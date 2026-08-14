Un clasament european pune România într-o poziție neașteptată. Estonia și Bulgaria, la polul opus

România se numără printre statele membre ale Uniunii Europene care au raportat cele mai importante scăderi ale emisiilor de gaze cu efect de seră în primul trimestru din 2026, comparativ cu ultimele trei luni ale anului 2025. Evoluția plasează țara noastră în partea superioară a clasamentului european, alături de Slovenia și Luxemburg.

Datele publicate de Oficiul European de Statistică Eurostat arată că cele mai mari reduceri ale emisiilor au fost înregistrate în Slovenia, Luxemburg și România. În cazul României, scăderea estimată a fost de 2,7% față de trimestrul al patrulea din 2025.

„Cele mai mari reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră au fost estimate pentru Slovenia (5%), Luxemburg (3,8%) şi România (2,7%).

Cele mai mari creşteri ale emisiilor de gaze cu efect de seră au fost prognozate pentru Estonia (9,7%), Finlanda (6,4%) şi Bulgaria (4,6 %)”, informează, vineri, Eurostat.

La polul opus, Estonia a înregistrat cea mai mare creștere a emisiilor de gaze cu efect de seră dintre statele analizate, cu 9,7%. Finlanda a urmat cu o majorare de 6,4%, iar Bulgaria a raportat o creștere de 4,6%.

Potrivit datelor Eurostat, evoluțiile consemnate în cele trei state sunt asociate în mare parte cu majorarea emisiilor generate de operatorii economici din anumite sectoare. Printre domeniile menționate se află construcțiile, precum și producția și furnizarea de energie electrică, gaze, abur și aer condiționat.

La nivelul întregii Uniuni Europene, emisiile de gaze cu efect de seră ale economiei, ajustate sezonier, au fost estimate la 837 de milioane de tone de echivalent CO2 în primul trimestru din 2026. Valoarea este cu 0,3% mai mare față de trimestrul al patrulea din 2025, când emisiile au fost estimate la 835 de milioane de tone de CO2.

În aceeași perioadă, produsul intern brut al Uniunii Europene nu a înregistrat o modificare față de ultimele trei luni ale anului 2025. Astfel, PIB-ul UE a rămas neschimbat în primul trimestru din 2026, în timp ce emisiile de gaze cu efect de seră au consemnat o creștere de 0,3%, potrivit Eurostat.

Cele mai mari variații ale emisiilor au fost observate în anumite sectoare economice. Producția și furnizarea de energie electrică, gaze, abur și aer condiționat au înregistrat cea mai importantă creștere, de 4,8%, în timp ce alte domenii au raportat scăderi.

Gospodăriile au consemnat cea mai mare reducere a emisiilor dintre categoriile menționate de Eurostat, cu 1,3%. Industria prelucrătoare, precum și sectorul transportului și depozitării au înregistrat, fiecare, o scădere de 0,6% în primul trimestru din 2026 față de trimestrul anterior.

La nivelul statelor membre, emisiile de gaze cu efect de seră ajustate sezonier au crescut în 20 de țări ale Uniunii Europene în primul trimestru din 2026, comparativ cu trimestrul al patrulea din 2025. În alte șapte state membre, emisiile au scăzut în aceeași perioadă.

Datele statistice indică, de asemenea, o legătură între evoluția emisiilor și cea a activității economice în majoritatea statelor care au raportat creșteri. Dintre cele 20 de țări în care emisiile de gaze cu efect de seră au crescut, 18 au înregistrat și o majorare a produsului intern brut.

În același timp, cele șapte state membre care și-au redus emisiile au avut evoluții diferite ale PIB-ului. Potrivit Eurostat, patru dintre acestea au raportat fie o creștere, fie o stagnare a produsului intern brut în primul trimestru din 2026.