Designerul italian, în vârstă de 63 de ani, a renunțat la funcția de președinte în luna decembrie, potrivit unor documente oficiale.

Locul său a fost preluat, începând din ianuarie, de Alfonso Dolce, fratele lui Domenico Dolce și actual CEO al companiei, conform informațiilor apărute în Bloomberg.

În paralel, Gabbana analizează viitorul participației sale de aproximativ 40% în companie, în contextul negocierilor tensionate cu băncile finanțatoare. Această decizie ar putea deschide calea pentru intrarea unor investitori sau chiar pentru schimbări mai ample în structura acționariatului.

Dolce & Gabbana traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa recentă. Scăderea cererii pentru produse de lux la nivel global, combinată cu incertitudinile economice generate de conflictul din Orientul Mijlociu, a afectat puternic veniturile companiei.

În prezent, grupul se confruntă cu o datorie totală estimată la aproximativ 450 de milioane de euro. Creditorii solicită o injecție de capital de până la 150 de milioane de euro, ca parte a unui proces mai ampl de refinanțare.

Pentru a face rost de fonduri, compania analizează mai multe opțiuni:

vânzarea unor active imobiliare

renegocierea și reînnoirea unor licențe comerciale

atragerea de capital extern

În acest proces, Dolce & Gabbana este asistată de Rothschild & Co, una dintre cele mai importante firme de consultanță financiară din lume.

Pe lângă schimbarea președintelui, compania pregătește și alte mutări strategice la nivel de management.

Potrivit unor surse din industrie, Stefano Cantino, fost CEO al Gucci, ar putea fi numit într-o funcție de conducere de top. O astfel de mutare ar putea aduce o nouă viziune strategică și ar accelera procesul de restructurare.

Această reorganizare indică faptul că Dolce & Gabbana încearcă să se adapteze rapid la noile realități ale pieței.

Fondată în 1985, Dolce & Gabbana a devenit rapid un simbol al luxului italian, recunoscut la nivel global pentru stilul său extravagant și influențele mediteraneene.

Deși Stefano Gabbana și Domenico Dolce s-au despărțit în plan personal în urmă cu peste 20 de ani, cei doi au continuat să conducă împreună compania, fiecare deținând aproximativ 40% din acțiuni.

Restul participațiilor sunt controlate de familia Dolce, inclusiv de Alfonso și sora lor, Dorotea.

Problemele Dolce & Gabbana reflectă o tendință mai largă în industria globală a luxului.

Cererea pentru produse premium a încetinit, iar multe branduri sunt nevoite să își regândească strategiile și să accepte capital extern sau fuziuni.

Exemple recente arată amploarea schimbărilor:

Valentino a avut dificultăți în respectarea obligațiilor financiare

Prada a achiziționat Gianni Versace

Giorgio Armani a stabilit prin testament vânzarea unei participații din companie

Aceste mișcări indică o transformare profundă a industriei, în care independența devine tot mai greu de menținut.

Pentru a face față acestor provocări, Dolce & Gabbana a încercat să își diversifice activitatea.

Compania a investit în:

segmentul de beauty

proiecte imobiliare

industria ospitalității

În plus, anul trecut, grupul a reușit să își refinanțeze datoriile până în februarie 2030 și să obțină noi împrumuturi de 150 de milioane de euro pentru susținerea expansiunii.

Demisia lui Stefano Gabbana ar putea reprezenta doar primul pas într-un proces mai amplu de transformare.

În funcție de evoluția negocierilor cu băncile și de deciziile privind acționariatul, Dolce & Gabbana ar putea:

atrage investitori externi

vinde active strategice

accelera reorganizarea internă

Plecare lui Stefano Gabbana din funcția de președinte marchează un moment critic pentru Dolce & Gabbana. Sub presiunea datoriilor și a schimbărilor din industria de lux, compania este forțată să se reinventeze.

Următoarele luni vor fi decisive pentru viitorul brandului italian, care încearcă să își păstreze identitatea într-un context economic tot mai dificil.