Companiile ignorate de mulți investitori au ajuns în vârful bursei europene. Ce a declanșat creșterea

Indicele european STOXX Europe 600 a atins noi maxime istorice, iar evoluția piețelor bursiere de pe continent este susținută de companii care activează în domenii precum semiconductorii, infrastructura tehnologică și industria energetică.

Cele mai mari creșteri din 2026 nu au fost înregistrate de numele tradiționale din lux, farmaceutice sau sectorul bancar, ci de furnizorii care contribuie la dezvoltarea infrastructurii necesare pentru extinderea inteligenței artificiale.

Indicele paneuropean STOXX Europe 600 a închis sesiunea de miercuri la aproximativ 657 de puncte, după ce a atins un nou maxim intraday și și-a extins seria de creșteri la trei ședințe consecutive. De la începutul anului 2026, indicele de referință a avansat cu aproximativ 10%.

Și indicele EURO STOXX 50, care urmărește cele mai importante companii listate din zona euro, a atins un nivel record în timpul zilei. Evoluția pozitivă s-a reflectat și pe principalele burse europene. Indicele german DAX a depășit pentru prima dată pragul de 26.100 de puncte, CAC 40 din Franța a urcat la un nivel istoric de 8.700 de puncte, iar FTSE MIB al Italiei a ajuns la 53.540 de puncte.

Performanța pieței europene din 2026 este diferită față de anii anteriori, când companiile de lux, producătorii farmaceutici sau marile bănci aveau un rol central în evoluția burselor.

De această dată, cele mai mari creșteri au fost raportate de companii care furnizează tehnologii necesare dezvoltării inteligenței artificiale. Printre acestea se află producători de semiconductori, firme specializate în echipamente pentru fabricarea cipurilor și companii care dezvoltă materiale avansate pentru infrastructura centrelor de date.

Evoluția bursieră indică faptul că investitorii urmăresc tot mai atent firmele care susțin lanțul global de producție pentru inteligența artificială. Companiile europene care furnizează componente și tehnologii specializate au devenit unele dintre cele mai performante acțiuni ale anului.

Unul dintre factorii care au sprijinit creșterea piețelor europene a fost contextul geopolitic. Informațiile privind posibilitatea unui acord între Washington și Teheran pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz au determinat scăderea prețurilor petrolului, reducând presiunile legate de inflație și costurile pentru anumite industrii europene, inclusiv producători și companii aeriene.

Datele economice au oferit, de asemenea, un sprijin suplimentar piețelor. Estimarea preliminară a Eurostat a arătat că economia zonei euro a crescut cu 0,4% față de trimestrul anterior în al doilea trimestru, peste așteptările economiștilor. Ritmul anual de creștere a ajuns la 1,0%.

Economistul șef pentru zona euro la Pantheon Macroeconomics, Claus Vistesen, a declarat că zona euro „a depășit confortabil așteptările ieri, înregistrând o creștere a PIB-ului de 0,4% de la trimestrul al doilea în trimestrul al doilea, după o creștere zero revizuită în creștere în trimestrul primul. Aceasta a fost cu 0,2 puncte procentuale peste consensul și cu 0,1 puncte procentuale peste prognoza noastră”.

Clasamentul celor mai performante acțiuni europene include companii cu o capitalizare de piață de cel puțin 1 miliard de euro, iar ordinea este stabilită după evoluția prețului acțiunilor până la 5 august 2026.

ArcelorMittal ocupă poziția a zecea, cu o creștere de 65,3% de la începutul anului. Compania siderurgică din Luxemburg a raportat venituri de 16,5 miliarde de dolari în al doilea trimestru și un profit operațional de 2,1 miliarde de dolari. Performanța a fost susținută de reducerea concurenței din partea importurilor de oțel mai ieftin și de programele de răscumpărare de acțiuni.

Pe locul nouă se află Raiffeisen Bank International, cu un avans de 67,6%. Banca austriacă a beneficiat de nivelurile ridicate ale dobânzilor și de activitatea economică din Europa Centrală și de Est. Profitul din primul semestru, fără operațiunile din Rusia, a crescut cu 25%, la 708 milioane de euro.

Saipem ocupă poziția a opta, după o creștere de 75,8%. Compania italiană de inginerie energetică a raportat venituri semestriale de 7,35 miliarde de euro, iar portofoliul de comenzi a ajuns la un nivel record de 29,9 miliarde de euro.

STMicroelectronics este pe locul șapte, cu o creștere de 105,7%. Producătorul franco-italian de cipuri a beneficiat de interesul crescut pentru infrastructura de inteligență artificială. Veniturile din al doilea trimestru au crescut cu 26%, ajungând la 3,49 miliarde de dolari.

Compania germană AIXTRON ocupă poziția a șasea, cu un avans de 121%. Firma produce echipamente specializate pentru fabricarea semiconductorilor avansați, iar comenzile din al doilea trimestru au crescut cu 81%, la 214,5 milioane de euro.

Technoprobe se află pe locul cinci, după o creștere de 135,1%. Compania italiană furnizează tehnologii de testare pentru cipuri și și-a majorat estimările de vânzări pentru întregul an la un interval cuprins între 950 de milioane de euro și 1,05 miliarde de euro.

ams-OSRAM, specialistul austriac în senzori și fotonică, a urcat cu 136,2% și ocupă poziția a patra. Veniturile din al doilea trimestru au ajuns la 805 milioane de euro, iar compania a continuat dezvoltarea tehnologiei microLED pentru dispozitive de realitate augmentată.

Pe locul trei se află Tullow Oil, singura companie energetică din topul celor mai performante acțiuni europene. Titlurile producătorului de petrol au crescut cu 136,4% până la 5 august, după ce compania și-a majorat estimările privind fluxul de numerar disponibil pentru 2026 la 170-250 milioane de dolari.

Poziția a doua este ocupată de AT&S, companie austriacă specializată în producția de substraturi avansate pentru aplicații de inteligență artificială. Acțiunile au crescut cu 343,5% în 2026, susținute de investițiile continue în centre de date.

Cea mai performantă companie din indicele STOXX Europe 600 în 2026 este producătorul francez Soitec, cu o creștere de 414,5% până la 5 august. Compania este specializată în materiale pentru industria semiconductorilor și a înregistrat venituri anuale de 592 milioane de euro, în scădere cu 34%, pe fondul stocurilor ridicate din industrie. Investitorii au urmărit însă semnalele privind revenirea cererii.

Divizia de fotonică a companiei a depășit pentru prima dată venituri de 100 de milioane de dolari, iar fluxul de numerar disponibil a ajuns la 63 de milioane de euro, peste estimările analiștilor.

Conducerea Soitec estimează revenirea creșterii veniturilor în anul financiar curent, pe fondul cererii pentru tehnologii utilizate în dezvoltarea infrastructurii globale de inteligență artificială.