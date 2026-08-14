Factura românilor ar putea fi afectată? Ce spune Cristian Bușoi despre energia din import

Secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi a declarat că România poate continua să acopere necesarul de energie prin importuri pentru „o perioadă îndelungată”, atât timp cât situația energetică din regiune rămâne stabilă.

Declarația a fost făcută vineri la un post de televiziune, în contextul opririi celui de-al doilea reactor de la Cernavodă și al creșterii importurilor de energie. Întrebat cât timp poate funcționa România cu energie adusă din import, Cristian Bușoi a răspuns: „oricât, pentru că resurse există în regiune”. Potrivit acestuia, disponibilitatea energiei din statele vecine permite menținerea importurilor atât timp cât nu apar probleme la centralele importante din regiune.

Bușoi a precizat că importurile pot continua „cât timp nu avem probleme cu Centrala Kozlodui și mai ales în condițiile în care și Centrala de la Paks începe încet să se redeschidă”. Situația celor două centrale este relevantă pentru echilibrul energetic regional și pentru capacitatea României de a apela la electricitate din import. El a mai explicat că evoluția debitului Dunării poate influența, cu un anumit decalaj, condițiile de funcționare ale sistemului energetic.

„Sigur că un debit al Dunării acolo s-ar translata mai bine de săptămână către un debit crescut și în zona României și apoi la Cernavădă. Dar cât timp lucrurile sunt stabile în regiune, în principiu putem funcționa o perioadă îndelungată de timp”, a declarat Cristian Bușoi la Digi24.

Potrivit secretarului de stat, energia cumpărată din import are un cost mai ridicat decât energia disponibilă în condiții obișnuite pe piața internă. Bușoi a precizat că „importurile sunt cam de 2-2,5 ori mai scumpe”, însă impactul financiar depinde de durata și amploarea perioadei în care România trebuie să apeleze la surse externe.

El a explicat că, dacă importurile reprezintă aproximativ o treime din necesar și sunt necesare doar pentru câteva ore pe zi, o perioadă limitată de timp, costurile suplimentare pot fi gestionate.

„Dacă vorbim de o treime și dacă vorbim doar de 3-4 ore pe zi, dacă lucrurile acestea se întâmplă o săptămână, două, evident se va simți la un moment dat în cost. Dar pot fi absorbite de situația generală”, a mai spus Bușoi.

Declarațiile au fost făcute după oprirea celui de-al doilea reactor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, situație care determină România să apeleze într-o măsură mai mare la energia disponibilă din statele vecine.

Potrivit explicațiilor oferite de secretarul de stat, capacitatea de a menține importurile depinde în principal de stabilitatea sistemului energetic regional și de disponibilitatea producției din țările din apropiere.

Cristian Bușoi a fost întrebat și dacă situația energetică actuală se va reflecta în facturile consumatorilor din România. Secretarul de stat a indicat că poate exista un efect asupra costurilor suportate de consumatori, însă amploarea acestuia este legată de durata perioadei în care România va avea nevoie de importuri suplimentare.

Întrebat dacă criza energetică se va vedea în facturile românilor, Bușoi a răspuns că „un oarecare impact se va vedea, dar nu va fi unul significativ dacă situația nu se prelungește”, a răspuns el referindu-se la eventualul efect al costurilor suplimentare asupra facturilor de energie.