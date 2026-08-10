O țară din Europa caută 150.000 de muncitori în construcții. Salariile ajung până la 7.000 de euro brut pe lună

Germania se confruntă în 2026 cu un deficit de aproximativ 150.000 de muncitori calificați în construcții, într-o perioadă în care sectorul încearcă să accelereze proiectele și investițiile. Una din trei companii din domeniu are posturi neocupate, iar lipsa personalului riscă să afecteze ritmul lucrărilor. Printre profesioniștii căutați se numără electricienii, instalatorii, zidarii și tâmplarii. Salariile brute lunare pornesc de la aproximativ 1.900 de euro pentru personalul necalificat și pot ajunge la 7.000 de euro pentru funcțiile de conducere.

Deficitul de muncitori din construcțiile germane a devenit una dintre principalele probleme ale sectorului, necesarul fiind estimat la aproximativ 150.000 de angajați calificați. Lipsa personalului apare într-un moment în care piața dă semne de relansare, după o perioadă dificilă pentru numeroase proiecte.

Perspectivele pentru 2026 indică deblocarea unor fonduri destinate șantierelor care au fost amânate sau abandonate, dar și investiții importante în infrastructura verde. Revenirea activității pune însă o presiune suplimentară asupra companiilor, în condițiile în care aproximativ una din trei firme de construcții are posturi pe care nu reușește să le ocupe.

Nici ofertele salariale ridicate, în special pentru pozițiile cu responsabilitate tehnică sau de conducere, nu rezolvă problema. Una dintre cauzele structurale este îmbătrânirea populației active, care reduce numărul lucrătorilor disponibili și face tot mai dificilă înlocuirea celor care ies la pensie.

Germania nu este singura economie europeană care se confruntă cu lipsa forței de muncă din construcții. Mai multe state vest-europene încearcă să atragă specialiști din aceeași categorie profesională, inclusiv muncitori din Europa de Est, ceea ce intensifică concurența pentru personal calificat.

Pentru companiile germane, ocuparea posturilor disponibile este importantă inclusiv pentru proiectele de eficientizare energetică a clădirilor. Lipsa specialiștilor poate întârzia lucrările într-un moment în care investițiile în modernizarea fondului construit capătă o pondere tot mai mare.

Presiunea este și mai puternică în Spania, unde necesarul de personal din construcții este estimat la peste 700.000 de persoane. Astfel, două dintre marile piețe europene încearcă să acopere simultan deficite considerabile de angajați.

Deficitul de personal este concentrat în special în meseriile tehnice, unde formarea profesională și experiența sunt esențiale. Pensionarea angajaților cu experiență și numărul insuficient al celor care îi înlocuiesc accentuează dezechilibrul dintre cererea și oferta de pe piața muncii.

Printre profesioniștii căutați se află electricienii, instalatorii sanitari, specialiștii în sisteme de încălzire, zidarii și tâmplarii. Companiile au nevoie, de asemenea, de zugravi, specialiști în placări și tehnicieni pentru montarea și întreținerea schelelor.

Cererea ridicată pentru aceste meserii vine pe fondul reluării proiectelor de construcții și al investițiilor care presupun modernizarea energetică a clădirilor, lucrări pentru care este necesar personal cu pregătire tehnică.

Nivelul salariilor din construcțiile germane diferă considerabil în funcție de calificare, experiență și responsabilitățile postului. Salariul minim este în prezent de 13,90 euro pe oră, însă remunerațiile din construcții se situează, în general, peste acest prag.

Pentru muncitorii necalificați și personalul auxiliar, veniturile sunt cuprinse, de regulă, între 1.900 și 2.800 de euro brut pe lună. Diferențele sunt determinate de tipul activității, experiență și condițiile stabilite de angajator.

În cazul unui muncitor calificat, salariul brut lunar poate varia între 2.600 și 3.400 de euro. Pentru electricieni, instalatori și specialiștii în sisteme de încălzire, veniturile pot ajunge între 2.800 și 3.800 de euro brut pe lună.

Cele mai ridicate venituri sunt oferite angajaților care coordonează activitatea tehnică și logistică a proiectelor. Responsabilitatea pentru organizarea șantierelor și gestionarea lucrărilor este remunerată semnificativ peste nivelul acordat personalului de execuție.

Un șef de șantier poate primi între 3.800 și 5.000 de euro brut pe lună, în funcție de experiență, complexitatea proiectului și responsabilitățile asumate.

Pentru un manager de șantier, veniturile pot urca între 4.500 și 7.000 de euro brut lunar, acesta fiind cel mai ridicat interval salarial dintre categoriile menționate.