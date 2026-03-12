Salariile militarilor din Armata Română diferă considerabil în funcție de grad, experiență și responsabilități. În martie 2026, solda netă de funcție – fără sporuri și alte beneficii – pornește de la aproximativ 3.500 de lei pentru militarii aflați la început de carieră și poate ajunge până la 30.000 de lei pentru ofițerii cu funcții de comandă la nivel înalt.

Militarii aflați la începutul carierei, respectiv soldații și gradații profesioniști, au cele mai mici venituri din sistemul militar. Pentru aceștia, solda netă de bază este estimată între 3.523 și 4.689 de lei, în funcție de funcție și vechime.

Aceste sume reprezintă salariul de bază, la care se pot adăuga ulterior sporuri sau alte beneficii specifice activității militare.

Nivelul salarial crește pentru subofițeri și maiștri militari, care ocupă poziții cu responsabilități mai mari în structura armatei.

În general, veniturile nete pentru aceste grade depășesc 5.000 – 6.000 de lei lunar, iar suma exactă depinde de experiența acumulată, funcția ocupată și vechimea în serviciu.

Cele mai mari venituri din Armata Română sunt înregistrate în rândul ofițerilor. În cazul funcțiilor de comandă sau al pozițiilor de conducere, salariile pot ajunge până la 30.000 de lei net pe lună, potrivit estimărilor bazate pe grilele de salarizare din sistem.

Diferențele apar în funcție de grad, responsabilități și nivelul de comandă în structurile militare.

Pe lângă militari, în cadrul Ministerului Apărării Naționale lucrează și personal civil contractual. Pentru acești angajați, salariile pornesc de la aproximativ 5.000 de lei lunar, în funcție de funcția ocupată și de experiență.

Pe lângă solda de bază, militarii beneficiază de mai multe avantaje financiare și logistice. Printre cele mai importante se numără:

norma de hrană, care poate ajunge la aproximativ 1.000 – 1.200 de lei pe lună

compensații pentru chirie sau rate la locuință

vouchere de vacanță

decontarea transportului

sporuri speciale pentru condiții de muncă dificile, misiuni sau cunoașterea limbilor străine.

Salariile militarilor din armata germană, Bundeswehr, au continuat să crească în 2026, în linie cu majorările salariale stabilite pentru sectorul public federal. Nivelul veniturilor depinde de grad, experiență și poziția ocupată în ierarhia militară, iar diferențele între soldații aflați la început de carieră și ofițerii de rang înalt sunt semnificative.

În martie 2026, un soldat debutant din armata germană poate câștiga un salariu brut de aproximativ 2.600 – 2.700 de euro pe lună, potrivit grilelor de salarizare estimate pentru acest an.

Militarii din categoria Mannschaften (soldați) pornesc de la un salariu brut de aproximativ 2.700 de euro lunar. Pe măsură ce acumulează experiență și vechime în serviciu, veniturile cresc treptat.

După aproximativ zece ani de activitate, un soldat din această categorie poate ajunge la o soldă de până la 3.500 de euro brut pe lună.

Subofițerii (Unteroffiziere) au salarii mai mari, deoarece ocupă funcții cu responsabilități suplimentare în structurile militare.

În această categorie, veniturile pot varia considerabil în funcție de grad. De exemplu, un Oberstabsfeldwebel, cel mai înalt grad de subofițer, poate ajunge la un salariu de aproximativ 4.650 de euro brut lunar.

Ofițerii din armata germană se află în vârful grilelor de salarizare. Pentru funcțiile obișnuite de ofițer, salariile sunt cuprinse între 5.300 și 7.100 de euro brut pe lună, în funcție de vechime și de grupa de salarizare.

În cazul ofițerilor de rang înalt, diferențele devin mult mai mari. Generalii pot depăși 14.000 de euro brut lunar, în funcție de poziția ocupată în structurile de comandă.

În 2026 sunt programate noi ajustări salariale pentru militarii germani. O majorare de 2,8% urmează să intre în vigoare la 1 mai 2026, după o indexare salarială aplicată deja în anul precedent.

Pe lângă salariul de bază, militarii primesc și bonusuri anuale, similare unui al 13-lea salariu. Din 2026, aceste bonusuri ajung la 95% din salariul lunar pentru grupele de plată inferioare și la 90% pentru grupele medii.

Militarii din Bundeswehr beneficiază de mai multe avantaje financiare și sociale. Printre acestea se numără alocațiile pentru familie, care încep de la aproximativ 154 de euro pentru primul copil.

De asemenea, soldații au acces la asistență medicală gratuită prin sistemul militar și, în anumite situații, la cazare subvenționată, chiar dacă aceasta poate implica unele deduceri din solda de bază.

Un alt avantaj important este că militarii de carieră sau cei angajați pe perioadă determinată nu plătesc contribuții la asigurările sociale pentru pensie sau șomaj. Din acest motiv, salariul net al militarilor poate fi mai mare, proporțional, decât al unui angajat civil cu același nivel de venit brut.

Sistemul de salarizare din armata franceză (Armée de Terre) este stabilit în funcție de grad, vechime și de numeroase sporuri specifice activității militare. În martie 2026, un militar debutant primește o soldă netă de bază de aproximativ 1.600 de euro pe lună, însă veniturile reale sunt de obicei mai mari datorită indemnizațiilor și bonusurilor acordate în funcție de misiuni sau condițiile de muncă.

Militarii de rând (soldats) reprezintă baza structurii armatei franceze. Salariul de pornire este de aproximativ 1.600 de euro net lunar, dar în practică veniturile pot ajunge în jurul valorii de 2.000 de euro, deoarece la solda de bază se adaugă diverse indemnizații.

Aceste beneficii sunt acordate în funcție de tipul activității, de misiuni sau de condițiile în care își desfășoară serviciul militarii.

Subofițerii (sous-officiers) au salarii mai mari, corespunzătoare responsabilităților suplimentare pe care le au în organizarea și conducerea unităților militare.

Un sergent câștigă în general între 1.667 și 1.691 de euro net pe lună ca soldă de bază. În cazul gradelor superioare din această categorie, precum adjudant-chef sau major, veniturile pot depăși 2.500 – 2.800 de euro net lunar, în funcție de experiență și vechime.

Ofițerii se află pe trepte salariale mai ridicate. Un sublocotenent aflat la început de carieră pornește de la aproximativ 1.810 euro brut pe lună, ceea ce înseamnă în jur de 1.500 de euro net după plata contribuțiilor sociale.

Pe măsură ce gradul crește, veniturile devin considerabil mai mari. De exemplu, un colonel are o soldă de bază brută care începe de la aproximativ 3.753 de euro lunar.

La vârful ierarhiei militare se află generalii. În cazul unui general de armată, salariul brut lunar poate varia între 9.000 și 11.000 de euro, fără a include indemnizațiile suplimentare pentru responsabilități sau misiuni speciale.

În 2026, Franța a introdus un nou program de serviciu militar voluntar național, destinat tinerilor cu vârste între 18 și 19 ani. Programul durează aproximativ 10 luni, iar participanții primesc o soldă de 950 de euro pe lună, pe lângă formarea militară și profesională oferită de armată.

Venitul total al militarilor francezi este adesea mult mai mare decât solda de bază, datorită numeroaselor sporuri. Printre cele mai importante se numără:

sporul de parașutism, care poate ajunge la aproximativ 600 de euro lunar

indemnizațiile pentru misiuni externe (OPEX), ce pot adăuga între 2.000 și 3.000 de euro pe lună

indemnizația de teren, de aproximativ 59 de euro pe zi pentru exerciții sau operațiuni în teren.

Pe lângă salariu și sporuri, militarii din armata franceză beneficiază și de mai multe facilități logistice. Până la gradul de caporal inclusiv, soldații pot primi cazare și masă gratuite în unitățile militare.

De asemenea, militarii au acces la reduceri de aproximativ 75% pentru transportul feroviar pe rețeaua națională SNCF.

În Franța, salariul net al militarilor se obține după deducerea contribuțiilor sociale, care reprezintă aproximativ 16% – 18% din solda brută. Procentul exact diferă ușor în funcție de categorie și grad, fiind ușor diferit pentru ofițeri față de soldați.

În martie 2026, salariile militarilor austrieci reflectă ajustările anuale de inflație și reglementările pentru sectorul public. Sistemul de salarizare diferă în funcție de tipul serviciului, grad și experiență, iar militarii beneficiază și de prime suplimentare, sporuri și diurne pentru misiuni externe.

Tinerii care efectuează stagiul de 6 luni în serviciul militar obligatoriu (Grundwehrdienst) primesc o soldă netă de aproximativ 600 – 650 de euro pe lună, sumă care include atât solda de bază, cât și alocația pentru hrană. Această formă de serviciu asigură o experiență militară de bază, fără a oferi însă venituri comparabile cu cele ale militarilor profesioniști.

Militarii profesioniști, plătiți conform grilei de salarizare “V” (Verwaltung/Militär), au salarii mai consistente:

Recrut/Soldat (Chargen): Salariul brut de intrare este de aproximativ 2.450 €.

Caporal (Korporal): După câțiva ani de experiență, salariul brut ajunge la 2.700 – 2.900 € lunar.

Aceste niveluri salariale reflectă responsabilitățile crescute și experiența acumulată pe parcursul carierei.

Subofițerii (Unteroffiziere) ocupă funcții de conducere în unitățile militare și au salarii mai ridicate:

Sergent (Wachtmeister): Salariul brut de pornire este de aproximativ 2.850 €.

Plutonier Major (Offiziersstellvertreter): Venitul poate ajunge la 4.500 – 5.200 € brut, în funcție de vechime și treapta de salarizare (niveluri 1–19).

Sistemul austriecilor recompensează experiența și responsabilitățile administrative sau tactice suplimentare.

Salariile ofițerilor sunt cele mai mari din Bundesheer, cu grile salariale ridicate pentru absolvenții Academiei Militare Tereziene:

Locotenent (Leutnant): Salariul brut de debut este de aproximativ 4.100 €.

Maior: Venitul mediu se situează între 5.500 și 6.500 € brut lunar.

Generali: Salariile de vârf depășesc 11.000 € brut pe lună, reflectând responsabilitatea ridicată și poziția în structurile de comandă.

Militarii austrieci primesc al 13-lea și al 14-lea salariu, echivalentul primei de vacanță și primei de Crăciun, ceea ce poate dubla venitul anual net comparativ cu salariul de bază.

În plus, veniturile pot fi majorate prin:

Sporuri de teren: pentru exerciții sau gărzile militare, cu sume între 40 – 100 € pe zi.

Misiuni externe (de exemplu, în Balcani sau Liban): diurnele neimpozitabile pot adăuga între 2.500 și 4.500 € net peste solda de bază.

Aceste suplimente fac ca serviciul militar profesional în Austria să fie competitiv, în special pentru ofițerii și subofițerii cu experiență și funcții de responsabilitate.