Generația Z pune dezvoltarea profesională pe primul loc. Salariul și echilibrul dintre viața personală și muncă au trecut pe plan secund

În ciuda dificultăților de pe piața muncii și a temerilor legate de impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă, tinerii din Generația Z rămân concentrați pe evoluția în carieră. Un nou sondaj arată că posibilitatea de promovare contează mai mult decât salariul sau programul flexibil atunci când își aleg angajatorul.

Un sondaj realizat de compania de consultanță și audit KPMG în rândul a peste 900 de stagiari de vară arată că oportunitățile de dezvoltare profesională reprezintă cel mai important criteriu pentru tinerii din Generația Z atunci când aleg un loc de muncă cu normă întreagă.

Acest aspect s-a clasat înaintea echilibrului dintre viața profesională și cea personală, a nivelului salarial, a culturii organizaționale și a gradului de adoptare a noilor tehnologii.

De asemenea, 93% dintre respondenți au declarat că își doresc ca, pe parcursul carierei, să ajungă în conducerea unei companii sau să ocupe funcții executive de top, transmite Entrepreneur.

Potrivit KPMG, tinerii sunt conștienți că inteligența artificială poate deveni atât un avantaj, cât și un obstacol în dezvoltarea profesională.

Derek Thomas, partener responsabil de recrutarea absolvenților în cadrul KPMG SUA, a afirmat că Generația Z înțelege riscurile folosirii excesive a inteligenței artificiale încă de la începutul carierei. El a explicat că, dacă un angajat se bazează pe AI pentru toate activitățile de analiză și gândire, nu își mai dezvoltă instinctele și competențele care îl pot transforma într-un profesionist valoros.

Potrivit acestuia, mulți tineri încearcă să păstreze experiențele practice și activitățile care le dezvoltă abilitățile umane, deoarece acestea sunt cele care îi ajută să evolueze de la poziții de început către roluri de conducere.

Sondajul arată că gândirea critică este competența pe care participanții o consideră cea mai valoroasă pentru diferențierea candidaților aflați la început de carieră în următorii cinci ani.

Totodată, 76% dintre respondenți cred că succesul profesional pe termen lung va depinde de combinația dintre abilitățile umane și capacitatea de a utiliza eficient instrumentele și agenții bazați pe inteligență artificială.

Piața muncii a devenit mai competitivă pentru tinerii aflați la început de carieră. Potrivit datelor LinkedIn, angajările pentru posturile entry-level au scăzut cu 6% în perioada decembrie 2025 – februarie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Economistul Indeed, Cory Stahle, a declarat anterior că persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să depună un efort mult mai mare pentru a obține aceeași poziție, deoarece concurența s-a intensificat semnificativ în ultimii ani.

Rezultatele sondajului sugerează că, în acest context, mulți tineri din Generația Z văd dezvoltarea profesională și acumularea de competențe ca fiind cea mai sigură strategie pentru a avansa într-o piață a muncii tot mai influențată de inteligența artificială.