Președintele a transmis un mesaj ferm la aniversarea a 250 de ani de independență a SUA. Nicușor Dan: România își asumă pe deplin responsabilitatea pentru propria apărare

Președintele României, Nicușor Dan, a participat la recepția organizată de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București cu ocazia aniversării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență. În discursul său, șeful statului a subliniat importanța parteneriatului strategic dintre România și SUA, rolul NATO în securitatea regională și obiectivul aderării României la OCDE.

La eveniment au fost prezenți și premierul interimar Ilie Bolojan, ambasadorul american Darryl Nirenberg, precum și reprezentanți ai autorităților române și ai mediului diplomatic.

În alocuțiunea susținută la recepția oferită de Ambasada SUA, Nicușor Dan a transmis felicitări poporului american pentru aniversarea a 250 de ani de la Declarația de Independență și a afirmat că valorile promovate de acest document continuă să inspire societățile democratice din întreaga lume. El a arătat că libertatea, egalitatea, demnitatea umană și dreptul popoarelor de a-și decide propriul destin reprezintă principii împărtășite și de România.

Președintele a amintit că România va marca în 2027 trei aniversări importante: 30 de ani de Parteneriat Strategic cu Statele Unite, 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană și 23 de ani de la aderarea la NATO. Potrivit acestuia, acești trei piloni definesc identitatea occidentală a României și fundamentează contribuția țării la securitatea și prosperitatea comună.

Referindu-se la contextul regional, Nicușor Dan a atras atenția că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei continuă să afecteze direct România și cetățenii săi. El a subliniat că Flancul Estic al NATO și regiunea Mării Negre se află în prima linie a amenințărilor de securitate.

Președintele a transmis recunoștința României pentru contribuția Statelor Unite și a aliaților NATO la consolidarea măsurilor de apărare și descurajare în regiune. În același timp, a precizat că România își asumă pe deplin responsabilitatea pentru propria apărare și contribuie activ la securitatea partenerilor săi.

Nicușor Dan a anunțat că, la viitorul summit NATO, va prezenta eforturile făcute de România pentru dezvoltarea capacităților forțelor armate și pentru consolidarea securității euroatlantice.

În discursul său, șeful statului a evidențiat și obiectivul aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), pe care l-a descris drept o prioritate strategică.

Potrivit președintelui, acest obiectiv nu este important doar din perspectiva intereselor economice ale țării, ci și din perspectiva apartenenței la un set comun de valori democratice. Nicușor Dan a subliniat că sprijinul Statelor Unite este esențial pentru finalizarea acestui proces.

La aceeași recepție, premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că Statele Unite au avut o influență majoră asupra lumii prin forța economiei, capacitatea de inovare și puterea militară. El a mulțumit militarilor americani prezenți în România și comunităților românești din SUA pentru contribuția lor la consolidarea relațiilor bilaterale.

La rândul său, ambasadorul Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, a declarat că valorile care au stat la baza formării Statelor Unite sunt aceleași valori care stau la baza parteneriatului strategic cu România. Diplomatul american a apreciat că relația dintre cele două state va continua să se consolideze și a subliniat interesul companiilor americane pentru investiții în România.

În interviul acordat cu ocazia evenimentului, Nirenberg a vorbit și despre colaborarea în domeniul energiei nucleare, inclusiv proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești, precum și despre perspectivele de dezvoltare economică și investițională ale României.