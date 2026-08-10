Cine îl vede pe Traian Băsescu premier: Este un tip extraordinar de pragmatic

Celebrul jurnalist îl consideră pe Traian Băsescu o posibilă soluție pentru funcția de prim-ministru, în contextul actualei situații politice din România. În viziunea publicistului, experiența dobândită de fostul președinte în administrația statului, dar și felul pragmatic în care abordează problemele îl fac potrivit pentru conducerea Guvernului.

Subiectul a fost abordat luni, în emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, unde Cristoiu a vorbit despre o eventuală revenire a lui Traian Băsescu într-o poziție importantă în stat. De această dată, postul vizat ar fi cel de premier.

Jurnalistul și-a susținut ideea prin experiența administrativă a fostului șef al statului și prin maniera directă în care acesta ar fi gestionat problemele în perioada în care s-a aflat la conducerea țării.

Cristoiu a făcut referire la perioada în care Traian Băsescu s-a aflat la Palatul Cotroceni și a susținut că fostul președinte s-a implicat inclusiv în probleme care țineau de activitatea Executivului. Potrivit publicistului, această experiență îl recomandă pentru o eventuală funcție de prim-ministru.

„În primul rând, și ca președinte a fost premier, a făcut foarte multe lucruri care țin de premier, are o mare experiență de administrare”, a e explicat Ion Cristoiu.

Publicistul a evidențiat și stilul pragmatic pe care i-l atribuie lui Traian Băsescu. În opinia sa, funcția de premier presupune o orientare clară către rezolvarea problemelor și transformarea deciziilor politice în măsuri concrete.

„Este un tip extraordinar de pragmatic. Deci, ca premier, chiar ar fi foarte bun, că așa trebuie să fie premierul. Pragmatic și chitit pe rezolvarea problemelor”, a adăugat Cristoiu.

Ion Cristoiu a adus în discuție și perioada în care Emil Boc a ocupat funcția de prim-ministru. De asemenea, a susținut că, în acei ani, Traian Băsescu avea un rol important în ceea ce privește deciziile Executivului și a apreciat capacitatea acestuia de a urmări aplicarea măsurilor stabilite.

În acest context, Cristoiu a folosit expresia „adevăratul premier” pentru a descrie rolul pe care consideră că Traian Băsescu l-a avut în perioada guvernării conduse de Emil Boc. Jurnalistul a asociat această perioadă cu experiența administrativă și cu modul în care fostul președinte urmărea punerea în practică a deciziilor.

Discuția despre posibilitatea ca Traian Băsescu să ocupe funcția de premier apare pe fondul unei perioade de instabilitate politică. România se află de peste trei luni fără un guvern cu puteri depline, iar consultările politice pentru desemnarea unui nou prim-ministru nu au dus până acum la o soluție.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai, după adoptarea unei moțiuni de cenzură depuse de PSD și AUR. Votul a venit după retragerea sprijinului PSD pentru Executiv, iar moțiunea de cenzură a fost adoptată de Parlament cu 281 de voturi „pentru”.

Ulterior, pentru funcția de premier au fost luate în calcul două propuneri. Eugen Tomac s-a retras din cursă, în timp ce Adrian Veștea a fost respins la votul din Parlament, în luna iunie.

Președintele Nicușor Dan a continuat consultările cu formațiunile politice pentru identificarea unei soluții privind formarea unui nou Guvern. Până la momentul menționat, discuțiile dintre partide nu s-au concretizat prin desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru.