Scumpirea carburanților poate lovi de la 1 iulie. Plafonarea intră în cursa contra cronometru

Scumpirea carburanților a ajuns în ultimul moment pe agenda Parlamentului, după ce PSD a depus un proiect pentru prelungirea plafonării cu încă trei luni. Potrivit unor surse parlamentare, legea ar urma să fie discutată în comisii și votată în plen marți. Chiar dacă va fi adoptată, există riscul ca actul normativ să nu intre în vigoare de la 1 iulie, din cauza timpului necesar pentru promulgare și publicarea în Monitorul Oficial. În paralel, experți în energie susțin că actuala schemă de plafonare nu mai este necesară.

Scumpirea carburanților ar putea deveni realitate încă de la 1 iulie, chiar dacă Parlamentul va adopta în următoarele ore proiectul privind prelungirea plafonării. Actuala schemă expiră marți, iar Guvernul interimar nu mai are atribuțiile necesare pentru a o extinde prin ordonanță, motiv pentru care soluția a fost transferată Legislativului.

Fostul ministru Bogdan Ivan a anunțat că parlamentarii PSD au depus un amendament prin care solicită prelungirea măsurilor de plafonare pentru încă trei luni.

„Fac apel la toate partidele să vină să susțină acest proiect. Este vorba despre exact același proiect de lege ca până acum și care prevede limitarea exporturilor, limitarea adaosului comercial pentru companii, supraimpozitarea companiilor care au venituri suplimentare în această perioadă și plafonarea accizei la litrul de motorină standard cu 36 de bani”, a declarat acesta luni, la Parlament.

Întrebat de ce proiectul nu a fost depus mai devreme, astfel încât să existe suficient timp pentru adoptare și intrarea în vigoare înainte de expirarea actualei scheme, fostul ministru a explicat motivele întârzierii.

„Am sperat la un eventual guvern cu puteri depline care să facă acest demers”, a transmis Bogdan Ivan.

Proiectul urmează să fie analizat luni și marți dimineață în comisiile de specialitate, după care ar putea intra pe ordinea de zi a plenului. Totuși, chiar dacă va primi votul Parlamentului, actul normativ trebuie promulgat și publicat în Monitorul Oficial înainte de a produce efecte, ceea ce face dificilă menținerea fără întrerupere a actualei plafonări.

Un parlamentar din comisiile de specialitate a explicat că există un risc real ca noua lege să intre în vigoare după expirarea actualei scheme.

„Chiar dacă va fi adoptată legea, tot se depășește termenul de 30 iunie ca să existe continuitate”, a explicat un parlamentar din comisiile de specialitate.

Pe lângă constrângerile de timp, inițiativa se confruntă și cu o dificultate politică. Social-democrații nu dețin singuri majoritatea necesară pentru adoptarea proiectului nici în comisii, nici în plen, astfel că succesul demersului depinde de sprijinul altor formațiuni parlamentare.

În timp ce dezbaterea politică se concentrează pe posibilitatea prelungirii măsurii, specialiștii din domeniul energiei apreciază că mecanismul de plafonare și-a îndeplinit deja rolul și că actualele condiții de piață nu mai justifică o nouă intervenție a statului.

Eugenia Gusilov, expert în energie, consideră că schema introdusă în perioada de criză a avut caracter temporar și nu mai răspunde realităților actuale ale pieței.

„Eu consider că, în momentul de față, nu este nevoie de prelungire a acelei scheme, care a fost o măsură, să spun, pe termen scurt, dată de situația de urgență în care am intrat cu toții în martie-aprilie. Ori, în momentul de față, nu mai suntem în această situație și, ca soluție pe termen mediu, nu mai este necesară. Pentru că piața deja s-a reglat și a dat dovadă de flexibilitate”, a afirmat aceasta la Digi24, precizând că evoluțiile de pe piețele internaționale indică, de fapt, o tendință de ieftinire a carburanților.

Potrivit expertului, dinamica actuală a piețelor externe nu susține scenariul unor scumpiri generate de eliminarea plafonării, ci indică mai degrabă o evoluție favorabilă pentru consumatori. În acest context, decizia privind continuarea intervenției statului rămâne una cu puternice implicații politice și legislative, într-un moment în care timpul rămas până la expirarea actualei scheme este extrem de redus.