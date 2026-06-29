Raport OECD-FAO: Războiul din Orientul Mijlociu va scumpi alimentele până în 2027. Grâul, porumbul și carnea, printre cele mai afectate

Conflictul din Orientul Mijlociu și blocajele produse în zona Strâmtorii Ormuz încep să își facă simțite efectele asupra economiei mondiale și a piețelor agricole. Un nou raport publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) și Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) avertizează că șocul provocat de creșterea costurilor cu energia și îngrășămintele va reduce producția agricolă în numeroase state și va determina scumpirea principalelor produse alimentare în următorii doi ani.

Potrivit raportului privind perspectivele agriculturii, publicat pe 29 iunie 2026, cele mai afectate vor fi țările cu venituri mici, unde agricultura este mai vulnerabilă la majorarea costurilor de producție, iar populația are o capacitate redusă de a absorbi noile scumpiri.

Experții estimează că producția de cereale din țările cu venituri reduse va înregistra o scădere de aproximativ 2,3% în acest an, urmând ca diminuarea să continue și în 2027, când este prognozat un nou recul de 1,7%.

În statele cu venituri medii, reducerea producției este estimată între 1% și 2%, în timp ce în economiile dezvoltate impactul va fi mai redus, fiind estimat la sub 1%.

„Motivul acestor diferenţe este acela că impactul scumpirii energiei şi, în special, a îngrăşămintelor, este mai greu de suportat de către ţările sărace, deoarece rezervele acumulate erau mai mici şi sectorul agricol este mai sensibil la majorarea costurilor”, se arată în raportul privind perspectivele sectorul agricol, publicat pe 29 iunie 2026.

Potrivit celor două organizații internaționale, majorarea costurilor de producție determinată de energia mai scumpă afectează întregul lanț alimentar, de la cultivarea cerealelor până la creșterea animalelor și transportul produselor agricole.

Raportul estimează că efectele se vor vedea și în prețurile alimentelor, mai multe categorii importante urmând să înregistreze creșteri consistente până în 2027.

Conform prognozelor:

grâul ar urma să se scumpească cu aproximativ 4,5% în 2026 și cu peste 7% în 2027;

porumbul ar putea înregistra creșteri de peste 3% în acest an și aproape 7% anul viitor;

prețul orezului este estimat să crească cu peste 4% în 2026 și cu aproximativ 3% în 2027;

carnea de vită ar putea fi mai scumpă cu 1,5% în acest an și cu 2,5% în 2027;

carnea de porc este prognozată să se scumpească cu aproximativ 2% în 2026 și cu 4% anul viitor;

carnea de pasăre ar putea avea creșteri de circa 3% în acest an și aproape 5% în 2027.

Specialiștii avertizează că evoluția prețurilor va depinde și de modul în care vor evolua conflictul din Orientul Mijlociu și costurile energiei pe piețele internaționale.

Raportul OECD-FAO arată că efectele nu vor fi resimțite în mod egal la nivel mondial.

„În această perspectivă, vom asista la o contracţie sau o stagnare a consumului de alimente în ţările sărace, în special în ceea ce priveşte produsele de origine animală, fapt ce indică o orientare spre diete mai economice, în timp ce în ţările cu venituri medii şi mari nivelurile de consum vor rămâne practic fără schimbări semnificative”, apreciază experţii.

Documentul arată că gospodăriile cu venituri reduse vor fi cele mai afectate, deoarece alimentele reprezintă o pondere mult mai mare din cheltuielile totale comparativ cu economiile dezvoltate.

Scenariul elaborat de OECD și FAO pornește de la ipoteza unei încetiniri a economiei mondiale și a menținerii unor prețuri ridicate la energie.

Potrivit estimărilor, costurile energiei vor fi în medie cu aproximativ 33% mai mari în 2026 față de nivelurile anterioare conflictului, iar în 2027 vor rămâne cu circa 10% peste valorile de referință.

Aceste evoluții influențează direct costurile de producție din agricultură, deoarece energia este utilizată atât în exploatațiile agricole, cât și la fabricarea îngrășămintelor, irigații, transport și procesarea produselor alimentare.

Dincolo de efectele pe termen scurt ale conflictului din Orientul Mijlociu, raportul include și prognoze privind evoluția agriculturii mondiale până în 2035.

OECD și FAO estimează că veniturile medii din agricultură, situate în prezent în jurul valorii de 3.800 de dolari anual, vor crește cu aproximativ 9% la nivel global în următorii zece ani. Totuși, diferențele dintre regiunile lumii vor continua să fie semnificative.

În ceea ce privește producția agricolă, experții estimează creșteri importante:

producția animală va avansa cu aproximativ 15,1%;

producția vegetală va crește cu 12,5%;

producția din pescuit și acvacultură va urca cu aproximativ 11%.

Cu toate acestea, dezvoltarea sectorului agricol va avea și un impact asupra mediului. Chiar dacă eficiența și productivitatea vor continua să se îmbunătățească, raportul estimează că emisiile de gaze cu efect de seră generate de agricultură vor fi cu aproximativ 6,5% mai mari în anul 2035.

Potrivit prognozelor OECD și FAO, America Latină și Caraibele vor rămâne principala regiune exportatoare de produse agricole, în special datorită producției din Brazilia, Argentina și Paraguay.

Pe de altă parte, cele mai mari piețe importatoare vor continua să fie statele în curs de dezvoltare din sudul și sud-estul Asiei. Printre acestea se numără India, Indonezia, Filipine, Thailanda și Vietnam, unde cererea pentru produse agroalimentare este estimată să continue să crească pe fondul dezvoltării economice și al creșterii populației.