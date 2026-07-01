Negocierile dintre SUA și Iran avansează în Qatar. JD Vance spune că războiul nu va fi reluat decât dacă va fi necesar

Negocierile dintre SUA și Iran au continuat miercuri la Doha, în Qatar, prin discuții tehnice indirecte privind Strâmtoarea Ormuz și programul nuclear iranian. Vicepreședintele american JD Vance a declarat că dialogul evoluează într-o direcție pozitivă și că administrația Donald Trump urmărește încheierea unui acord. În paralel, președintele SUA a afirmat că procesul de denuclearizare a Iranului „avansează bine”, fără a oferi detalii suplimentare.

Negocierile dintre SUA și Iran se desfășoară în Qatar în baza unui acord interimar în 14 puncte, semnat luna trecută, care a avut ca obiectiv oprirea conflictului izbucnit după atacurile americano-israeliene asupra Iranului din februarie. Documentul a prevăzut redeschiderea Strâmtorii Ormuz și lansarea unei perioade de 60 de zile de negocieri pentru un acord de pace permanent.

În ciuda acestui cadru diplomatic, cele două state au oferit interpretări diferite asupra prevederilor acordului interimar. Divergențele au fost urmate de schimburi reciproce de lovituri militare în ultima săptămână, fără progrese vizibile în cele mai sensibile dosare, în special în ceea ce privește programul nuclear iranian, relatează Reuters.

Vicepreședintele american JD Vance a declarat că nu poate garanta, înainte de expirarea termenului stabilit luna viitoare, că Statele Unite nu vor reveni la operațiuni militare de amploare. El a subliniat însă că președintele Donald Trump le-a cerut oficialilor americani să continue eforturile diplomatice.

„Nu pot să mă angajez la nimic, pentru că, evident, totul depinde de ceea ce vor decide în cele din urmă iranienii. Ceea ce pot spune cu certitudine este că președintele nu va trimite armata americană înapoi în luptă decât dacă va fi absolut necesar și dacă va exista un obiectiv clar definit”, a declarat JD Vance.

Oficialul american a precizat că discuțiile tehnice de la Doha sunt concentrate, în această etapă, asupra navigației comerciale prin Strâmtoarea Ormuz, urmând ca ulterior agenda să includă și capacitățile nucleare ale Iranului.

„Este încă destul de devreme, dar discuțiile merg bine”, a afirmat JD Vance.

Potrivit a două surse iraniene de rang înalt, Teheranul dorește recunoașterea internațională a controlului asupra Strâmtorii Ormuz și a dreptului de a percepe taxe navelor care intră sau ies din Golful Persic, inclusiv prin utilizarea forței, dacă va considera necesar.

Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a fost reluat parțial, după ce înainte de conflict prin acest coridor strategic trecea aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol și gaze naturale lichefiate.

La Washington, președintele Donald Trump a reiterat că eliminarea stocurilor de uraniu puternic îmbogățit ale Iranului rămâne una dintre principalele priorități ale administrației sale.

„Procesul de denuclearizare a Iranului avansează bine”, a declarat Donald Trump, fără să ofere alte detalii.

Întrebat despre posibilitatea reluării unui război de amploare cu Iranul, liderul american a răspuns:

„Cred că au făcut progrese importante. I-am lovit foarte puternic săptămâna trecută. Cred că acum sunt bine.”

Surse iraniene au confirmat că negocierile indirecte, mediate de Qatar și Pakistan, au început marți seară și au continuat pe parcursul zilei de miercuri.

Formatul acestora presupune sesiuni separate între negociatorii principali și experți tehnici. Potrivit unei surse apropiate discuțiilor, Jared Kushner și emisarul american Steve Witkoff s-au întâlnit anterior cu premierul Qatarului pentru pregătirea negocierilor, însă nu participă direct la acestea.

Ulterior, cei doi au avut o întrevedere și cu emirul Qatarului, în cadrul căreia au discutat atât despre negocierile americano-iraniene, cât și despre evoluțiile din Liban, unde conflictul dintre Israel și gruparea Hezbollah, susținută de Iran, a izbucnit la începutul lunii martie.

Delegația iraniană este condusă de ministrul adjunct de Externe Kazem Gharibabadi și include reprezentanți ai Ministerului de Externe, ai Băncii Centrale și ai Ministerului Agriculturii. Oficialii iranieni au avut întâlniri cu premierul Qatarului și cu mediatorii implicați în proces.

Iranul a transmis public că principalele sale obiective sunt stabilirea unui acord privind administrarea Strâmtorii Ormuz și deblocarea a șase miliarde de dolari reprezentând active iraniene înghețate în străinătate. Potrivit surselor implicate în negocieri, acestea sunt și principalele teme aflate acum pe masa discuțiilor.

Din perspectiva Statelor Unite, prioritatea este garantarea circulației libere a navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz.

În paralel, presa de stat iraniană a relatat că o navă străină de transport containere a eșuat miercuri după ce a intrat în ape puțin adânci, în afara culoarului de navigație stabilit de autoritățile iraniene.

„Strâmtoarea Ormuz continuă să se redeschidă, însă procesul este fragmentat, imprevizibil și încă nu este pe deplin transparent”, a declarat Vandana Hari, fondatoarea companiei de analiză a pieței petroliere Vanda Insights.

Războiul dintre Israel și Iran a determinat atacuri iraniene asupra statelor din Golf care găzduiesc baze militare americane, a provocat moartea a mii de persoane, în principal în Iran și Liban, și a alimentat creșterea prețurilor la petrol și combustibili.

Administrația Donald Trump se confruntă cu presiuni interne pentru limitarea efectelor economice ale conflictului înaintea alegerilor legislative din luna noiembrie. În același timp, o parte a Partidului Republican critică acordul interimar, considerând că acesta nu răspunde obiectivelor asumate de Statele Unite.

În Iran, conducerea teocratică a rămas la putere după conflict, însă se confruntă cu nemulțumiri interne generate de degradarea severă a situației economice.

Pe piețele internaționale, prețul petrolului a continuat să scadă miercuri, iar cotația petrolului american West Texas Intermediate a coborât sub 69 de dolari pe baril, cel mai redus nivel înregistrat după 27 februarie, cu o zi înainte de izbucnirea războiului.

Acordul interimar dintre Statele Unite și Iran prevede și încetarea conflictului din Liban. În paralel, Washingtonul sprijină un alt proces de negocieri între Israel și Guvernul libanez, care a dus la elaborarea unui acord-cadru privind securitatea. Hezbollah a respins însă acest document, iar mai mulți analiști avertizează că aplicarea sa ar putea consolida prezența militară israeliană în sudul Libanului.

Potrivit unei surse apropiate negocierilor, până marți seară au avut loc contacte diplomatice intense între toate părțile implicate, inclusiv Statele Unite, în încercarea de a avansa atât dosarul iranian, cât și cel privind Libanul.