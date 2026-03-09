Robert Turcescu și Adria Severin au dezbătut, azi, la podcastul difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România!, decizia luată azi de magistrații de la Curtea de Apel București. Care au hotărât ca anumite probe din dosarul presupusei lovituri de stat să fie eliminate de la dosar. Este vorba despre mai multe declarații ale apropiaților lui Horațiu Potra.

O decizie despre care Adrian Severin a spus că spulberă acest doar, ce nu mai poate să stea în picioare.

„Cred că se întoarce roata. S-au petrecut niște evenimente de când acești oameni au fost inculpați pentru o așa-zis lovitură de stat. Am văzut un raport american în care lovitura de stat era pusă în seama altora.

Probabil că în unele birouri s-au aprins niște beculețe roții și s-a ajuns la concluzia că nu ar fi bine să se treacă de anumite limite legat de aceste acuzații fantasmagorice. E posibil ca judecătorilor să li se fi spus: fie judecați ca să închideți, fie judecați cum vreți, dar sunteți pe cont propriu”; a spus Adrian Severin.

Care consideră că lovitura de stat a fost dată, dar în sens invers, beneficiarii fiind cei care au anulat turul al doilea al alegerilor prezidențiale organizate în anul 2024.”

„Nu e vorba despre lovitura de stat aia adevărată. Aici este vorba de aia inventată. Autorii ăleia adevărate au mușamalizat și au aruncat pisica moartă în curtea celor afectați. Cu cât lucrurile avansează e limpede că se ajunge în situații în care trebuie cumva să se iasă din încurcătura în care au intrat acuzatorii”.

Adrian Severin a mai afirmat că în majoritatea cazurilor, judecătorii au luat decizii corecte pentru că li s-a dat voie să judece fără să fie influențați.

„Eu nu vreau să exclud posibilitatea de-a avea magistrați onești, de-a avea magistrați competenți. Li s-a dat voie să facă dreptate. În 99% s-a făcut dreptate pentru că a fost voie de la stăpânire”, a mai afirmat fostul ministru de Externe.

Robert Turcescu este de părere că procurorul Marius Iacob va avea probleme cu acest dosar, după decizia luată, azi, la Curtea de Apel.

„Este vorba despre nulitatea a zeci de declarații. Procurorul este celebrul Marius Iacob, din cazul Elodia.

Acum să vedem ce se întâmplă cu acest dosar, ce probe mai sunt, că dacă mai sunt cât să te duci cu trei foi în fața judecătorului, ăla zice: pleacă de aici, hai, du-te tu acasă”, este de părere moderatorul podcastului.