În aceeași perioadă, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a furnizat online, prin intermediul platformei epay.ancpi.ro, alte 334.272 de documente.

Datele pentru luna februarie arată că instituția aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării a eliberat gratuit pentru proprietari, prin Myeterra.ancpi.ro, 169.300 de extrase de carte funciară pentru informare și 24.316 extrase din planul cadastral, pe ortofotoplan.

Extrasele de carte funciară și cele din planul cadastral sunt eliberate gratuit pentru proprietari atât online, prin platforma Myeterra.ancpi.ro, cât și la ghișeu. Pentru alte persoane interesate, aceste documente pot fi obținute online prin epay.ancpi.ro, contra cost, tarifele fiind de 20 de lei pentru extrasul de carte funciară și 15 lei pentru extrasul din planul cadastral.

Tot în februarie, prin platforma epay.ancpi.ro au fost furnizate 155.240 de extrase de carte funciară pentru informare și 22.060 de extrase din planul cadastral, pe ortofotoplan. În aceeași perioadă, 8.963 de utilizatori noi și-au creat cont pe această platformă, fiind înregistrate 134.814 comenzi online.

În cazul în care documentul solicitat prin epay.ancpi.ro este disponibil în format electronic, acesta poate fi descărcat din contul utilizatorului în câteva minute. Dacă nu este încă digitalizat, termenul de eliberare este de cel mult două zile lucrătoare.

În prezent, peste 28,1 milioane de proprietăți sunt înregistrate în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară. Pentru aceste proprietăți, extrasele pot fi descărcate rapid de către utilizatorii platformelor Myeterra.ancpi.ro și epay.ancpi.ro.

Documentele emise online de ANCPI, chiar și fără semnătură olografă, sunt recunoscute de instituțiile administrației locale și centrale, de bănci, avocați și notari.

ANCPI rămâne singura autoritate abilitată să emită extrase de carte funciară pentru informare și extrase din planul cadastral, serviciile fiind disponibile prin platformele accesibile pe site-ul oficial www.ancpi.ro. Instituția avertizează că achiziționarea acestor documente de pe alte site-uri neautorizate, care folosesc denumiri similare, poate genera costuri suplimentare pentru utilizatori.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este instituția publică din România responsabilă cu evidența proprietăților imobiliare și cu gestionarea sistemului de cadastru și carte funciară. Pe scurt, ANCPI se ocupă de înregistrarea oficială a terenurilor și clădirilor, astfel încât dreptul de proprietate să fie clar stabilit și protejat legal. Instituția administrează baza de date națională în care sunt înscrise toate imobilele și proprietarii acestora.