Președintele Nicușor Dan a fost întrebat marți, 7 aprilie 2026, ce va face dacă PSD decide pe 20 aprilie să iasă de la guvernare. Din surse politice, se spune că după acel vot, PSD i-ar putea cere premierului Ilie Bolojan să demisioneze în 72 de ore. Dacă acesta nu pleacă, PSD ar urma să treacă în Opoziție, ceea ce ar duce la pierderea majorității în Parlament.

Întrebat dacă îi va cere demisia lui Bolojan sau dacă va accepta un guvern minoritar, Nicușor Dan a spus că situația politică actuală obligă partidele pro-occidentale și minoritățile să colaboreze pentru obiectivele importante ale României. El a explicat că aceste partide au lucrat bine împreună pentru aderarea la OCDE și destul de bine pentru PNRR, unde mai sunt câteva luni pentru folosirea fondurilor.

Acesta a evitat însă să spună clar ce va face în acest caz. La întrebările insistente ale jurnaliștilor, Dan a spus că nu vrea să analizeze toate scenariile posibile discutate în spațiul public. Când a fost întrebat direct dacă îi va cere demisia lui Bolojan, Dan a răspuns ironic, întrebând în ce calitate ar face asta.

Președintele a transmis că există responsabilitate politică și că el va încerca să medieze și să discute cu toate părțile, astfel încât proiectele importante ale României să continue.

Nicușor Dan: – Noi avem o conjunctură parlamentară care obligă cele patru partide parlamentare pro occidentale și minoritățile naționale să conlucreze pentru ca România să-și ducă la bun sfârșit obiectivele pe care și le-a asumat. Aceste partide, dincolo de tot zgomotul public, au colaborat foarte bine pentru OCDE, unde suntem la jalonul 24 din 25, au colaborat destul de bine pe PNRR, mai au cinci luni pentru a absorbi banii ăstia. Deci cred că, dincolo de declarații politice, joc politic, chiar configurații politice, e important că există responsabilitate pentru obiective mari pe care România și le-a stabilit. Jurnalist: – Să înțeleg că îi veți cere demisia lui Ilie Bolojan? Nicușor Dan: – Eu? În ce calitate? Jurnalist: – De președinte. Ulterior, dacă vor amenința cei de la PSD cu demisia, adică cu ieșirea de la guvernare. Nicușor Dan: – Nu, nu cred că trebuie să facem aici o analiză pe toate scenariile posibile care s-au vehiculat în spațiul public. Ce pot eu să spun este că există responsabilitate și că eu voi media, discuta, astfel încât proiecte importante ale României să meargă mai departe.

Nicușor Dan a fost întrebat și dacă îi va chema la consultări, săptămâna următoare, pe Bolojan și Grindeanu, în contextul tensiunilor din coaliția de guvernare. El a răspuns că are deja discuții informale cu ei și că, dacă situația se agravează, va discuta și cu partidele politice. A adăugat că astfel de întâlniri au loc aproape în fiecare săptămână.

Întrebat dacă după Paște ar putea apărea schimbări în acordul coaliției de guvernare sau chiar în împărțirea ministerelor, președintele României a spus că nu vrea să vorbească despre scenarii. El a explicat că există discuții în interiorul partidelor politice, dar nu a vrut să intre în detalii. Șeful statului a subliniat că va face tot posibilul ca cele patru partide pro-occidentale să continue să colaboreze.