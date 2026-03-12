Potrivit explicațiilor oferite de Ilie Bolojan, la Ministerul Muncii se lucrează la pachetul legislativ privind salarizarea unică, obiectivul fiind ca acesta să fie finalizat până în vară. Premierul a arătat că sistemul salarial din sectorul public a trecut în ultimii 20 de ani prin numeroase modificări care nu au rezistat în timp.

Premierul consideră că este nevoie de un sistem stabil, care să funcționeze pe termen lung și să reducă diferențele de salarizare dintre angajații din sectorul public. În opinia sa, actualele dezechilibre au apărut inclusiv pentru că unele sporuri au fost incluse în salarii în mod diferit. Reforma ar trebui să contribuie la organizarea mai eficientă a cheltuielilor statului și, în același timp, să permită atragerea unor profesioniști competenți în administrația publică.

„Este angajament în PNRR. Sunt convins că la Ministerul Muncii se lucrează pentru ca, până în vară, să avem pachetul de salarizare unică. Dacă ar fi să fac niște aprecieri a ceea ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani, pot spune că s-au făcut modificări și nu au rezistat. Trebuie să gândim un sistem care să intre în timp, să nu mai fie diferențele de salarizare, unii și-au inclus sporurile în salarii. Trebuie făcut la modul serios pentru a așeza structura de cheltuieli a statului. Trebuie să atragem oameni buni în sistemul public”, a spus Bolojan.

În cadrul aceleiași discuții despre măsuri fiscale și administrative, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a vorbit despre declarația unică, o măsură care ar urma să aducă venituri suplimentare la bugetul de stat, dar care a generat nemulțumiri în rândul unor primari.

Ministrul a explicat că decizia este legată de un angajament asumat în cursul anului trecut, atunci când România trebuia să îndeplinească anumite jaloane. Pentru anul 2026 s-a stabilit ca sumele din declarația unică să fie virate în conturile bugetului de stat.

Alexandru Nazare a precizat că, în urma acestei decizii, autoritățile locale vor primi în total aproximativ 7 miliarde de lei în plus, sumă care reprezintă aproape 20% din surplusul rezultat. În opinia ministrului Finanțelor, aceasta este cea mai bună metodă pentru echilibrarea finanțelor publice.

„A fost un angajament în cursul anului trecut, când a trebuit să îndeplinim jaloanele. Am ales pentru 2026 ca declarația unică să fie virată în conturile bugetului de stat. Autoritățile locale primesc 7 miliarde în plus. Este aproape 20% din surplus. Este cea mai bună metodă ca să echilibrăm lucrurile”, a precizat ministrul Finanțelor.

