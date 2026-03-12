Doar pensionarii cu venituri sub 2.000 de lei ar putea beneficia de un sprijin financiar. Premierul Ilie Bolojan este dispus să compenseze neindexarea pensiilor la rata inflației din ultimii doi ani doar pentru seniorii cu venituri mai mici de 2.000 de lei. Guvernul Bolojan a anunțat că poate acorda un ajutor de doar 800 de lei pentru pensionari.

În paralel, Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică o Ordonanță de Urgență care prevede că pensionarii vor primi un ajutor între 600 și 1.000 de lei, iar plafonul de venit până la care se acordă sprijinul crește la 3.000 de lei. Ajutorul va fi acordat și pensionarilor din sistemul militar. Este vorba despre o Ordonanță de Urgență care modifică anumite acte normative din domeniul asistenței sociale și stabilește măsuri de protecție socială pentru pensionari.

În anul 2026, se va acorda un ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii și pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat, ale căror venituri lunare cumulate sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei. Sumele acordate vor fi:

1.000 lei pentru pensionarii cu venituri lunare de până la 1.500 lei inclusiv;

800 lei pentru pensionarii cu venituri lunare între 1.501 și 2.000 lei inclusiv;

600 lei pentru pensionarii cu venituri lunare între 2.001 și 3.000 lei inclusiv.

Ajutorul financiar va fi plătit în două tranșe egale, în lunile aprilie și decembrie, astfel:

500 lei în fiecare tranșă pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 lei;

400 lei în fiecare tranșă pentru pensionarii cu venituri între 1.501 și 2.000 lei;

300 lei în fiecare tranșă pentru pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 lei.

Ministerul Muncii precizează că, pentru stabilirea pragului de eligibilitate la ajutorul financiar, se vor lua în calcul veniturile din pensiile acordate în sistemul public de pensii, cuvenite în lunile aprilie și decembrie 2026. De asemenea, se vor lua în considerare și veniturile din pensiile acordate în sistemul pensiilor militare de stat, care sunt datorate tot în lunile aprilie și decembrie 2026.

Totodată, în calcul intră și veniturile din indemnizația socială pentru pensionari, acordată conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.