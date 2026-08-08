Atenție la cadastrarea gratuită! Limitele proprietății pot fi contestate de vecini. Când hotarele din teren nu mai coincid cu cele din acte

Crezi că gardul sau hotarul pe care îl știi de ani de zile este și cel din acte? În timpul cadastrării gratuite pot apărea surprize, iar limitele proprietăților ajung uneori motiv de dispută între vecini. Află de ce apar aceste situații, cum se rezolvă și ce trebuie să faci pentru a-ți proteja drepturile.

De ce apar neînțelegeri privind limitele proprietăților în timpul cadastrării gratuite? În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților, derulate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), pot apărea situații în care limitele unui imobil sunt contestate de vecini sau nu coincid cu modul în care terenul este folosit în prezent. Astfel de cazuri sunt întâlnite mai ales în cazul proprietăților vechi, al terenurilor fără garduri, al imobilelor moștenite sau în zonele în care limitele au fost stabilite de-a lungul timpului pe baza unor repere informale.

Înregistrarea sistematică are rolul de a identifica, măsura și înscrie gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Prin acest proces, informațiile din actele de proprietate sunt corelate cu situația existentă în teren și cu evidențele disponibile, astfel încât proprietățile să fie înregistrate cât mai corect.

Contestațiile privind limitele proprietăților pot apărea din mai multe motive. În unele cazuri, actele de proprietate sunt vechi sau nu conțin descrieri suficient de precise ale amplasamentului. În alte situații, planurile și schițele existente nu mai corespund realității din teren, iar limitele folosite în mod efectiv de proprietari diferă de cele care rezultă din documentele disponibile.

Gardurile, drumurile de acces, șanțurile, construcțiile sau alte repere existente pot influența percepția asupra limitei dintre două proprietăți. Pot exista și situații în care mai multe persoane revendică același teren ori în care vecinii au opinii diferite cu privire la amplasamentul exact al hotarului.

În astfel de cazuri, lucrările de înregistrare sistematică permit identificarea neconcordanțelor și contribuie la clarificarea situației tehnice și juridice a proprietăților, facilitând înscrierea corectă a acestora în evidențele de cadastru și carte funciară.

În etapa de identificare și măsurare a proprietăților, echipele prestatorului analizează documentele puse la dispoziție de proprietari sau deținători, informațiile existente în evidențele primăriei, datele furnizate de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, precum și situația constatată în teren.

Participarea proprietarilor sau deținătorilor este importantă deoarece aceștia pot indica amplasamentul imobilului, limitele cunoscute ale proprietății și eventualele aspecte care necesită clarificări. La procesul de identificare pot participa și reprezentanți ai autorității publice locale, precum și alte persoane interesate.

În cazul în care există opinii diferite între vecini cu privire la limitele proprietății, informațiile sunt analizate pe baza documentelor disponibile și a măsurătorilor efectuate în teren. Obiectivul este ca documentele tehnice ale cadastrului să reflecte cât mai fidel situația reală a imobilelor, atât din punct de vedere tehnic, cât și juridic.

După finalizarea măsurătorilor și întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, acestea sunt afișate public, timp de 60 de zile, la sediul primăriei sau într-un alt loc anunțat oficial, pentru a putea fi verificate de proprietari și deținători.

Această etapă este esențială, deoarece oferă posibilitatea verificării informațiilor privind titularul dreptului de proprietate, amplasamentul imobilului, suprafața, limitele proprietății și categoria de folosință. Dacă o persoană consideră că limitele înscrise în documentele tehnice nu reflectă situația reală, aceasta poate depune o cerere de rectificare, în conformitate cu procedurile prevăzute de lege. Prin această procedură pot fi semnalate și verificate eventualele neconcordanțe înainte de finalizarea lucrărilor de cadastru și de deschiderea noilor cărți funciare.

Clarificarea limitelor unei proprietăți este mai ușoară atunci când proprietarii sau deținătorii colaborează cu echipele de cadastru, cu reprezentanții primăriei și, atunci când este necesar, cu vecinii. Punerea la dispoziție a documentelor, participarea la identificarea imobilelor și verificarea informațiilor afișate public contribuie la realizarea unor evidențe cadastrale corecte și complete.

În situațiile în care există diferențe sau contestații privind limitele proprietăților, acestea trebuie semnalate în perioada de afișare publică a documentelor tehnice, astfel încât să poată fi analizate înainte de finalizarea procesului. În acest fel, înregistrarea sistematică reprezintă o etapă importantă pentru clarificarea situației juridice și tehnice a proprietăților, precum și pentru actualizarea informațiilor existente.

Prin lucrările de înregistrare sistematică, imobilele sunt integrate într-o evidență cadastrală și de carte funciară unitară, clară și actualizată. Stabilirea corectă a amplasamentului și a limitelor proprietăților contribuie la creșterea siguranței juridice și la reducerea neconcordanțelor care pot apărea în timp. Totodată, înregistrarea sistematică nu înlocuiește dialogul dintre proprietari și nici obligația acestora de a verifica informațiile publicate, însă oferă un cadru organizat prin care datele referitoare la imobile pot fi analizate și clarificate.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează în prezent Faza a II-a a proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul reprezintă continuarea investițiilor începute prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020 și vizează înregistrarea gratuită a imobilelor din 660 de comune, acoperind o suprafață estimată la peste 5,7 milioane de hectare.