sau nerespectarea normelor privind arderea miriștilor poate duce la penalizări directe, inclusiv reducerea sau chiar pierderea integrală a sprijinului financiar.

În contextul actual, marcat de creșterea numărului de incendii de vegetație uscată, autoritățile își intensifică eforturile pentru a preveni astfel de practici și pentru a proteja mediul și terenurile agricole.