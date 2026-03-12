Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se află joi într-o vizită oficială în România, în cadrul căreia va avea întâlniri de înalt nivel cu președintele României, Nicușor Dan, și cu premierul Ilie Bolojan. Aceasta marchează a doua vizită oficială a liderului ucrainean în România de la începutul războiului declanșat de Rusia, semnificând un pas important în consolidarea relațiilor bilaterale și în susținerea eforturilor de pace în regiune.

Întâlnirea de la Palatul Cotroceni va fi prima oprire a lui Zelenski, unde se vor discuta teme esențiale pentru consolidarea relațiilor bilaterale, intensificarea cooperării economice și dezvoltarea proiectelor transfrontaliere. Ulterior, liderul ucrainean va fi primit la Palatul Victoria de către premierul Ilie Bolojan pentru discuții suplimentare privind sprijinul României în reconstrucția Ucrainei și în sectorul de apărare. Din motive de securitate, programul detaliat al întâlnirilor nu a fost făcut public.

Potrivit Administrației Prezidențiale, discuțiile se vor axa pe consolidarea dialogului politic și pe proiecte comune în domenii strategice, precum energia, industria de apărare și infrastructura. România a oferit sprijin multidimensional Ucrainei încă din primele zile ale conflictului, continuând să contribuie la eforturile internaționale pentru o pace durabilă și stabilă.

Un punct central al vizitei îl constituie rolul României în procesul de reconstrucție al Ucrainei, precum și dezvoltarea proiectelor transfrontaliere care să stimuleze comerțul, conectivitatea și investițiile între cele două state. Aceasta include atât infrastructura de transport, cât și programe sectoriale pentru dezvoltarea economică durabilă.

În contextul aniversării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina, agenda discuțiilor va include și aspecte de securitate la nivel regional și global, relația transatlantică și procesul de extindere a Uniunii Europene. România și Ucraina urmăresc o cooperare strategică care să asigure stabilitate în zona Mării Negre și să prevină eventuale conflicte viitoare.

Pe lângă problemele economice și de securitate, se va discuta și despre drepturile minorității române din Ucraina, inclusiv accesul la educație în limba maternă. România susține continuarea dialogului bilateral pentru a proteja interesele comunității românești din țara vecină.

Președintele Nicușor Dan a reafirmat angajamentul României de a susține Ucraina „oricât timp va fi necesar”. El a subliniat că pacea în Ucraina înseamnă pace pentru întreaga Europă și că solidaritatea cu partenerii europeni este esențială pentru prevenirea oricărui nou conflict.

Vizita lui Volodimir Zelenski în România reprezintă un semnal clar de întărire a relațiilor bilaterale și de cooperare regională. Discuțiile vor acoperi domenii esențiale precum securitatea, economia, reconstrucția și protecția minorităților, confirmând rolul României ca partener strategic al Ucrainei într-un context geopolitic complicat.