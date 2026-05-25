Invitat luni la podcastul difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, moderat de Robert Turcescu, fostul ministru de Externe, Adrian Severin, a lansat un avertisment extrem de dur cu privire la viitorul omenirii.

În opinia sa, contextul geopolitic actual a atins un punct critic din care ieșirea pare aproape imposibilă, iar perspectiva unui conflict devastator devine din ce în ce mai reală.

Analizând tensiunile de pe scena internațională, fostul șef al diplomației române consideră că mecanismele actuale de negociere și gestionare a conflictelor nu mai dau rezultate. Blocajul la nivel înalt tinde să agraveze situațiile de criză în loc să le aplaneze.

„Eu cred că ne ducem spre un război nuclear. Pentru că observăm că suntem într-un blocaj strategic total, nu se poate ieși din nicio încurcătură sau din niciun conflict. Când pare că soluția e acolo, ne întoarcem la un alt lucru. Și, deși în acest proces își pune cuvântul și stilul de negociere al președintelui Trump, care aduce din zona comună, comercială în zona politică, deși politicul e mai complicat decât comercialul, sisteme de negociere cu presiune, mărește criza pentru a obține ceva. În zona aceasta a politicului și a geopoliticii, lucrurile sunt mai complicate și impresia mea este că, sigur, toate aceste avertismente sunt corecte, dar inutile”, a explicat Adrian Severin.

Pe lângă spectrul unui conflict militar de proporții, populația globală se va confrunta în perioada următoare cu efectele severe ale instabilității economice.

Problemele legate de energie și agricultură sunt deja vizibile și amenință să se transforme într-un colaps de proporții.

„Deși vedem nenorocire apropiindu-se, ba mai mult decât atât, dumneavoastră ați spus foarte bine și eu confirm din ceea ce simt eu însumi. Deci simt și eu că deja avem o criză energetică. Simt și eu că deja alimentele se scumpesc și orice om care gândește cât de cât și mai are și niște informații și mai are niște cunoștințe de economie. Sau dacă vreți, de agricultură, pentru că, mă rog, au mai fost pe undeva niște îngrășăminte care puteau fi folosite. Sau însămânțările și folosirea îngrășămintelor. Deja au avut loc în trecut, dar ce facem pentru viitor?”, s-a întrebat retoric invitatul lui Robert Turcescu.

Adrian Severin a subliniat că actuala clasă politică, alături de marile structuri economice, refuză să facă sacrificiile necesare pentru a preveni dezastrul.

Goana după putere și profituri imediate ne împinge, conform analizei sale, spre un deznodământ tragic.

„Deci este un ciclu până când ne va lovi criza cea mare. Sunt doar semnele ei și cine se pricepe cât de cât își dă seama de ciclicitatea proceselor în agricultură. Își dă seama că ceea ce acum este un mic deranj pe piața alimentelor va deveni o criză majoră. Deci toți vedem ceea ce se întâmplă, dar nu înțelegem să facem niciun sacrificiu. De ce? Pentru că nu ne interesează decât puterea pe care o deținem și cum putem și cum reușim să ajungem la ea. Mă refer evident la clasa politică și la acele corporații care se gândesc la profitul pe care îl calculează pe termen scurt, în cicluri mici, nu în cicluri mari. Iar dacă tot timpul ne gândim la câștig și vrem ca în fiecare zi să câștigăm, în final vom pierde totul și vom pierde toți. Din această situație, părerea mea este că în final, ținând seama că pe părți diferite ale baricadei se află puteri nucleare, nu se va putea evita războiul nuclear”, a punctat fostul ministru de Externe.

Finalul intervenției sale a adus în discuție o perspectivă sumbră asupra consecințelor unui astfel de război.

Adrian Severin a atras atenția asupra necesității ca opinia publică și decidenții să conștientizeze gravitatea extremă a situației actuale.