Vizita pe care Volodimir Zelenski o face, mâine, în România, a fost una dintre temele podcastului realizat astăzi de Robert Turcescu, pentru evz.ro. Invitat a fost Liviu Alexa, care a afirmat că liderul de la Kiev ar trebui să răspundă la două întrebări fundamentale. În condițiile în care se bănuiește că vizita are ca scop cererea de ajutor pentru țara sa.

„Eu i-aș da domnului Zelenski bani, dacă aș fi premier în România, dar dacă mi-ar răspunde la două întrebări. Nu știu dacă i-aș da 90 de miliarde, n-aș vota planul ăsta. Dar, aș vrea să-mi spună ce s-a întâmplat în scandalul de corupție cu șeful lui de cabinet. Și care sunt concluziile anchetei pe care le-a desfășurat un serviciu secret ucrainian despre corupția și banii scurși de acolo.

Că eu încă nu știu, privind din România, ce s-a mai întâmplat. Adică știu că ăla, hoțul prietenului, șef de cabinet, e bine-mersi în Israel. Și doi. Să mă ajute cu un răspuns. Eu, dacă aș fi eu premierul României, să-mi spună ce-i cu incidentul ăsta din Ungaria? 90 de milioane de euro și 40 de milioane de euro în cash și 400 de miliarde de kilograme de aur. Adică de ce? E foarte ciudat.

Sunt bani negri, era o tranzacție specială? Și după ce răspunde la aceste două întrebări, cu dovezi, cu nu știu ce, o să zic și eu, analizez cu guvernul României și vedem, domnule.”, a spus Liviu Alexa.

Robert Turcescu a vorbit și el despre scopul vizitei lui Zelenski în România și a afirmat că președintele Ucrainei se va întâlni cu reprezentanți ai industriei de apărare din țara noastră.

„Bine, se va întâlni cu Nicușor Dan, cu Bolojan, pentru bani, pentru cutare, să le ceară, să nu știu ce, sprijinul politic. Dar, marea întâlnire de mâine a lui Zelenski este cu băieții din industria de apărare românescă.

Atenție, vin niște bani în programul la SAFE, da? România n-are capacitatea românească să producă foarte mult armament. Și vine ucraineanul, vine Zelenski și zice, facem niște chestii de-astea, o combinată română-ucraineană. Că noi avem și fabrici de armament, avem și experiență. Știm ce trebuie produs acum pentru războaiele astea, că le-am purtat.

Hai să luați voi banii că sunteți în Uniunea Europeană, voi românii, luați banii, da? Și aveți grijă să facem în așa fel încât să ciugulim și noi”, a afirmat Robert Turcescu.

Moderatorul podcastului crede că acest scenariu ar fi total nefast pentru țara noastră. „Deci noi ne băgăm în momentul ăsta, din cauza acestui Zelenski, în rahat în raport cu rusul sau cu nu știu cine. Pe ideea că hai să ne facem frate cu Ucraina.”