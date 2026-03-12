Guvernul României investește anual milioane de lei în programe de subvenționare a angajării persoanelor aflate în dificultate, anunță premierul Ilie Bolojan printr-un mesaj pe pagina sa de Facebook. Scopul programelor, spune acesta, este de ca șomerii de lungă durată, persoane peste 45 de ani sau părinți singuri să fie integrați în economia reală.

Însă, potrivit specialiștilor și autorităților locale, modul de implementare al acestor programe ridică semne de întrebare privind eficiența și utilizarea responsabilă a banilor publici.

Schema de sprijin oferă angajatorilor 2.250 de lei pe lună timp de 12 luni pentru fiecare persoană angajată care se încadrează în criteriile de vulnerabilitate. Angajatorii au obligația de a păstra angajatul cel puțin 18 luni. În 2025, peste 13.200 de persoane au beneficiat de aceste subvenții.

În practică, însă, majoritatea angajărilor s-au concentrat în firmele de pază, iar zonele cu cele mai multe astfel de angajări au fost București, Gorj și Galați. Acest lucru ridică întrebări cu privire la impactul real asupra economiei și la sustenabilitatea locurilor de muncă create.

Un aspect îngrijorător este repetarea subvențiilor pentru aceleași persoane. În anumite cazuri, un angajat părăsește firma, apoi este reangajat de o altă companie, care primește din nou subvenția. Acest mecanism transformă fondurile publice într-un sistem de tip „suveică”, fără ca angajații să fie integrați pe termen lung în piața muncii.

Neclaritățile legislative și lipsa controlului eficient permit acest tip de abuz, ceea ce reduce încrederea în programele guvernamentale și în modul în care banii publici sunt cheltuiți, arată premierul Ilie Bolojan.

Impactul bugetar poate părea redus în raport cu întregul buget național, dar problema reală este mai profundă. Respectarea regulilor și transparența în utilizarea fondurilor publice sunt esențiale pentru credibilitatea statului și pentru succesul programelor de ocupare. Banii alocați trebuie să fie utilizați pentru scopul pentru care au fost prevăzuți: crearea de locuri de muncă reale și durabile.