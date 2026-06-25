Noua centrală de la Mintia începe să livreze energie. Ce impact va avea asupra facturilor românilor, potrivit lui Dumitru Chisăliță

SURSA FOTO: captură YouTube, Virtual Press – Șantierul noii centrale pe gaze de la Mintia

Intrarea în funcțiune a noii centrale pe gaze de la Mintia marchează unul dintre cele mai importante momente pentru sistemul energetic românesc din ultimii ani. Primul megawatt produs de noua unitate a fost deja injectat în Sistemul Energetic Național (SEN), la aproximativ cinci ani după oprirea fostei termocentrale pe cărbune.

Cu o investiție estimată între 1,2 și 1,4 miliarde de euro și o capacitate totală de aproximativ 1.700 MW, proiectul este considerat unul strategic pentru securitatea energetică a României. Totuși, specialistul în energie Dumitru Chisăliță avertizează că efectele asupra pieței nu trebuie supraestimate, iar reducerea prețurilor la electricitate nu va fi una permanentă.

În analiza sa, președintele Asociației Energia Inteligentă arată că noua centrală trebuie privită în contextul transformărilor prin care trece întregul sistem energetic european.

„Mintia nu este mare. Este foarte mare. Sistemul Energetic Național are nevoie de o centrală care să funcționeze multe ore pe an sau România are nevoie de flexibilitate, echilibrare și capacitatea de a produce exact în orele scumpe?”, întreabă Chisăliță.

Acesta explică faptul că România dispune deja de un mix energetic divers, format din energie nucleară, hidro, gaze naturale, cărbune aflat în retragere și o pondere tot mai mare a energiei eoliene și fotovoltaice.

În opinia sa, problema principală nu mai este lipsa capacităților instalate, ci disponibilitatea acestora exact în momentele în care consumul este ridicat.

Potrivit analizei, Mintia va avea un rol important în perioadele în care producția din surse regenerabile scade, iar România este nevoită să cumpere energie din import la prețuri ridicate.

„Mintia va influența mai ales orele de dimineață, orele de seară, zilele de iarnă, perioadele cu vânt slab, perioadele cu importuri scumpe și situațiile de stres în sistem. Deci efectul nu va fi «prețuri mici permanent», ci mai degrabă «mai puține vârfuri extreme de preț»”, subliniază Dumitru Chisăliță.

Specialistul explică faptul că centrala nu poate concura cu energia solară în timpul zilei, atunci când costurile de producție sunt foarte reduse, nici cu energia hidro în perioadele favorabile și nici cu energia nucleară, care produce constant.

În analiza realizată, Dumitru Chisăliță prezintă mai multe scenarii privind modul în care centrala ar putea funcționa în următorii ani.

Cel mai realist este, în opinia sa, scenariul în care Mintia va funcționa între 4.000 și 5.000 de ore pe an în perioada 2028-2030.

„Scenariul de bază – 4.000–5.000 ore/an. Cel mai probabil scenariu pentru perioada 2028–2030 este ca Mintia să funcționeze între 4.000 și 5.000 ore/an. Asta înseamnă o producție anuală de aproximativ 6,8–8,5 TWh.”

În acest caz, centrala ar urma să funcționeze mai intens în sezonul rece, în orele de seară și în perioadele în care regiunea se confruntă cu deficit de energie.

Potrivit specialistului, efectele estimate ar fi reducerea prețului mediu din piața pentru ziua următoare cu aproximativ 5-10%, diminuarea importurilor în orele cele mai scumpe, reducerea numărului de episoade cu prețuri extreme și creșterea siguranței alimentării cu energie electrică.

Dumitru Chisăliță ia în calcul și varianta în care centrala va beneficia de gaze naturale la prețuri competitive, inclusiv din exploatările din Marea Neagră, iar cererea regională va rămâne ridicată.

„Scenariul optimist – 5.500–7.000 ore/an. Acest scenariu presupune trei condiții favorabile, gaz competitiv, inclusiv din Marea Neagră și mai ales suficient în orice moment (!!!), interconexiuni suficiente pentru export și cerere regională ridicată în Ungaria, Serbia, Bulgaria și Balcani.”

Într-o astfel de situație, România ar putea exporta mai multă energie electrică și și-ar consolida poziția pe piața regională.

„România ar putea deveni exportator net în multe intervale, iar centrala ar concura nu doar în România, ci regional.”

Cu toate acestea, specialistul consideră că probabilitatea acestui scenariu este redusă, având în vedere dezvoltarea accelerată a parcurilor fotovoltaice și a sistemelor de stocare cu baterii.

Analiza acordă o atenție deosebită investițiilor în sisteme de stocare, considerate esențiale pentru rentabilitatea proiectului.

„De aceea, bateriile devin esențiale. Dacă investitorul dezvoltă și capacități mari de stocare, combinația gaz + baterii poate fi mult mai profitabilă decât centrala singură. Bateriile pot absorbi energie ieftină la prânz și pot livra seara, în timp ce Mintia acoperă perioadele mai lungi de deficit.”

Chisăliță amintește că dezvoltatorul a anunțat deja intenția de a investi în aproximativ 2.500 MW de capacități de stocare în mai multe locații, inclusiv la Mintia.

Specialistul avertizează că reducerea prețurilor din piața angro nu se va reflecta automat în facturile plătite de consumatori.

Acesta explică faptul că factura finală include numeroase alte componente, precum tarifele de transport și distribuție, taxele, contribuțiile și marjele furnizorilor.

„Consumatorul final nu va vedea automat o scădere egală cu reducerea de pe PZU. Factura include energie activă, tarife de transport, distribuție, taxe, contribuții, marja furnizorului, mecanisme de sprijin sau plafonare, dacă există. Mintia poate reduce componenta de energie în anumite perioade, dar nu poate controla toată factura.”

În opinia lui Dumitru Chisăliță, noua centrală reprezintă un proiect esențial pentru funcționarea Sistemului Energetic Național, însă efectele sale trebuie evaluate realist.

„Mintia va ajuta Sistemul Energetic Național, dar nu va transforma automat România într-o piață cu energie ieftină permanent. Centrala este foarte valoroasă pentru securitate, pentru reducerea importurilor scumpe și pentru acoperirea vârfurilor de consum. Totuși, într-un sistem cu tot mai mult fotovoltaic, eolian și baterii, este puțin probabil să funcționeze constant ca o termocentrală clasică.”

Estimarea Asociației Energia Inteligentă este că, după punerea în funcțiune etapizată în perioada 2026-2027, centrala ar putea produce între 7 și 9 TWh anual în intervalul 2028-2030, contribuind la reducerea importurilor și la limitarea episoadelor cu prețuri foarte ridicate, fără a elimina însă volatilitatea pieței de energie.