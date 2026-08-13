Ciprian Șerban, atac la guvernul Bolojan: Iată ce înseamnă pentru oameni cele 100 de zile de activitate a unui guvern demis
SURSA FOTO: Inquam Photos, Octav Ganea
Fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban, a criticat activitatea guvernului demis condus de Ilie Bolojan, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook. Acesta a prezentat o serie de efecte pe care le atribuie celor 100 de zile de activitate ale Executivului.
Un tablou dur al economiei după 100 de zile de guvernare Bolojan. Ce susține Ciprian Șerban
Printre afirmațiile sale se numără și aceea că „în fiecare zi, Bolojan și guvernul demis împrumută România cu 1000 de euro”. Ciprian Șerban susține că situația economică se reflectă inclusiv în dificultățile întâmpinate de firmele mici și în evoluția pieței muncii.
Fostul ministru afirmă că „micile afaceri autohtone nu mai pot să susțină plățile unele către altele. Asta înseamnă că s-a accentuat blocajul de lichiditate din economie, iar firmele nu mai au bani disponibili pentru plăți curente. Mediul privat funcționează cu marje tot mai mici, iar riscul de faliment crește”.
Șerban leagă aceste evoluții de perioada de activitate a guvernului condus de Ilie Bolojan și susține că problemele economice se reflectă în mai multe domenii. În mesajul său, Ciprian Șerban indică și o scădere zilnică a numărului de salariați.
Potrivit afirmațiilor sale, „în fiecare zi, numărul de salariați scade cu 173 de oameni. Asta înseamnă mai puțină producție, mai puțin consum, mai puține taxe colectate . Presiunea pe sistemul social crește, pentru că mai mulți oameni intră în șomaj sau părăsesc piața muncii”.
Fostul ministru susține, de asemenea, că nivelul împrumuturilor contractate de stat reprezintă un alt indicator al situației economice. În mesajul publicat online, acesta afirmă că „în fiecare zi, Bolojan și guvernul demis împrumută România cu 1000 de euro. Asta înseamnă că statul își acoperă cheltuielile prin datorie, iar România devine tot mai dependentă de finanțare externă”.
În fiecare zi, numărul de salariați scade cu 173 de oameni
Un alt punct menționat de Ciprian Șerban este evoluția consumului. Acesta susține că „de 11 luni consecutiv, scade consumul. Asta înseamnă că din cauza prețurilor mari și a veniturilor reale erodate, oamenii cumpără mai puțin. Consecința? Firmele au vânzări mai mici, profitabilitate redusă, ceea ce duce la concedieri și insolvențe”.
Mesajul publicat de fostul ministru:
„Iată ce înseamnă pentru oameni cele 100 de zile de activitate a unui guvern demis și care se încăpățânează să țină cu dinții de funcții:
- micile afaceri autohtone numai pot să susțină plățile unele către altele. Asta înseamnă că s-a accentuat blocajul de lichiditate din economie, iar firmele nu mai au bani disponibili pentru plăți curente. Mediul privat funcționează cu marje tot mai mici, iar riscul de faliment crește.
- în fiecare zi, numărul de salariați scade cu 173 de oameni. Asta înseamnă mai puțină producție, mai puțin consum, mai puține taxe colectate . Presiunea pe sistemul social crește, pentru că mai mulți oameni intră în șomaj sau părăsesc piața muncii.
- în fiecare zi, Bolojan și guvernul demis împrumută România cu 1000 de euro. Asta înseamnă că statul își acoperă cheltuielile prin datorie, iar România devine tot mai dependentă de finanțare externă.
- de 11 luni consecutiv, scade consumul. Asta înseamnă că din cauza prețurilor mari și a veniturilor reale erodate, oamenii cumpără mai puțin. Consecința? Firmele au vânzări mai mici, profitabilitate redusă, ceea ce duce la concedieri și insolvențe.
Este doar un mic tablou al celor 100 de zile de perpetuare a crizei pe motive personale”, a scris Ciprian Șerban pe pagina sa de socializare.*
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