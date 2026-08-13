Ungaria ne ia peste picior după oprirea centralei de la Cernavodă. Ce spune Peter Magyar despre România

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat joi intervenții de amploare pe Dunăre pentru a menține în funcțiune centrala nucleară de la Paks, amenințată de scăderea nivelului apei. Autoritățile ungare construiesc un prag pe fundul fluviului și au scufundat două barje pentru a direcționa apa către sistemul de răcire. În acest context, șeful Guvernului de la Budapesta a ironizat România după oprirea completă a centralei nucleare de la Cernavodă pentru cel puțin zece zile.

Peter Magyar a anunțat joi declanșarea unor lucrări de intervenție pe Dunăre, după ce prognozele au indicat o nouă scădere a nivelului fluviului care ar putea pune în dificultate alimentarea cu apă a sistemului de răcire al centralei nucleare de la Paks. Premierul ungar a apărat decizia autorităților de la Budapesta și a insistat asupra necesității unor măsuri rapide.

„Sunt necesare măsuri şi intervenţii imediate”, a declarat presei premierul ungar Peter Magyar, referindu-se la noua scădere a debitului Dunării, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Problemele provocate de nivelul redus al Dunării au afectat deja funcționarea centralei ungare. Săptămâna trecută, trei dintre cele patru reactoare de la Paks au fost oprite, iar unul dintre acestea a putut fi repornit parțial luni, după ce nivelul apei a crescut ușor.

Situația rămâne însă dificilă pentru operatorii centralei, deoarece prognozele pentru următoarele zile indică o nouă reducere a nivelului Dunării. Estimările arată că apa ar putea coborî cu aproximativ 13 centimetri în zona în care se află centrala nucleară de la Paks.

Pentru a evita o nouă oprire a reactoarelor, autoritățile ungare au început construirea unui prag pe fundul Dunării, o structură asemănătoare unui dig. Intervenția are rolul de a modifica direcția curentului și de a trimite o cantitate mai mare de apă către canalul care deservește sistemul de răcire al centralei.

În paralel, autoritățile au recurs la o altă măsură tehnică pentru creșterea cantității de apă disponibile. Două barje au fost scufundate în Dunăre pentru a contribui la devierea apei către canalul de răcire.

Operațiunea pregătită de autoritățile ungare presupune lucrări ample în albia Dunării, iar construirea pragului este estimată să dureze aproximativ o lună. Pentru realizarea structurii vor fi folosiți aproximativ 145.000 de metri cubi de piatră.

Costurile totale ale intervenției, care includ atât construirea pragului, cât și operațiunea de scufundare a celor două barje, sunt estimate la aproximativ 16,5 milioane de euro.

Miza economică și energetică este importantă pentru Ungaria. Centrala nucleară de la Paks furnizează aproximativ jumătate din producția de energie electrică a țării, astfel că menținerea reactoarelor în funcțiune reprezintă o prioritate pentru autoritățile de la Budapesta.

Premierul ungar a transformat situația de la Paks și într-un argument politic în disputa cu adversarii săi, comparând deciziile luate în Ungaria cu situația centralei nucleare de la Cernavodă. Peter Magyar a susținut că autoritățile ungare au ales să nu urmeze soluția aplicată în România.

„Luni, Mișcarea Patria Noastră și Fidesz au cerut să facem ceea ce s-a făcut la centrala nucleară din România. Nu i-am ascultat. Centrala nucleară de la Paks funcționează și acum, în timp ce centrala nucleară din România a trebuit să fie oprită complet astăzi pentru cel puțin 10 zile”, a scris Peter Magyar joi, într-un mesaj pe Facebook.

Șeful Guvernului de la Budapesta a revenit ulterior cu precizări despre producția de energie de la Paks și a reluat comparația cu centrala nucleară românească. Potrivit acestuia, două turbine ale centralei ungare continuă să funcționeze în condiții de siguranță.

„În prezent, două turbine ale Centralei Nucleare de la Paks produc energie în condiții de siguranță. În acest timp, mult pomenita centrală nucleară din România a trebuit să fie oprită complet”, a scris Peter Magyar pe Facebook.

Intervențiile efectuate de Ungaria în albia Dunării au loc într-o perioadă marcată de secetă și de niveluri foarte scăzute ale fluviului. Reducerea cantității de apă disponibilă poate afecta centralele nucleare amplasate de-a lungul Dunării, deoarece acestea depind de apă pentru funcționarea sistemelor de răcire.

În cazul centralei de la Paks, autoritățile încearcă să mențină un debit suficient către canalul de răcire prin modificarea controlată a circulației apei. La Cernavodă, nivelul Dunării a determinat oprirea completă a centralei pentru cel puțin zece zile, situație invocată de Peter Magyar în mesajele prin care și-a apărat deciziile luate la Budapesta.